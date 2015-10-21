"De Volta para o Passado": historiador revisita o Espírito Santo da década de 1980

O enredo da ficção científica “De volta para o futuro”, conquistou fãs do presente e deu gás às discussões sobre a percepção do passado sobre o futuro. E a data marcada foi celebrada neste 21 de outubro de 2015. Fazendo o caminho oposto, resolvemos revisitar Vitória de 1985, ano que os personagens viajam no tempo para chegar no futuro em que vivemos.
Embarcando nessa aventura, o historiador da Ufes, Gabriel Bittencourt, nos conta como era a capital capixaba, relembra que a 3º Ponte ainda estava sendo construída e o aquaviário estava ativo. Com a ajuda dos comentários dos ouvintes, a conversa foi construída a partir da memória coletiva. Ouça na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Gabriel Bitencourt - 21-10-15