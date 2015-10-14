Devemos ser a nossa melhor versão, diz Bel Pesce

Bel Pesce tem 27 anos, é fundadora da FazINOVA, escola de desenvolvimento de talentos e inovação, dona de um aplicativo digital, autora de livros e comentarista da Rede CBN. Aos 17 anos foi estudar no MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), onde se formou em Engenharia Elétrica, Ciências da Computação, Administração, Economia e Matemática pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Após finalizar os estudos, trabalhou no Vale do Silício (Califórnia, Estados Unidos) - região conhecida por abrigar as sedes das maiores empresas de tecnologia do mundo - e foi eleita um dos “30 Jovens mais Promissores do Brasil” pela Revista Forbes. Ela está em um tour de palestras pelo país: serão eventos gratuitos em todas as capitais, entre 5 de outubro e 4 de dezembro, para o lançamento de seu quarto livro: “A sua melhor versão te leva além”.

Em entrevista para o CBN Cotidiano, Bel explica que a inspiração para o novo livro veio do interesse em buscar como é possível apender mais sobre si mesma, "como se fosse meu código, meu DNA como pessoa" e como essa busca poderia ajudar os outros a também se conhecerem mais, "o que eu estou chamando de meu código aberto". Para a jovem autora a intenção é mostrar para as pessoas a importância de não tentarem ser outras pessoas, mas sim "a sua melhor versão", que ela desta é "um teste contínuo e provavelmente vai levar a vida toda". Ouça na íntegra: