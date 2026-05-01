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CBN Imposto de Renda 2026

Como saber se caí na Malha Fina? Especialista explica

Entenda com Carla Tasso, presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis/ES

Publicado em 01 de Maio de 2026 às 11:20

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

01 mai 2026 às 11:20
Atenção prévia com o imposto de renda evita multas e retenção na malha fina (Imagem: Andrzej Rostek | Shutterstock)
Atenção na hora de fazer a declaração do imposto de renda evita multas e retenção na malha fina Crédito: Imagem: Andrzej Rostek | Shutterstock
Nesta edição do CBN Imposto de Renda 2026, você vai saber como conferir se entrou ou não na tão temida malha fina. Quem esclarece as dúvidas é a empresária contábil e presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon-ES), Carla Tasso. A Receita começou a receber declarações do IR no dia 23 de março e o prazo de entrega se encerra em 29 de maio. Ela explica, em detalhes, o que é a malha fina, como saber se você entrou para a lista e, principalmente, o que fazer para sair dela e fazer as pazes com o leão. Ouça a conversa completa!
CBN imposto de Renda - 01-05-26

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