De vila à cidade: obras resgatam história urbanística de Vitória!

Quando Vitória ainda não era uma cidade, o cenário urbanístico era bem diferente! Ruas desalinhadas, com lama, sem iluminação, animais soltos pelas ruas (como porcos e cabras) e com sinos que ditavam o momento de abertura e fechamento do comércio. Até "fiscais de postura" existiam, à época de uma vila, para ordenarem as regras do que era permitido ou não. Estes são alguns dos contextos da evolução urbana de Vitória trazida nas obras “Villa de Victoria” e “Cidade de Victoria”, da arquiteta, urbanista e professora, Luciana Nemer. As obras são resultado de sua pesquisa de pós-doutorado, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).