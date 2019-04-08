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GASTRONOMIA

Vitória realiza o 15º Festival da Torta Capixaba na Semana Santa

O evento, que acontecerá de 18 a 21 deste mês, contará com a participação de 31 expositores

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 18:26

Publicado em 

08 abr 2019 às 18:26
Paneleiras de Goiabeiras vão vender a torta capixaba nas tradicionais panelas de barro, em três opções de tamanho Crédito: Diego Alves
Semana Santa é época de comer torta capixaba. Melhor ainda quando já se encontra a iguaria pronta para degustar. E é o que quem visitar a Ilha das Caieiras, em Vitória, entre os dias 18 e 21 deste mês, vão encontrar.
As desfiadeiras da Ilha das Caieiras devem produzir cerca de cinco toneladas de torta para serem comercializadas no 15º Festival da Torta Capixaba. O evento, que acontecerá das 9 às 18 horas, contará com a participação de 31 expositores, além dos restaurantes da região, que vão oferecer aos visitantes o prato.
PREÇO DA TORTA
O quilo da torta capixaba será vendido por R$ 100,00, podendo a iguaria ser encontrada em unidades fracionadas com 100 gramas e 500 gramas, além do prato na tradicional panela de barro. O evento também contará com atrações musicais.
Segundo a Prefeitura de Vitória, no ano passado, foram vendidas 4,6 toneladas de torta capixaba. A expectativa é ultrapassar esse número e movimentar o turismo local. "A Ilha das Caieiras é um local tradicional e importante polo gastronômico da capital. O festival ganha uma expressão e enriquece toda uma região de destaque na cidade e que serve de referência para os moradores e turistas", destacou o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Leonardo Krohling.
INTERDIÇÃO
A rua Felicidade Correa dos Santos, entre a rua Amadeu Muniz Correa e a avenida Beira-Mar, na Ilha das Caieiras, estará totalmente interditada das 7 horas da quarta-feira (17), para montagem das barracas, até as 20 horas do domingo (21). O trânsito será desviado pelas vias adjacentes.

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