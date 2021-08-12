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Cartão ES Solidário

Auxílio estadual é prorrogado mas 14 mil famílias ainda não pegaram cartão

A entrevistada é a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 18:04

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

12 ago 2021 às 18:04
Cartão ES Solidário, do auxílio estadual Crédito: Felipe Tozatto/Prefeitura de Linhares
O benefício do Cartão ES Solidário será prorrogado por mais três meses. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande na quarta-feira (11). Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, explicou que mais de 87 mil famílias vão continuar contempladas e o investimento ultrapassou R$ 100 milhões. Serão três novas parcelas, de R$ 200 cada. A previsão é de que a primeira parcela da prorrogação seja paga em setembro e as restantes nos meses de outubro e novembro. Um projeto de lei será encaminhado à Assembleia Legislativa para garantir o acréscimo de R$ 600,00 no valor do benefício.
O que chama atenção é o número de famílias que ainda não pegaram sequer o cartão e ainda não fizeram uso de nenhuma parcela paga. Segundo a secretária, são pelo menos 14 mil famílias. Há problemas com contatos deixados nos cadastrados ou endereços que mudaram, mas cidades estão montando estratégias para chegar à essas pessoas. Ouça a entrevista completa:
Fabio Botacin entrevista Cyntia Figueira Grillo - 12/08/2021
Clique aqui e veja a lista de famílias contempladas. 

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