Explosão de panela de pressão "viraliza" na Internet: como evitar acidentes?

Um vídeo de uma explosão de uma panela de pressão tem circulado nas redes sociais e abriu a discussão sobre os riscos disso acontecer enquanto cozinhamos. Uma jovem "viralizou" nas redes após gravar o momento exato em que uma panela de pressão explode na cozinha de sua casa. No vídeo é possível ver o utensílio “inchado” e explodindo em poucos segundos. O estouro foi tão grande que destruiu o fogão e espalhou feijão por todo o cômodo. Na legenda da publicação, Isabela Paiva alertou sobre o perigo e disse que estava “rindo de nervosa”. Isabela contou que eles estavam cozinhando feijão quando perceberam que a panela estava deformada, com um formato mais "oval". Apesar dos sinais de que algo não estava certo, ela e os irmãos continuaram perto da panela, que acabou explodindo após alguns minutos. Em entrevista à CBN Vitória, a Capitã Andresa Silva, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES), alerta para os cuidados sobre o uso desse tipo de utensílio. Ouça a conversa completa!