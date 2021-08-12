Auxílio estadual é prorrogado mas 14 mil famílias ainda não pegaram cartão

O benefício do Cartão ES Solidário será prorrogado por mais três meses. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande na quarta-feira (11). Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, explicou que mais de 87 mil famílias vão continuar contempladas e o investimento ultrapassou R$ 100 milhões. Serão três novas parcelas, de R$ 200 cada. A previsão é de que a primeira parcela da prorrogação seja paga em setembro e as restantes nos meses de outubro e novembro. Um projeto de lei será encaminhado à Assembleia Legislativa para garantir o acréscimo de R$ 600,00 no valor do benefício.