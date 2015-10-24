Fazer exercícios e saber dividir o tempo na prova são as lições do jovem que aos 14 anos fez 700 pontos no Enem

"Eu vi meus amigos, amigos brilhantes, ficando nervosos demais com a prova. Eu sempre penso que não posso deixar o nervosismo atrapalhar meu sonho", conta o estudante José Victor Menezes Teles, que agora tem 15 anos e espera o início do curso de Medicina na Universidade Federal de Sergipe. O garoto conta que seu maior objetivo era passar no vestibular assim que terminasse o 3º ano, por isso, começou a se preparar já no início do 1º ano, trabalhando principalmente as resoluções das questões, cronometrando o tempo gasto para controlar e avaliar sua agilidade.

A pontuação em um dos principais sistemas de seleção para o ensino superior deram destaque a José Victor. Tanto que ele já passou pelos estados de Sergipe, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo para contar, em palestras, sobre sua preparação para a prova.

Ouça a entrevista na íntegra:

Your browser does not support the audio element. Entrevista- José Victor Menezes Teles - 24-10-2015