Avisos sobre problemas no trânsito direto no celular com parceria entre Prefeitura de Vitória e Waze

O aplicativo de GPS social Waze mostra aos seus usuários informações em tempo real do fluxo de veículos nas vias, com base em dados enviados pela própria rede de condutores. Para que essas informações cheguem antes aos motoristas antes mesmo que algum deles passem pelo acidente ou atravesse o engarrafamento, a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), está integrando as informações de trânsito do município ao banco de dados do Waze.
Isso significa que, agora, qualquer interdição de via previamente agendada aparecerá diretamente no mapa do programa, com a chancela da Guarda Civil Municipal, responsável por inserir os dados. Segundo a subsecretária de Segurança Urbana Municipal, Luciana Fiorin, em entrevista para o CBN Cotidiano, "se trata de um programa recente do Waze, que tem aproximadamente dois anos, de fazer parcerias com prefeituras de todo o mundo para troca de informações". Ouça na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Luciana Fiorini - 22-10-15
PARCERIA
No Brasil, além de Vitória, apenas Rio de Janeiro e Petrópolis (RJ) fazem parte desse seleto grupo de cidades. O pequeno número de municípios brasileiros na lista ocorre porque a iniciativa de integrar as informações das cidades ao programa é recente e depende, primeiramente, da vontade das administrações.
Até o ano passado, só existiam 10 cidades em todo o mundo integrando dados com o aplicativo. Atualmente, fazem parte do programa cidades como Los Angeles, Nova Iorque, Boston, Barcelona, Tel-Aviv e Sydney, entre outras.
De acordo com os representantes da Google em poucos dias será liberado um ícone com o símbolo das cidades para que os usuários possam saber que determinada informação foi inserida pelas Prefeituras. As cidades também passarão a receber dados que indicam quantos usuários estão acessando o aplicativo nas vias e em quais horários, o que pode auxiliar a Prefeitura na gestão do trânsito.