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Entrevista

Chuva moderada a forte em várias regiões do Estado nesta quinta-feira, alerta Incaper

A expectativa é de que o dia de Finados, que tradicionalmente é chuvoso, seja sem ocorrência de precipitação no Estado

Publicado em 28 de Outubro de 2015 às 14:38

Publicado em 

28 out 2015 às 14:38
Centro Capixaba de Meteorologia amplia alerta de chuva de moderada a forte para esta quinta-feira em várias regiões do Espírito Santo, como Sul, Serrana e Noroeste. Já chove no final da manhã desta quarta-feira em várias cidades capixabas. Mas a chuva não deve durar muito.
A expectativa é de que o dia de Finados, que tradicionalmente é chuvoso, seja sem ocorrência de precipitação no Estado, segundo Hugo Ramos, meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Entrevista - Fernanda Queiroz - Hugo Ramos Incaper - 28-10-15

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