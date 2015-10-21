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NA ONDA DE MARTY MCFLY

"De Volta para o Passado": historiador revisita o Espírito Santo da década de 1980

Se na ficção "De volta para o futuro", o personagem aterrisa em 2015, nesta quarta-feira, viajamos ao início dessa aventura, em 1985

Publicado em 21 de Outubro de 2015 às 17:37

Publicado em 

21 out 2015 às 17:37
O enredo da ficção científica “De volta para o futuro”, conquistou fãs do presente e deu gás às discussões sobre a percepção do passado sobre o futuro. E a data marcada foi celebrada neste 21 de outubro de 2015. Fazendo o caminho oposto, resolvemos revisitar Vitória de 1985, ano que os personagens viajam no tempo para chegar no futuro em que vivemos.
Embarcando nessa aventura, o historiador da Ufes, Gabriel Bittencourt, nos conta como era a capital capixaba, relembra que a 3º Ponte ainda estava sendo construída e o aquaviário estava ativo. Com a ajuda dos comentários dos ouvintes, a conversa foi construída a partir da memória coletiva. Ouça na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Gabriel Bitencourt - 21-10-15

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