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Verificação CAPTCHA

Entenda por que Vitória adotou a mudança na plataforma para agendar vacina

O entrevistado é o subsecretário municipal de Tecnologia da Informação de Vitória, Olavo Venturim Caldas

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 17:40

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

13 ago 2021 às 17:40
Vitória adicionou o
Vitória adicionou o "captcha" ao cadastro de agendamento Crédito: Pedro Cunha
O site de agendamento da vacinação da Covid-19 de Vitória agora tem uma nova etapa cadastral. A prefeitura decidiu adotar a verificação "CAPTCHA" manual para evitar marcação feita por robôs e tornar a "corrida pela vacina" mais justa. A mudança já está valendo desde a última quarta-feira (11) e o munícipe precisará preencher o teste para conseguir confirmar o agendamento da imunização. É o que explicou o subsecretário municipal de Tecnologia da Informação de Vitória, Olavo Venturim Caldas, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Olavo Venturim Caldas - 13/08/2021

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