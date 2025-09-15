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ES se consolida como referência no bodyboarding

Ouça a entrevista com a atleta capixaba, pentacampeã Mundial de Bodyboarding Neymara Carvalho

Publicado em 15 de Setembro de 2025 às 18:20

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

15 set 2025 às 18:20
Neymara Carvalho disputa segunda etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding, no Chile
Neymara Carvalho disputa segunda etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding, no Chile Crédito: IBC / Iquique
O Espírito Santo é o berço de nomes gigantes do bodyboarding mundial. Neymara Carvalho, Maíra Viana e Maylla Venturin são apenas algumas das tantas mulheres que se destacam e encantam com suas manobras em cima de uma prancha nas águas de todo o planeta. E agora, mais uma vez, elas e outros talentos se reencontram no Wahine, etapa do Circuito Mundial Feminino da modalidade que torna o Estado o maior palco do esporte no mundo. Na sua quarta edição, pela primeira vez o torneio que acontece na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra, será o evento de fechamento do Circuito, premiando não só a campeã da etapa, mas também a grande vencedora da temporada. O evento, que reúne as melhores atletas do mundo, é a chancela da International Bodyboarding Corporation (IBC) de que o Espírito Santo é, de fato, um dos locais mais representativos para a modalidade em todo o planeta.
Entrevista Neymara

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