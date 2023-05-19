  • 'Baianinho' é o prato em destaque de restaurante no Centro de Vitória
Roda de Boteco 2023

'Baianinho' é o prato em destaque de restaurante no Centro de Vitória

Em entrevista ao CBN Cotidiano, Fabrício Costa, do A Oca Bar e Restaurante, fala sobre o prato na disputa do "Roda"

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 18:01

Aurélio de Freitas

19 mai 2023 às 18:01
Fabrício Costa, do A Oca Bar e Restaurante, em entrevista ao jornalista Aurélio de Freitas Crédito: Adalberto Cordeiro I CBN Vitória
Seguindo na maratona de entrevistas com os responsáveis de bares e restaurantes que participam do "Roda de Boteco 2023", o destaque da semana é o papo com o chef de cozinha Fabrício Costa, responsável pelo "A Oca Bar e Restaurante", no Centro de Vitória. O prato na disputa deste ano é o "Baianinho", bolinho de feijão-fradinho, abóbora e carne seca, levemente apimentado. Servido com molho de goiabada picante e maionese caseira. O tradicional festival vai até 11 de junho em vários estabelecimentos de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, na Grande Vitória. Ouça a conversa completa!
Entrevista Roda de Boteco - 19-05-23

