Driblando a crise, empresas devem buscar alternativas para evitar demissões e manter o rendimento

Na hora que a crise atinge as organizações, os gestores de empresas precisam pensar bem no que vão fazer para cortar gastos. Mas as demissões, que parecem trazer resultados imediatos, na verdade, podem gerar mais gastos que se imagina para o empregador. Renegociar dívidas, buscar parcerias, investir no marketing de baixo custo e queimar os estoques são soluções mais eficazes para que a empresa mantenha os ganhos sem que o trabalhador sofra prejuízos.