Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TURISMO

Acesso às Ruínas de Anchieta ganha revitalização e aumenta estrutura

A obra custou cerca de R$ 66 mil
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

08 fev 2019 às 13:28

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 13:28

Passarela: entrada das Ruínas Jesuíticas de Anchieta Crédito: PMA/Divulgação
Neste sábado (9), as obras de revitalização do acesso às Ruínas Jesuíticas serão entregues. Agora, o local conta com um píer, um pórtico e a passarela de 150 metros restaurada. A obra custou cerca de R$ 66 mil. 
De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Jéssica Martins, a obra está dentro dos trâmites legais, respeitando a legislação ambiental e toda área de preservação que cerca as Ruínas. "É uma obra necessária e de importante valor turístico e cultural para Anchieta", acrescenta. A passarela recebeu novas peças de madeira com cerca de 150 metros de extensão. 
O pórtico: Ruínas Jesuíticas de Anchieta ganham portal na entrada Crédito: PMA/Divulgação
RUÍNAS JESUÍTICAS DE ANCHIETA
As Ruínas, localizadas à margem esquerda do rio Salinas, afluente do Rio Benevente, se destacam do ambiente natural em que se situam não só pelo engenho humano que representam, mas também pela imponência de suas formas, pela harmonia de suas proporções e pela sequência rítmica do conjunto de pilares e colunas, algumas redondas e outras quadradas.
Voltadas para a ponte, o atrativo, também chamado de Ruínas do Rio Salinas, compõe o ambiente como um objeto na grande paisagem territorial que a envolvem. Composta de 32 colunas que, acredita-se também formava uma antiga salina clandestina.
COMO CHEGAR
Situada a poucos quilômetros da cidade de Anchieta, no meio de um bosque de eucaliptos, pode-se chegar às ruínas pela estrada de rodagem ou pelo Rio Benevente (principal acesso), sendo este um passeio agradável onde se pode apreciar a beleza da fauna e flora em torno do manguezal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta Cultura espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé
Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados