Crise: Queima de fogos no Revéillon de Vitória terá redução da metade do tempo

Com uma proposta para 2016 de um orçamento 30% menor do que deste ano, Vitória vai reduzir a metade tempo do show pirotécnico da festa da Ano Novo. A programação de revéillon está mantida para a Praia de Camburi e Santo Antônio, no entanto, destaca o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, haverá redução também nos valores destinados à contratação das bandas musicais.