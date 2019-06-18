Vitória recebe encontro nacional cervejeiro com passeios e degustações

Cerveja Crédito: Pixabay

Espírito Santo são superlativos. De acordo com a colunista Os números em relação à produção de cerveja nosão superlativos. De acordo com a colunista Taynã Feitosa, da "Revista AG", de A GAZETA , mesmo pequeno, o Estado tem mais de 20 microcervejarias e cervejarias registradas e mais de 600 paneleiros (quem faz cerveja artesanal em casa) conhecidos.

Portanto, é grande a expectativa para a realização do 14º Encontro Nacional das Acervas (Associações de Cervejeiros Artesanais), que será realizado pela primeira vez em Vitória. O encontro acontecerá entre os dias 20 (quinta-feira) a 23 (domingo), tendo como point oficial o hotel Golden Tulip Porto Vitória. A expectativa é que o evento atraia mais de dois mil participantes, entre expositores, cervejeiros e amantes da loira gelada.

Têm atividades para todos os gostos e copos. Há palestras técnicas; concurso de cervejas caseiras; visitas guiadas às cervejarias de Vitória e Vila Velha; um passeio de barco pela Baía de Vitória (“tomando” todas, é claro!); e o esperado Beer Carretão, em que um ônibus com música e “cerva” liberada rodará pela capital.

Para quem ainda tiver fôlego, o evento traz no sábado (22), a partir das 22 horas, uma festa de encerramento no IlhAcústico (em Vitória), com o resultado dos vencedores do concurso cervejeiro e música com as bandas Banda Duets, Usados e Seminovos e Dona Fran.

Acha que acabou? Claro que não... como festa nunca é demais, no domingo (23) ainda tem um churrasco de confraternização (com bebida e comida liberada), a partir das 17h, com local ainda a ser definido pela organização. O ingresso para a balada do IlhAcústico sai, em média, por R$ 159,90. Para o churrasco, a entrada sai, em média, R$ 99,90.

"O encontro vai desenvolver ainda mais a produção de cerveja artesanal no Espírito Santo. Destaco o Congresso Aprolúpulo, em que fizemos uma parceria com a Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo. Vamos contar com palestras técnicas sobre a produção e o cultivo de lúpulo. Nosso foco é qualificar ainda mais os nossos produtores”, acredita Sandro Rizzato, presidente da Acerva/ES e organizador do encontro.

Rizzato destaca também a diversidade de cervejas artesanais que estarão em degustação. "Têm cervejas do Brasil inteiro e de várias partes do mundo. Muitas são bem exóticas, com as produzidas com feijão, arroz vermelho, coco, café e até Whisky", enumera.

PASSEIOS

Um dos queridinhos do 14º Econtro Nacional das Acervas, o Beer Carretão propõe um passeio pela capital a bordo de um ônibus panorâmico, com direito a muita música e cerveja liberada. O roteiro passa pela orla de Camburi e vai até o centro de Vitória. A saída está confirmada para quinta (20) e sexta (21), às 16h, do hotel Golden Tulip Vitória, na Enseada do Suá. Os ingressos custam, em média, R$ 79,90.

Ônibus panorâmico vai realizar passeios turísticos pelos bares Crédito: Divulgação

Por sua vez, o Beer Bolt fará um passeio de barco pela baía de Vitória, com direito à música ao vivo e muita cerveja artesanal. Na quinta (20) e sexta (21), a partir das 15h, com saída do Pier de Iemanjá (início da Praia de Camburi, Vitória). Os bilhetes para sexta já estão esgotados. Na quinta, custam cerca de R$ 119,90.

O Beer Crown vai acontecer em Vitória e Vila Velha. O ponto de saída é o Golden Tulip Vitória. Ambos começam às 19h30, na quinta (20) e na sexta (21). Os points a serem visitados em Vitória são: Cervejaria Trindade (em Monte Belo), Cervejaria Espírito Santo (Ilha de Santa Maria), American Beer Growler Station e Choperia (Jardim Camburi) e The Tap House (Praia do Canto).

Em Vila Velha, os locais a serem visitados são: Cervejaria Kingbier (Riviera da Barra), Cervejaria Bigos (Glória), Loja do Mestre Cervejeiro (Praia da Costa) e Cervejaria Bigstep (Praia da Costa). Lembrando que o consumos nos bares não será gratuito, mas haverá descontos especiais para os participantes. Os ingressos para os dois passeios saem, em média, por R$ 79,90.

ENCONTROS

Muita gente importante do mundo cervejeiro vai marcar plantão em Vitória durante o 14º Encontro Nacional das Acervas. A colunista Taynã Feitosa destaca John Palmer, autor do best-seller "How to Brew" e Marina Pascholati, cervejeira da "Goose Island". Além disso, o concurso de cervejeiro do evento é registrado junto ao BJCP (Beer Judge Certification Program), programa de referência em classificação e avaliação de cervejas em todo o mundo. Já são mais de 770 amostras da bebida inscritas no concurso.

SERVIÇO: