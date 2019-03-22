Veja dicas de onde tomar um café da manhã reforçado

Para muitos glutões, o café da manhã é a melhor refeição do dia. Mas também não é para menos, né? Imagine só aquela mesa cheia de quitutes doces e salgados: bolos, pães, geleias, iogurte e outros laticínios em geral, frios para rechear os pães, sucos fresquinhos... Pensou em uma mesa de café da manhã de hotel? É por aí.

Nesta semana, a equipe do Prazer&Cia decidiu buscar opções bem saborosas para o desjejum. Nesta edição, listamos alguns hotéis que oferecem o serviço para quem não é hóspede. Além disso, também reunimos dicas de onde tomar um brunch, aquele café da manhã “atrasadinho”, mais próximo da hora do almoço, inspirado em hábitos gringos.

Entre os locais que oferecem bufê farto de café à vontade está o Hotel Senac Ilha do Boi, uma boa pedida para quem quer emendar um banquete matinal com um dia de praia, por exemplo. Fica a sugestão de passeio para um fim de semana ensolarado. Por lá, os convivas pagam R$ 35 (por pessoa) e têm acesso ao salão do café, que tem uma bela vista para o mar da Capital.

No bufê, estão doces e salgados diversos, boa parte de produção local, além de tapiocas, frutas e mais. A mesa fica disponível das 6h às 10h e é um atrativo à parte para aqueles que já acordam cheios de apetite.

NAS MONTANHAS

Um dos destinos mais queridos pelos capixabas e turistas que conhecem o Estado, Santa Teresa se destaca há tempos pela boa gastronomia. Na cidade, ela está presente até mesmo no bufê de café da manhã. Na pousada Vale dos Pássaros, o cardápio é assinado pela chef Kamila Zamprogno, do restaurante Cafe Haus. A mesa da hospedagem é tradicional, mas nem tanto.

Nela, fica exposta uma grande variedade de pães (entre doces, salgados, integral e com ervas), queijos como blue cheese, morbier, provolone, camembert, frescal e minas, além de bolos, tortas, mel trufado, geleias e azeites variados. O bufê é reforçado pela seção de bebidas, que inclui café, chás e chocolates.

Os visitantes também recebem alguns mimos gastronômicos como mini brusquetas de salmão e presunto cru, pães de queijo e cogumelos confitados na manteiga servido com pão. Entre os preferidos, estão a rabanada assada servida com nata e geleia caseira de mirtilo e amora, e a fritada de ovos com creme de leite fresco, mix de pimentas, bacon e muçarela de búfala. Deu água na boca? Confira outras dicas abaixo.

MAIS LOCAIS

Pousada Vale dos Pássaros

No menu: O café da manhã é um dos atrativos do local, rodeado pelo verde da mata de Santa Teresa. Por lá, a mesa é bem ocupada por uma variedade de pães (doces, salgados, com ervas e integrais), queijos (do provolone ao morbier, passando pelo frescal e camembert), além de bolos, tortas, mel trufado, geleias, azeites e mais. Durante o desjejum, os hóspedes e demais convivas são agraciados com alguns mimos como as mini brusquetas de salmão e presunto cru; cogumelos confit na manteiga e pão; fritada de ovos com creme de leite fresco, mix de pimentas, bacon e muçarela de búfala; além de rabanada assada com nata e geleia caseira de mirtilo e amora. Aos finais de semana, o café da manhã é aberto ao público, que deve fazer reserva com no mínimo 48h de antecedência. O banquete sai a R$ 72 por pessoa.

Serviço: Rua Bernardino Monteiro, s/n, bairro Antônio da Penha, Santa Teresa. (27) 99311-4422.

Monte Líbano

No menu: Na unidade da Praia do Canto, o bufê do café é servido diariamente em dois esquemas: o glutão pode se servir à vontade por R$ 28,90 (segunda a sexta) ou R$ 36,90 (finais de semana). Em Jardim da Penha, o mesmo serviço é oferecido, mas somente aos finais de semana.

Serviço: Av. Rio Branco, 1526, Praia do Canto, Vitória. (27) 3145-1919.

Café Leve

No menu: A casa oferece quitutes saborosos para o café durante a semana, mas também ganha o reforço do brunch aos sábados, quando entram em cartaz os “toasts”, feitos com pão de fermentação natural e cobertos por ingredientes diversos que vão do abacate com ovo poché ao socol com rúcula e uva. Além das torradas, também são servidos waffles com geleia de frutas, bolos e panqueca integral. Para os mais famintos, a sugestão é um dos combos, que vai à mesa com três opções da listinha do brunch, que fica disponível até as 13h.

Serviço: O local funciona de segunda a sexta, das 10h às 20h. Sábado, das 9h às 16h. Rua Chapot Presvot, 401a, Praia do Canto, Vitória. (27) 99955-2233.

Golden Tulip Porto Vitória

No menu: O hotel, um dos mais concorridos da Capital, disponibiliza o bufê de café da manhã também para quem não é hóspede, pelo valor de R$ 35 por pessoa. O banquete matinal é dividido por partes: frios, com embutidos, queijos e laticínios diversos; frutas; e pães e petit four variados. Além disso, os convivas podem solicitar omeletes, tapiocas e crepiocas feitas na hora. Cappuccino, achocolatado e cafés são alguns destaques entre as bebidas. O café é servido de segunda a sexta, das 6h às 10h, e aos sábados, domingos e feriados, das 6h às 10h30.

Serviço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 635, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3533-1300.

Hotel Senac Ilha do Boi

No menu: A variedade do bufê da manhã é um dos atrativos do hotel, que tem uma vista de tirar o fôlego dos visitantes. O café, servido diariamente das 6h às 10h, sai a R$ 35 por pessoa. Tapiocas saem na hora direto para as mesas, bem como pães, bolos, salgados diversos, frutas, sucos e cafés.

Serviço: Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória. (27) 3345-0111.

Pancakes On The Beach

No menu: O local oferece quitutes diversos, muito bem preparados ao estilo americano. As panquecas são o carro-chefe da casa, mas o menu vai bem além disso. Os ovos benedict estão entre os pedidos mais atendidos: os ovos poché são servidos com molho holandês sob fatias de presunto grelhado e panquecas americanas com tomates também grelhados. A porção sai a R$ 24. A torrada italiana é outra boa dica: fatias de pão integral submersas em mistura de ovo com parmesão e tostadas, servidas com fatias de presunto ou tiras de bacon e folhas de rúcula e tomates grelhados (R$ 22).

Serviço: Abre no horário da manhã apenas aos sábados e domingos, das 8h às 23h. Nos demais dias, abre às 16h. Rua Inácio Higino, 200, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3061-2020.

Sleep Inn

No menu: Por R$ 22, é possível tomar um café reforçado. O bufê é montado às 6h e fica disponível até as 10h durante a semana. Já aos sábados, domingos e feriados, o café da manhã entra em cena das 6h30 às 10h30. São servidos sempre dois tipos de sucos naturais, além de água, iogurte desnatado e de morango, frios como blanquet de peru, queijos minas frescal e muçarela, salada de frutas, granola e mais. A rabanada entra em cena diariamente e é uma das marcas do café do hotel, assim como a gelatina.