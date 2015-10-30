Chuvas no final do ano devem se concentrar na região Centro-sul do Espírito Santo, diz meteorologista

A tão esperada chuva, que chegou nesta semana ao Espírito Santo, registrou em um intervalo de 12h nesta sexta-feira o volume de 28 milímetros. O suficiente para amenizar o clima na Grande Vitória. Porém, essa chuva já tem hora para acabar. A tendência é redução a partir do sábado (31) e já no feriado de 2 de novembro, o tempo deve voltar a abrir. O mês de novembro ainda deve registrar volume menor de precipitação, devido ao fenômeno meteorológico El Niño.

A partir de dezembro, a expectativa é de que as chuvas aumentem, principalmente, na região Centro-Sul capixaba. A tendência para as cidades no norte do estado é de que as chuvas continuam abaixo da média.

Para sair da crise hídrica em que se encontra o Espírito Santo, seria preciso chover, ainda este ano, cerca de 250mm. Em termos de comparação, em dezembro de 2013, época em que o estado sofreu com as enchentes, Vitória registrou um volume de 700mm, mas a situação meteorológica era outra.

Ouça a previsão do meteorologista do Clima Tempo Luiz Gutso: