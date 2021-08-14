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Dentro ou fora de casa, saiba como montar sua rotina de exercícios e não prolongar o sedentarismo

O entrevistado é Jeff Pessanha Faria, profissional de Educação Física na Saúde

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 12:17

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

14 ago 2021 às 12:17
Desempene! Saiba como estabelecer uma rotina de exercícios
Desempene! Saiba como estabelecer uma rotina de exercícios Crédito: Pexels
A pandemia da Covid-19 obrigou os brasileiros a ficarem em casa, e muitos sucumbiram ao sedentarismo. Mas a Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta, o sedentarismo causado pelo coronavírus pode vir a causar uma nova pandemia. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou: “Ser fisicamente ativo é fundamental para a saúde e o bem-estar — pode ajudar a adicionar anos à vida e vida aos anos”. Mas como voltar à rotina de exercícios ou até mesmo manter o corpo ativo dentro de casa? As orientações são do profissional de Educação Física na Saúde Jeff Pessanha Faria, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Jeff Pessanha Faria - 14/08/2021
Sobre as orientações para você não ficar parado em casa e que podem ser acompanhadas por vídeos, clique aqui para acessar as aulas no Youtube disponibilizadas pela Prefeitura de Vitória. 

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