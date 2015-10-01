A cada hora, duas pessoas assassinadas em capitais brasileiras

A cada hora, quase duas pessoas morreram nas capitais brasileiras em 2014 vítimas de crimes violentos. Isso é o que indica o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que apresentou pela primeira vez as estatísticas sobre a violência nas capitais do país. Das 27 capitais, Vitória é a décima quarta com maior número de mortes a cada grupo de 100 mil habitantes.

Em entrevista à rádio CBN Vitória, a Coordenadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Patrícia Nogueira, explica que os assassinatos em Vitória subiram em 2014, se comparado ao ano anterior. Em 2013, a capital do Espírito Santo registrou 34,2 vítimas de assassinato a cada 100 mil habitantes. No ano passado, esse número foi de 38,3 vítimas. O levantamento considerou os números de homicídios dolosos, que são aqueles assassinatos em que o autor tem a intenção de matar, lesão corporal, que é um ferimento, uma agressão, seguida de morte e latrocínio, que é o roubo seguido de morte.