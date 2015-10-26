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Crise: Queima de fogos no Revéillon de Vitória terá redução da metade do tempo

Com uma proposta para 2016 de um orçamento 30% menor do que deste ano, Vitória também vai reduzir o investimento da iluminação de Natal, que não mais atingirá as principais avenidas da Capital

Publicado em 26 de Outubro de 2015 às 13:45

Publicado em 

26 out 2015 às 13:45
Com uma proposta para 2016 de um orçamento 30% menor do que deste ano, Vitória vai reduzir a metade tempo do show pirotécnico da festa da Ano Novo. A programação de revéillon está mantida para a Praia de Camburi e Santo Antônio, no entanto, destaca o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, haverá redução também nos valores destinados à contratação das bandas musicais.
Também haverá redução no investimento da iluminação de Natal, que não mais atingirá todas as principais avenidas da Capital deste ano. Confira os projetos de Vitória para o Verão 2016.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Prefeito Luciano Rezende - 26-10-15

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