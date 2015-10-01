Aumento no preço do combustível: especialista dá quatro dicas para você economizar gasolina

Anunciado no final da noite desta terça-feira (29), o reajuste do preço da gasolina e do diesel nas refinarias já refletiu nos postos de combustíveis da Grande Vitória. Mal deu tempo de os motoristas assimilarem o aumento, já que os novos valores entraram em vigor a partir da 0h desta quarta (30). Por exemplo, no Bairro de Fátima, na Serra, em um posto localizado às margens da BR 101, a reportagem constatou um aumento de R$ 0,20. O litro da gasolina, que era vendido a R$ 3,39, passou para R$ 3,59, um reajuste de 6% no preço. O valor do diesel continua o mesmo: R$ 3,05.

Mas nem todos os motoristas sabem que podem seguir regras básicas que vão resultar em economia de combustível e na qualidade da mecânica do veículo. O professor e coordenador do curso de Engenharia Mecânica da UVV, Paulo Zanellato, separou quatro dicas fundamentais para conseguir essa economia. Ouça na íntegra:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Paulo Zanelatto - 30-09-15

Serviço:

1 - faça pesquisa de preço e dê preferência aos postos que você conhece a qualidade da gasolina.

2 - faça a revisão regular do veículo, pois o mau funcionamento de velas, filtros e óleo baixo prejudicam a potência do motor

3 - lembre sempre de calibrar corretamente os pneus, além da regularidade do alinhamento e balançeamento: se o veículo tiver uma aderência ao asfalto maior que o necessário, isso aumenta o gasto do combustível e mecânica