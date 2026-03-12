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Saúde

Doenças renais são silenciosas e diagnóstico precoce protege vida, aponta médica

O Dia Mundial do Rim é celebrado todos os anos em 12 de março

Publicado em 12 de Março de 2026 às 11:34

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

12 mar 2026 às 11:34
5 hábitos que podem prejudicar a saúde dos rins
Rins, doenças renais Crédito:
Seus rins estão ok? No dia 12 de março o Brasil e o mundo promovem ações pelo Dia Mundial do Rim, uma data dedicada à conscientização sobre a importância da saúde renal e à prevenção das doenças renais. A mobilização é coordenada internacionalmente pela World Kidney Day e, no Brasil, é organizada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), na segunda quinta-feira do mês.
A campanha enfatiza a saúde renal para todos, incentivando exames como o de creatinina para detecção precoce. O tema da campanha em 2026 é “Saúde renal para todos – Cuidando das pessoas, protegendo o planeta”. A mobilização chama atenção para a relação entre prevenção, qualidade de vida e uso responsável de recursos em saúde, reforçando que o cuidado com os rins começa antes da doença avançar.
Isso porque os médicos alertam que a doença renal é, em muitos casos, silenciosas e os sintomas clínicos só se manifestam quando a perda funcional já é grave e, por vezes, irreversível, podendo levar à necessidade de uma hemólise. Em entrevista à CBN Vitória, o nefrologista Michel Assbu e a médica especialista em clínica médica, nefrologia e transplante renal, Maria Elisa Assbu, professora da Emescam e atual diretora científica da Sociedade de Nefrologia do Espírito Santo, falam sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Valllim - Maria Elisa Assbu e Dr. Michel Assbu - 12-03-26.mp3

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