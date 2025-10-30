Casamento inesperado transforma vida de capixaba na Europa

Na Europa, Malu conheceu o dinamarquês Matias da Silva Frekhaug. Antes cética sobre a ideia de “príncipe encantado”, ela diz ter mudado de opinião ao se apaixonar. Crédito: Arquivo pessoal

Imagina sair do Brasil para um intercâmbio e, no fim, acabar encontrando o amor da sua vida. Essa é a história da capixaba Maria Luiza da Silva Frekhaug, a Malu, de 30 anos, natural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

Nesta edição do Capixabas pelo Mundo, vamos conhecer a trajetória de Malu, que se mudou para Vitória aos 17 anos para cursar Jornalismo na Ufes. No último ano da graduação, conquistou uma vaga como produtora na TV Gazeta Norte, em São Mateus, sendo depois transferida para Linhares, onde trabalhou até janeiro de 2023. Foi nesse período que surgiu a oportunidade de realizar um intercâmbio para estudar inglês na Dinamarca, por meio de bolsas de estudo.

O que começou como um projeto acadêmico se transformou em uma grande virada pessoal. Na Europa, Malu conheceu o dinamarquês Matias da Silva Frekhaug. Antes cética sobre a ideia de “príncipe encantado”, ela diz ter mudado de opinião ao se apaixonar.

O casal planejava se casar apenas em 2026, mas decidiu antecipar os planos “do nada” e, no último dia 9 de setembro, oficializou o casamento civil na Dinamarca. Logo depois, optaram por se mudar para a Suécia, país considerado mais barato e menos burocrático para viver.

Hoje, Malu enfrenta os desafios da adaptação: ainda não domina totalmente o dinamarquês e nem o sueco, lida com um mercado de trabalho europeu restrito, em que é essencial falar fluentemente o idioma local, e sente saudades da família e da comida brasileira. Por enquanto, apenas Matias está empregado, enquanto ela se dedica a aprender mais sobre a cultura e a língua.

Na entrevista, Malu revela como foi organizar um casamento às pressas, os motivos que levaram à mudança repentina para a Suécia e como está sendo viver essa nova fase da vida.

Ouça a conversa completa do quadro Capixabas pelo Mundo.