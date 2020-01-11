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Litoral Sul do ES

Águas cristalinas e muita beleza na Ilha dos Franceses em Itapemirim

Viagem de barco de Itaipava ou Itaoca até o local paradisíaco dura cerca de 20 minutos

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 14:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2020 às 14:48
Turistas se refrescam nas águas cristalinas da Ilha dos Franceses Crédito: PMI
Com águas cristalinas, a Ilha dos Franceses tem encantado turistas,  em Itapemirim, no litoral Sul do Estado, entre Marataízes e Piúma. A ilha de dois mil quilômetros quadrados pode ser vista por todo litoral de Itapemirim e fica a quase quatro quilômetros das praias de Itaipava e Itaoca, ponto de partida dos turistas que embarcam em escunas para uma volta na ilha e um banho nas águas bem claras.
Na parada do barco, os banhistas aproveitam para praticar mergulho, nadar e relaxar na areia. O acesso da embarcação até a prainha é fácil, mas se a maré estiver alta a travessia de crianças é dificultada, por isso a orientação é para realizar os passeios de preferência no horário matutino.
No local também tem um farol de navegação da Marinha do Brasil, que tem 12 metros de altura, e orienta as embarcações durante a noite com um sinal luminoso. Os visitantes também podem fotografar o Buraco do Judeu, envolto em mito. Segundo a lenda, ao entrar nele é possível chegar até o Monte Aghá, outro ponto turístico de Itapemirim, que fica do outro lado do mar.
Local permite a prática de mergulho Crédito: PMI
CUIDADOS
Como a ilha abriga uma grande diversidade da fauna e da flora, a prefeitura orienta que os turistas tenham cuidado e evitem andar sozinhos pelo local, por causa das formações rochosas e de animais - aves e répteis, inclusive, cobras.
É liberado levar alimentos, porque no local não tem nenhum tipo de comércio, mas todo o lixo deve ser retirado. Quem ficar na ilha para retornar nas próximas viagens da escuna, também precisa ficar atento à possibilidade de ventania.
Ilha abriga uma grande diversidade da fauna e da flora Crédito: PMI
COMO CHEGAR
Para chegar à Ilha dos Franceses, é preciso ir de barco e a viagem de Itaipava ou Itaoca dura cerca de 20 minutos. Durante a alta temporada, as escunas podem ser encontradas todos os dias nas praias e custam uma média de R$40,00 para o adulto e R$20,00 para criança. Na baixa temporada, as escunas podem ser locadas para grupos de no mínimo 30 pessoas e com preços diferenciados.
Viagem de barco até a ilha, saindo de  Itaipava ou Itaoca dura cerca de 20 minutos. Crédito: PMI

Águas cristalinas e muita beleza na Ilha dos Franceses em Itapemirim

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