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ENTREVISTA

Driblando a crise, empresas devem buscar alternativas para evitar demissões e manter o rendimento

Frente a uma crise econômica bastante acentuada, gestão financeira com corte de gastos é imperativo! O problema é que na hora de reduzir os gastos, os gestores não sabem por onde começar

Publicado em 28 de Outubro de 2015 às 19:30

Publicado em 

28 out 2015 às 19:30
Na hora que a crise atinge as organizações, os gestores de empresas precisam pensar bem no que vão fazer para cortar gastos. Mas as demissões, que parecem trazer resultados imediatos, na verdade, podem gerar mais gastos que se imagina para o empregador. Renegociar dívidas, buscar parcerias, investir no marketing de baixo custo e queimar os estoques são soluções mais eficazes para que a empresa mantenha os ganhos sem que o trabalhador sofra prejuízos.
Ouça na íntegra os conselhos da especialista em finanças e professora doutora da Fucape, Graziella Fortunato, dadas ao programa CBN Cotidiano:
Entrevista - Fábio Botacin - Graziela - 28-10-15

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