Entenda por que Vitória adotou a mudança na plataforma para agendar vacina

O site de agendamento da vacinação da Covid-19 de Vitória agora tem uma nova etapa cadastral. A prefeitura decidiu adotar a verificação "CAPTCHA" manual para evitar marcação feita por robôs e tornar a "corrida pela vacina" mais justa. A mudança já está valendo desde a última quarta-feira (11) e o munícipe precisará preencher o teste para conseguir confirmar o agendamento da imunização. É o que explicou o subsecretário municipal de Tecnologia da Informação de Vitória, Olavo Venturim Caldas, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça: