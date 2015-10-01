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Aumento no preço do combustível: especialista dá quatro dicas para você economizar gasolina

Anunciado no final da noite desta terça-feira (29), o reajuste do preço da gasolina e do diesel nas refinarias já refletiu nos postos de combustíveis da Grande Vitória

Publicado em 30 de Setembro de 2015 às 22:20

Publicado em 

30 set 2015 às 22:20
Anunciado no final da noite desta terça-feira (29), o reajuste do preço da gasolina e do diesel nas refinarias já refletiu nos postos de combustíveis da Grande Vitória. Mal deu tempo de os motoristas assimilarem o aumento, já que os novos valores entraram em vigor a partir da 0h desta quarta (30). Por exemplo, no Bairro de Fátima, na Serra, em um posto localizado às margens da BR 101, a reportagem constatou um aumento de R$ 0,20. O litro da gasolina, que era vendido a R$ 3,39, passou para R$ 3,59, um reajuste de 6% no preço. O valor do diesel continua o mesmo: R$ 3,05.
Mas nem todos os motoristas sabem que podem seguir regras básicas que vão resultar em economia de combustível e na qualidade da mecânica do veículo. O professor e coordenador do curso de Engenharia Mecânica da UVV, Paulo Zanellato, separou quatro dicas fundamentais para conseguir essa economia. Ouça na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Paulo Zanelatto - 30-09-15
Serviço:
1 - faça pesquisa de preço e dê preferência aos postos que você conhece a qualidade da gasolina.
2 - faça a revisão regular do veículo, pois o mau funcionamento de velas, filtros e óleo baixo prejudicam a potência do motor
3 - lembre sempre de calibrar corretamente os pneus, além da regularidade do alinhamento e balançeamento: se o veículo tiver uma aderência ao asfalto maior que o necessário, isso aumenta o gasto do combustível e mecânica
4 - saiba dirigir: o uso excessivo das marchas mais fortes para o trânsito urbano resultam em desperdício de gasolina

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