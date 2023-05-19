'Baianinho' é o prato em destaque de restaurante no Centro de Vitória

Seguindo na maratona de entrevistas com os responsáveis de bares e restaurantes que participam do "Roda de Boteco 2023", o destaque da semana é o papo com o chef de cozinha Fabrício Costa, responsável pelo "A Oca Bar e Restaurante", no Centro de Vitória. O prato na disputa deste ano é o "Baianinho", bolinho de feijão-fradinho, abóbora e carne seca, levemente apimentado. Servido com molho de goiabada picante e maionese caseira. O tradicional festival vai até 11 de junho em vários estabelecimentos de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, na Grande Vitória. Ouça a conversa completa!
Entrevista Roda de Boteco - 19-05-23