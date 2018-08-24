Entrevista com médico inspira depoimentos de leitores sobre depressão

Relatos de luta contra depressão foram recebidos com sentimento de empatia em rede social Crédito: Lina Trochez/ Unsplash

psiquiatra Jovino Araújo esclareceu uma série de dúvidas em entrevista ao Gazeta Online. O suicídio é um tema delicado e, muitas vezes, cercado de incompreensão. Mas, enquanto muitos ainda evitam o assunto, o número de mortes só tem aumentado. A cada ano, quase 400 pessoas deixam de viver somente no Espírito Santo porque tiraram a própria vida. Um dos palestrantes da X Jornada Capixaba de Psiquiatria, que será realizada nesta sexta-feira (24) e sábado (25), em Vitória, oem entrevista ao Gazeta Online.

A conversa com o médico rendeu uma série de comentários de internautas em nossa página no Facebook, onde a matéria foi compartilhada. Muitos relataram sua própria luta contra a depressão e contaram que já pensaram - ou até tentaram - tirar a própria vida. Uma delas foi a cuidadora de idosos Vera Lúcia Gavazza, 41 anos.



moradora de Vila Velha conta que a ajuda de uma amiga foi essencial para sua melhora. "Fui diagnosticada com depressão ansiosa. Não queria fazer nada. Só ficava no meu quarto. Tentei me matar duas vezes. Mas tenho certeza que foi Deus que impediu. Minha amiga, me vendo triste, me deu um choque de realidade. Me levou ao médico, ia lá em casa com frequência. E até hoje me ajuda". À repórter Laila Magesk, a. "Fui diagnosticada com depressão ansiosa. Não queria fazer nada. Só ficava no meu quarto. Tentei me matar duas vezes. Mas tenho certeza que foi Deus que impediu. Minha amiga, me vendo triste, me deu um choque de realidade. Me levou ao médico, ia lá em casa com frequência. E até hoje me ajuda".

Além dela, diversas outras pessoas deram depoimentos de suas lutas diárias contra a depressão e abriram o coração. Os relatos foram recebidos com um sentimento de solidariedade na rede social.

Confira alguns dos comentários:

Faço tratamento desde 2014, quando sofri uma agressão. Fiquei muito abalada e isso me fez perder praticamente tudo que tinha. Tentei suicídio 5 vezes, mas acho que ainda não completei minha missão aqui. Hoje me sinto muito melhor, sei que não estou curada, mas é muito difícil lutar sem ajuda ou sendo criticada por uma sociedade hipócrita, onde tudo é frescura. Se você tem alguém que está depressivo e precisa de atenção, carinho, respeito, ela não quer chamar a atenção, ela só quer solução e o fim da dor que ela sente.

Viviy Mary Jane



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Passo por isso. Às vezes vêm pensamentos ruins, mas me apego com Deus e peço a ele forças. Não tenho muito com quem conversar, minha família é muito distante. Eles não percebem que a depressão está acabando comigo aos poucos. Muitos falam que é frescura, que isso é bobeira. Estou em tratamento psicológico e psiquiátrico, o que tem me ajudado um pouco.

Celine Aninha Gutler



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Só quem passa por esse problema sabe o que se está passando, as pessoas costumam julgar o sofrimento alheio sem pelos mesmos procurarem saber o que está passando com a pessoa. Eu não julgo ninguém, porque o mundo gira. Hoje é você quem tá passando por tudo isso, amanhã pode ser eu ou alguém que eu goste muito.

Juci Monte Sodre

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Só quem passa por isso sabe como é difícil. É fácil as pessoas falarem: "me liga hora que quiser", "não fique triste", "não faça isso e aquilo", mas na hora em que precisamos, todos somem. Sempre achava que era frescura, até que uma dia tive que assumir e pedir ajuda. Hoje me sinto melhor, mas com tantas dificuldades do dia a dia, vida corrida, recaí um pouco, mas Deus é mais.

Aline Ana

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Dá um arrependimento enorme mesmo de ter feito e depois um graças a Deus por não ter conseguido. No fundo a gente sempre tem esperança. Parece que não, mas tem.

Janine Gomes



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Passei umas dificuldades, separação, desempregado, tudo ao mesmo tempo. Não tinha o que comer, estava ficando cada vez mais difícil. Eu só não me suicidei por ajuda dos outros, senão eu não estaria aqui agora fazendo esse comentário.

Nathan Oliveira



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Tem muita gente sofrendo com isso, acho que é a doença do século, mas só sabe o que é quando se passa por ela, é triste demais.

Hemylssa Alvarenga

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Infelizmente isso vai acontecer enquanto a sociedade achar que depressão é "frescura". Quando aprenderem a levar a sério e ensinarem as pessoas a reconhecerem a diferença entre uma angústia e uma coisa mais séria, só assim isso vai acabar. Deveria haver uma atenção maior dos governantes

para esse assunto.

Clemilda Madalena



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Muito triste! Realmente a dor na alma só pode mensurar quem, infelizmente, passou ou passa por isso. Não é fácil, necessário acompanhamento de especialistas da área. Profissionais sérios!

Luiza Negrelli Valdetaro Rangel

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Há muito tempo que as pessoas imploram por um atendimento nos posto de saúde para se livrarem da depressão. Em 2014, eu precisei de psicólogo e psiquiatra, mas foi muito frustrante quando cheguei à unidade de saúde. Você vê que as autoridades não têm respeito pelas pessoas.

Elizabeth Marques



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Sei como é a depressão, o desespero. A gente não tem escolha, acontece. O pior ainda não aconteceu comigo, porque peço muito a Deus para me orientar. As pessoas olham você sorrindo e não imaginam como está o seu interior. Não está fácil, mas creio que vai passar.

Lucyana Ribeiro



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Só quem teve ou tem depressão ou transtorno de ansiedade sabe o que passa ou passou. Nunca foi para chamar a atenção... Isso é uma doença e precisa ser tratada.

Kita Lorencini