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Gastronomia

Vitória recebe encontro nacional cervejeiro com passeios e degustações

O 14º Encontro Nacional das Acervas acontece de quinta (20) a domingo (23). Destaque para o Beer Carretão, que fará um passeio de ônibus sobre os pontos turísticos de Vitória com bebida e comida liberada

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 14:01

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

18 jun 2019 às 14:01
Cerveja Crédito: Pixabay
Os números em relação à produção de cerveja no Espírito Santo são superlativos. De acordo com a colunista Taynã Feitosa, da "Revista AG", de A GAZETA, mesmo pequeno, o Estado tem mais de 20 microcervejarias e cervejarias registradas e mais de 600 paneleiros (quem faz cerveja artesanal em casa) conhecidos.
Portanto, é grande a expectativa para a realização do 14º Encontro Nacional das Acervas (Associações de Cervejeiros Artesanais), que será realizado pela primeira vez em Vitória. O encontro acontecerá entre os dias 20 (quinta-feira) a 23 (domingo), tendo como point oficial o hotel Golden Tulip Porto Vitória. A expectativa é que o evento atraia mais de dois mil participantes, entre expositores, cervejeiros e amantes da loira gelada.
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Têm atividades para todos os gostos e copos. Há palestras técnicas; concurso de cervejas caseiras; visitas guiadas às cervejarias de Vitória e Vila Velha; um passeio de barco pela Baía de Vitória (“tomando” todas, é claro!); e o esperado Beer Carretão, em que um ônibus com música e “cerva” liberada rodará pela capital.
Para quem ainda tiver fôlego, o evento traz no sábado (22), a partir das 22 horas, uma festa de encerramento no IlhAcústico (em Vitória), com o resultado dos vencedores do concurso cervejeiro e música com as bandas Banda Duets, Usados e Seminovos e Dona Fran.
Acha que acabou? Claro que não... como festa nunca é demais, no domingo (23) ainda tem um churrasco de confraternização (com bebida e comida liberada), a partir das 17h, com local ainda a ser definido pela organização. O ingresso para a balada do IlhAcústico sai, em média, por R$ 159,90. Para o churrasco, a entrada sai, em média, R$ 99,90.
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"O encontro vai desenvolver ainda mais a produção de cerveja artesanal no Espírito Santo. Destaco o Congresso Aprolúpulo, em que fizemos uma parceria com a Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo. Vamos contar com palestras técnicas sobre a produção e o cultivo de lúpulo. Nosso foco é qualificar ainda mais os nossos produtores”, acredita Sandro Rizzato, presidente da Acerva/ES e organizador do encontro.
Rizzato destaca também a diversidade de cervejas artesanais que estarão em degustação. "Têm cervejas do Brasil inteiro e de várias partes do mundo. Muitas são bem exóticas, com as produzidas com feijão, arroz vermelho, coco, café e até Whisky", enumera.
PASSEIOS
Um dos queridinhos do 14º Econtro Nacional das Acervas, o Beer Carretão propõe um passeio pela capital a bordo de um ônibus panorâmico, com direito a muita música e cerveja liberada. O roteiro passa pela orla de Camburi e vai até o centro de Vitória. A saída está confirmada para quinta (20) e sexta (21), às 16h, do hotel Golden Tulip Vitória, na Enseada do Suá. Os ingressos custam, em média, R$ 79,90.
Ônibus panorâmico vai realizar passeios turísticos pelos bares Crédito: Divulgação
Por sua vez, o Beer Bolt fará um passeio de barco pela baía de Vitória, com direito à música ao vivo e muita cerveja artesanal. Na quinta (20) e sexta (21), a partir das 15h, com saída do Pier de Iemanjá (início da Praia de Camburi, Vitória). Os bilhetes para sexta já estão esgotados. Na quinta, custam cerca de R$ 119,90.
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O Beer Crown vai acontecer em Vitória e Vila Velha. O ponto de saída é o Golden Tulip Vitória. Ambos começam às 19h30, na quinta (20) e na sexta (21). Os points a serem visitados em Vitória são: Cervejaria Trindade (em Monte Belo), Cervejaria Espírito Santo (Ilha de Santa Maria), American Beer Growler Station e Choperia (Jardim Camburi) e The Tap House (Praia do Canto).
Em Vila Velha, os locais a serem visitados são: Cervejaria Kingbier (Riviera da Barra), Cervejaria Bigos (Glória), Loja do Mestre Cervejeiro (Praia da Costa) e Cervejaria Bigstep (Praia da Costa). Lembrando que o consumos nos bares não será gratuito, mas haverá descontos especiais para os participantes. Os ingressos para os dois passeios saem, em média, por R$ 79,90.
ENCONTROS
Muita gente importante do mundo cervejeiro vai marcar plantão em Vitória durante o 14º Encontro Nacional das Acervas. A colunista Taynã Feitosa destaca John Palmer, autor do best-seller "How to Brew" e Marina Pascholati, cervejeira da "Goose Island". Além disso, o concurso de cervejeiro do evento é registrado junto ao BJCP (Beer Judge Certification Program), programa de referência em classificação e avaliação de cervejas em todo o mundo. Já são mais de 770 amostras da bebida inscritas no concurso.
SERVIÇO:
O que é: 14º Encontro Nacional das Acervas. Palestras, Beer Carretão, Beer Crown, Beer Bolt, churrasco e festa com degustação de cerveja no Ilha Acústico, em Vitória. De 20 (quinta) a 23 (domingo). São vários dias e preços diferenciados para sócios e não-sócios da Acerva (Associações de Cervejeiros Artesanais). Informações e compras de pacotes, ou ingressos para cada evento diferente, pelo site: https://loja.nacionaldasacervas.com.br

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