Aquaviário: secretário explica como serão as novas estações em Vitória

Obras do aquaviário na Rodoviária de Vitória Crédito: Fernando Madeira

O governo do Espírito Santo assinou, na última semana, a ordem de serviço para construir três novas estações do Aquaviário em Vitória: uma na altura da Praça Pio XII, no Centro; a segunda no antigo Terminal Dom Bosco, na Ilha de Santa Maria; e a terceira em São Pedro. Já a estação da Praça do Papa, na Enseada do Suá, será ampliada para receber mais passageiros. Além dessas estruturas, há outra em construção na Rodoviária de Vitória, prevista para ser inaugurada até o fim do primeiro semestre deste ano.

Segundo o Executivo Estadual, do total de investimentos, R$ 45 milhões serão destinados à implantação das estações do Centro e de Dom Bosco, com prazo estimado de execução de 18 meses. A estação de São Pedro contará com investimento de R$ 15 milhões e prazo de execução de 180 dias. Já a reforma da estação da Praça do Papa receberá investimento de R$ 1,8 milhão, com prazo estimado de 120 dias. Os prazos começam a contar após a obtenção das licenças necessárias para as obras.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) todo o cronograma de obras na estação da Praça do Papa será executado de forma a garantir que a operação do Aquaviário não seja interrompida, mantendo o atendimento regular à população durante todo o período de melhorias. Atualmente, o sistema conta com seis embarcações em operação: Fonte Grande, Morro do Moreno, Mestre Álvaro, Moxuara, Penedo e Forno Grande. As embarcações são equipadas com climatização, bicicletário, banheiro e acessibilidade, operando entre as estações da Prainha, em Vila Velha; da Praça do Papa, em Vitória; e de Porto de Santana, em Cariacica. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!