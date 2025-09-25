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Capixabas Pelo Mundo

Capixaba conta como é a vida em Paris, na França

Conheça a história de Eber Lucas

Publicado em 25 de Setembro de 2025 às 18:34

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

25 set 2025 às 18:34
Eber Lucas Lacerda de Oliveira
Eber Lucas Lacerda de Oliveira Crédito: Acervo Pessoal
Nesta edição de Capixabas Pelo Mundo, conheça a história de Eber Lucas de Oliveira, estudante de Engenharia Civil da Ufes que se mudou para Paris. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 25-09-25

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