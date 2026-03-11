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Evolução urbana

De vila à cidade: obras resgatam história urbanística de Vitória!

Entenda com a Arquiteta e Urbanista, Luciana Nemer, autora de “Villa de Victoria” e “Cidade de Victoria”

Publicado em 11 de Março de 2026 às 12:15

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

11 mar 2026 às 12:15
Os livros “Villa de Victoria” e “Cidade de Victoria”, da professora Luciana Nemer
Os livros “Villa de Victoria” e “Cidade de Victoria”, da professora Luciana Nemer Crédito: Adalberto Cordeiro I CBN Vitória
Quando Vitória ainda não era uma cidade, o cenário urbanístico era bem diferente! Ruas desalinhadas, com lama, sem iluminação, animais soltos pelas ruas (como porcos e cabras) e com sinos que ditavam o momento de abertura e fechamento do comércio. Até "fiscais de postura" existiam, à época de uma vila, para ordenarem as regras do que era permitido ou não. Estes são alguns dos contextos da evolução urbana de Vitória trazida nas obras “Villa de Victoria” e “Cidade de Victoria”, da arquiteta, urbanista e professoraLuciana Nemer. As obras são resultado de sua pesquisa de pós-doutorado, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Luciana, cujos estudos focam na questão da arquitetura e urbanismo, fez um passeio pela história de Vitória por meio desses marcos. Em destaque, nas duas obras, a autora caminha pelo centro histórico da capital capixaba numa jornada investigativa e comparativa entre os traçados urbanos de herança colonial, imperial e do início da República, ao mesmo tempo em que aprecia sua beleza e atesta a necessidade premente de conservação de nossos bens arquitetônicos. Ouça os detalhes!
CBN - Entrevista - Luciana Nemer - 11-03-26.mp3

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