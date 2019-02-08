Acesso às Ruínas de Anchieta ganha revitalização e aumenta estrutura

Passarela: entrada das Ruínas Jesuíticas de Anchieta Crédito: PMA/Divulgação

Neste sábado (9), as obras de revitalização do acesso às Ruínas Jesuíticas serão entregues. Agora, o local conta com um píer, um pórtico e a passarela de 150 metros restaurada. A obra custou cerca de R$ 66 mil.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Jéssica Martins, a obra está dentro dos trâmites legais, respeitando a legislação ambiental e toda área de preservação que cerca as Ruínas. "É uma obra necessária e de importante valor turístico e cultural para Anchieta", acrescenta. A passarela recebeu novas peças de madeira com cerca de 150 metros de extensão.

O pórtico: Ruínas Jesuíticas de Anchieta ganham portal na entrada Crédito: PMA/Divulgação

RUÍNAS JESUÍTICAS DE ANCHIETA

As Ruínas, localizadas à margem esquerda do rio Salinas, afluente do Rio Benevente, se destacam do ambiente natural em que se situam não só pelo engenho humano que representam, mas também pela imponência de suas formas, pela harmonia de suas proporções e pela sequência rítmica do conjunto de pilares e colunas, algumas redondas e outras quadradas.

Voltadas para a ponte, o atrativo, também chamado de Ruínas do Rio Salinas, compõe o ambiente como um objeto na grande paisagem territorial que a envolvem. Composta de 32 colunas que, acredita-se também formava uma antiga salina clandestina.

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