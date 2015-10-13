Espírito Santo é o 7° em novo ranking que mede oportunidades na Educação

Índice de Oportunidades da Educação Brasileira (Ioeb) mede possibilidade de municípios e Estados brasileiros. O Ioeb pode variar de 0 a 10 e mostra a qualidade das oportunidades educacionais no estado. A posição do estado é definida a partir agregação das notas dos seus municípios. Segundo Fabiana de Felício, que integra a equipe criadora do índice, a nota média do País é de 4,5. No ranking dos municípios brasileiros, a primeira capital a aparecer é São Paulo, em 1387º lugar, com a nota 4,8. O Espírito Santo atingiu média de 4.6 pontos, já a capital Vitória possui média de 4.4 (posição 2839º no ranking). Ouça na íntegra a entrevista: