ES se consolida como referência no bodyboarding

O Espírito Santo é o berço de nomes gigantes do bodyboarding mundial. Neymara Carvalho, Maíra Viana e Maylla Venturin são apenas algumas das tantas mulheres que se destacam e encantam com suas manobras em cima de uma prancha nas águas de todo o planeta. E agora, mais uma vez, elas e outros talentos se reencontram no Wahine, etapa do Circuito Mundial Feminino da modalidade que torna o Estado o maior palco do esporte no mundo. Na sua quarta edição, pela primeira vez o torneio que acontece na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra, será o evento de fechamento do Circuito, premiando não só a campeã da etapa, mas também a grande vencedora da temporada. O evento, que reúne as melhores atletas do mundo, é a chancela da International Bodyboarding Corporation (IBC) de que o Espírito Santo é, de fato, um dos locais mais representativos para a modalidade em todo o planeta.