Capixaba conta como é a vida em Paris, na França

Nesta edição de Capixabas Pelo Mundo, conheça a história de Eber Lucas de Oliveira, estudante de Engenharia Civil da Ufes que se mudou para Paris. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 25-09-25
Publicado em 25 de Setembro de 2025 às 18:34
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