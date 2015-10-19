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Entrevista

Brasil pode se tornar em breve o primeiro país do mundo a comercializar a vacina contra a dengue

Vitória foi a primeira cidade brasileira a receber a primeira fase da pesquisa conduzida pela Sanofi­Pasteur, em 2008

Publicado em 19 de Outubro de 2015 às 14:09

Publicado em 

19 out 2015 às 14:09
O laboratório francês SanofiPasteur já completou as análises e aguarda o registro da Anvisa para a vacina contra a dengue. A vacina já recebeu também a liberação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) para comercialização da vacina.
A vacina é tetravalente, composta por quatro sorotipos da doença, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória o médico Reinaldo Dietze, coordenador do estudos no país. Ela será administrada em três doses, com intervalo de seis meses entre cada uma. Vitória foi a primeira cidade brasileira a receber a primeira fase da pesquisa conduzida pela Sanofi­Pasteur, em 2008.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Reinayldo Dietze - 19-10-15

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