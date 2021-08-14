Dentro ou fora de casa, saiba como montar sua rotina de exercícios e não prolongar o sedentarismo

A pandemia da Covid-19 obrigou os brasileiros a ficarem em casa, e muitos sucumbiram ao sedentarismo. Mas a Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta, o sedentarismo causado pelo coronavírus pode vir a causar uma nova pandemia. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou: “Ser fisicamente ativo é fundamental para a saúde e o bem-estar — pode ajudar a adicionar anos à vida e vida aos anos”. Mas como voltar à rotina de exercícios ou até mesmo manter o corpo ativo dentro de casa? As orientações são do profissional de Educação Física na Saúde Jeff Pessanha Faria, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça: