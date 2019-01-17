Vídeo: De lazer a exposições, Museu Vale revela parte da história do ES

Museu Vale, em Vila Velha: fachada do prédio principal Crédito: Pedro Permuy

De um lado, o mar. Do outro, anos de história contada por meio de exposição interativa que é permanente e exposições itinerantes que ilustram o nosso Espírito Santo por meio da arte: o Museu Vale, em Argolas, bairro de Vila Velha, possui, só em seu prédio principal, um acervo de mais de 400 itens identificados sobre uma das maiores obras industriais do Estado. Além disso, uma galeria também sedia, periodicamente, exposições de artistas capixabas e de fora. A área ainda conta com uma cafeteria e restaurante, que ficam instalados dentro de vagões de verdade de trens, e têm até música ao vivo nas noites de quintas, sextas e sábados.

Museu Vale, em Vila Velha: vista da varanda superior do prédio principal Crédito: Pedro Permuy

O diretor do Museu Vale, Ronaldo Barbosa, explica que, por lá, ainda há salões que abrigam trabalhos feitos por estudantes que fazem parte de projeto social em parceria com a mineradora. "Os alunos frequentam aulas e expõem o que é feito. Por isso, essa exposição também vai variando. A mostra que está em cartaz sempre será da turma do período anterior, já que as obras que vão para a exposição já estão finalizadas", destaca, apontando desde esculturas até pinturas que esses estudantes executam.

Quem chega ao museu, não paga nada para entrar e nem para visitar os diversos espaços de exposição. Por trás das construções da galeria e do prédio principal, há uma área de gramado com bancos e gazebos em que também é possível fazer um piquenique ou sentar para apreciar a paisagem. "Muita gente vem tirar fotos, fazer ensaios fotográficos... Muitas noivas sempre", brinca.

Durante o tour, o visitante pode escolher começar pela galeria - onde ficam as exposições itinerantes - ou pelo prédio principal - onde está a exposição da estrada de ferro Vitória-Minas permanentemente. As salas dos trabalhos dos alunos e o espaço com os arquivos documentais podem ser visitados à parte e em todos os ambientes há monitores e coordenadores para auxiliar na visita.

No caso da sala de documentos, Ronaldo explica que ela é mais frequentada por universitários. "Até pela quantidade de informação que há. Tem foto, projeto, acordos... Vários documentos conservados e catalogados com identificação que contam a história que faz parte do Espírito Santo", frisa.

Museu Vale, em Vila Velha: local possui maquete que reproduz caminho percorrido pela estrada de ferro Vitória a Minas Crédito: Pedro Permuy

O Gazeta Online fez uma visita a todas as instalações do Museu Vale e gravou um tour virtual para mostrar um pouco do que é possível ver durante uma visita guiada pelo espaço. Ficam à disposição de quem chega ao local guias que podem indicar e até acompanhar o passeio, indicando também o que é cada objeto e ambiente. Para grupos maiores, a direção aconselha que o museu seja comunicado ou um agendamento seja marcado.

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SERVIÇO

Férias no museu: Museu Vale

Local: Museu Vale (R. Vila Isabel, Argolas, Vila Velha)

MuseuVale.com/agendamento Horários: das 8h às 17h (de terças a sextas) e das 10h às 18 (sábados e domingos) - Agendamentos de visitas para grupos podem ser feitas por meio do site

*A cafeteria e restaurante funcionam em horários independentes, já que são administrados por uma empresa terceirizada, sendo: das 9h às 17h (às terças, quartas e domingos) e das 9h à 0h (às quintas, sextas e sábados, com música ao vivo à noite).