Super Burger Colatina: festival tem lanches exclusivos por R$ 22

30 dias e dez hambúrgueres diferentões: se organizar certinho, dá para experimentar todos! É que começou mais um Festival Super Burger. Nesta terceira edição, participam dez estabelecimentos, que oferecem um dos lanches mais populares do país em uma versão exclusiva e inédita pelo preço fixo de R$ 22 – o que já inclui acompanhamento.

O evento começou nesta quinta-feira (1) e vai até o próximo dia 1º de setembro. Durante esse mês, o público poderá provar as novas receitas, escolher qual hambúrguer conseguiu conquistar um espacinho no coração – e no estômago – e votar no favorito pelo site oficial do festival. O grande vencedor será divulgado no dia 16 de setembro.