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ENTREVISTA

Fazer exercícios e saber dividir o tempo na prova são as lições do jovem que aos 14 anos fez 700 pontos no Enem

José Victor Menezes Teles é sergipano e aos 14 anos alcançou a média final de 751,16 pontos e 960 na redação. Com o resultado, garantiu uma vaga no curso de Medicina na Universidade Federal de Sergipe

Publicado em 24 de Outubro de 2015 às 12:39

Publicado em 

24 out 2015 às 12:39
"Eu vi meus amigos, amigos brilhantes, ficando nervosos demais com a prova. Eu sempre penso que não posso deixar o nervosismo atrapalhar meu sonho", conta o estudante José Victor Menezes Teles, que agora tem 15 anos e espera o início do curso de Medicina na Universidade Federal de Sergipe. O garoto conta que seu maior objetivo era passar no vestibular assim que terminasse o 3º ano, por isso, começou a se preparar já no início do 1º ano, trabalhando principalmente as resoluções das questões, cronometrando o tempo gasto para controlar e avaliar sua agilidade. 
A pontuação em um dos principais sistemas de seleção para o ensino superior deram destaque a José Victor. Tanto que ele já passou pelos estados de Sergipe, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo para contar, em palestras, sobre sua preparação para a prova.
Ouça a entrevista na íntegra:
Entrevista- José Victor Menezes Teles - 24-10-2015
Durante essas viagens, ele começou a rascunhar, à mão mesmo, um livro com os assuntos abordados na palestra, como sua história de vida, o apoio dos pais, o cotidiano de estudos, a estrutura e as técnicas para a redação e sua maturidade, apesar da pouca idade. O livro deve ser lançado na primeira quinzena de novembro, pela Editora Foz. Com 168 páginas, a obra recebeu o sugestivo nome de “Como vencer aos 14 — Quebrando mitos e desafios do Enem”.

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