Crise: Queima de fogos no Revéillon de Vitória terá redução da metade do tempo

Com uma proposta para 2016 de um orçamento 30% menor do que deste ano, Vitória vai reduzir a metade tempo do show pirotécnico da festa da Ano Novo. A programação de revéillon está mantida para a Praia de Camburi e Santo Antônio, no entanto, destaca o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, haverá redução também nos valores destinados à contratação das bandas musicais.
Também haverá redução no investimento da iluminação de Natal, que não mais atingirá todas as principais avenidas da Capital deste ano. Confira os projetos de Vitória para o Verão 2016.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Prefeito Luciano Rezende - 26-10-15