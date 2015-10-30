Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Chuvas no final do ano devem se concentrar na região Centro-sul do Espírito Santo, diz meteorologista
CLIMA

Chuvas no final do ano devem se concentrar na região Centro-sul do Espírito Santo, diz meteorologista

A tendência para as cidades no norte do estado é de que as chuvas continuam abaixo da média

Publicado em 30 de Outubro de 2015 às 20:05

Publicado em 

30 out 2015 às 20:05
A tão esperada chuva, que chegou nesta semana ao Espírito Santo, registrou em um intervalo de 12h nesta sexta-feira o volume de 28 milímetros. O suficiente para amenizar o clima na Grande Vitória. Porém, essa chuva já tem hora para acabar. A tendência é redução a partir do sábado (31) e já no feriado de 2 de novembro, o tempo deve voltar a abrir. O mês de novembro ainda deve registrar volume menor de precipitação, devido ao fenômeno meteorológico El Niño.
A partir de dezembro, a expectativa é de que as chuvas aumentem, principalmente, na região Centro-Sul capixaba. A tendência para as cidades no norte do estado é de que as chuvas continuam abaixo da média.
Para sair da crise hídrica em que se encontra o Espírito Santo, seria preciso chover, ainda este ano, cerca de 250mm. Em termos de comparação, em dezembro de 2013, época em que o estado sofreu com as enchentes, Vitória registrou um volume de 700mm, mas a situação meteorológica era outra.
Ouça a previsão do meteorologista do Clima Tempo Luiz Gutso:
Entrevista - Fábio Botacin - Luiz Gutso - 30-10-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Câmara dos EUA aprova resolução que limita poderes de Trump: os avanços na tentativa de encerrar as guerras no Irã e no Líbano
Imagem de destaque
Vias da Serra serão interditadas para confecção de tapetes de Corpus Christi
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados