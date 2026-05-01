Como saber se caí na Malha Fina? Especialista explica

Nesta edição do CBN Imposto de Renda 2026, você vai saber como conferir se entrou ou não na tão temida malha fina. Quem esclarece as dúvidas é a empresária contábil e presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon-ES), Carla Tasso. A Receita começou a receber declarações do IR no dia 23 de março e o prazo de entrega se encerra em 29 de maio. Ela explica, em detalhes, o que é a malha fina, como saber se você entrou para a lista e, principalmente, o que fazer para sair dela e fazer as pazes com o leão. Ouça a conversa completa!