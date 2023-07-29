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Dica dos Bombeiros!

Explosão de panela de pressão "viraliza" na Internet: como evitar acidentes?

Em entrevista à CBN Vitória, a Capitã Andresa Silva, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES), alerta para os cuidados sobre o uso desse tipo de utensílio

Publicado em 29 de Julho de 2023 às 12:19

Gabriela Martins

Gabriela Martins

Publicado em 

29 jul 2023 às 12:19
Panela de pressão
Panela de pressão Crédito: Pixabay
Um vídeo de uma explosão de uma panela de pressão tem circulado nas redes sociais e abriu a discussão sobre os riscos disso acontecer enquanto cozinhamos. Uma jovem "viralizou" nas redes após gravar o momento exato em que uma panela de pressão explode na cozinha de sua casa. No vídeo é possível ver o utensílio “inchado” e explodindo em poucos segundos. O estouro foi tão grande que destruiu o fogão e espalhou feijão por todo o cômodo. Na legenda da publicação, Isabela Paiva alertou sobre o perigo e disse que estava “rindo de nervosa”. Isabela contou que eles estavam cozinhando feijão quando perceberam que a panela estava deformada, com um formato mais "oval". Apesar dos sinais de que algo não estava certo, ela e os irmãos continuaram perto da panela, que acabou explodindo após alguns minutos. Em entrevista à CBN Vitória, a Capitã Andresa Silva, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES), alerta para os cuidados sobre o uso desse tipo de utensílio. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA GABRIELA MARTINS - CAPITÃ ANDRESSA SILVA PORTA VOZ CORPO DE BOMBEIROS

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