São João: confira onde encontrar delícias juninas

Chef Vivian Christ prepara várias delícias juninas Crédito: Vitor Jubini

Finalmente chegou uma das épocas mais esperadas pelos glutões. É hora de separar o vestido rodado com estampa xadrez ou florida (ou a calça com remendos, é claro) e os chapéus de palha para celebrar os festejos típicos juninos. E, como manda a tradição, é bom preparar também o apetite. Afinal, as comidas que compõem o banquete de São João estão entre as mais queridas pelos brasileiros.

Nem todo mundo sabe, mas conta a história que a origem das comemorações é anterior até mesmo à era cristã. Vários povos antigos, como os celtas e os egípcios, aproveitavam a época para organizar rituais para pedir fartura nas colheitas. Há antropólogos que contam que na Europa, havia cultos pela fertilidade em junho e, como a igreja não conseguia combatê-los, resolveu tornar as festas também cristãs, instituindo os dias de santos importantes – como Santo Antônio, São João e São Pedro – em um mesmo mês.

Mas voltando ao nosso foco, que é a mesa farta, o Gazeta Online aproveitou a data para listar algumas opções de gostosuras típicas para a temporada junina. Das encomendas com chefs às padarias, selecionamos onde é possível encontrar algumas guloseimas como caldos, bolos, tapiocas, brigadeiros diversos e muito mais.

Uma das opções é a doceria Via Gourmet, em Vitória, que já tem um cardápio tradicional para esta época, com doces como minibolo de queijo com goiabada, brigadeiros de maçã do amor, pé de moleque e tapioca, além de verrines (sobremesa cremosa em camadas) de curau, paçoca com nutella e tapioca. Canjica, cachorro quente de forno e caldinho de aipim completam a lista.

Para quem quer encomendar pratos para completar o menu de algum arraiá ou até mesmo matar a vontade que surge durante esta época, uma sugestão é a chef Vivian Christ, que prepara do tradicional pela égua aos doces de abóbora e banana caramelizada, passando pela papa de milho e pelo arroz doce. A mestre-cuca faz entregas, mas também é possível retirar no local, em Vila Velha. Ao lado e na página 8 você confere outras opções. Anarriê!

Torta de cuscuz com morangos é uma das gostosuras criadas para a temporada Crédito: Sylvia Lis/Divulgação

A Confeitaria

Sugestão: A chef Sylvia Lis preparou para a temporada junina a torta de cuscuz com morangos, feita com tapioca e leite de coco. O recheio é feito com brigadeiro branco e morangos frescos. A doçura é finalizada com calda artesanal de morango. Sai a R$ 13, em porção individual. Além da torta, Sylvia prepara também o tradicional bolo de milho, ideal para acompanhar o cafezinho.

Serviço: De segunda a sábado, das 14h às 20h. Rua Eugênio Netto, 150, Praia do Canto, Vitória. (27) 99276-3533.

Tapiocaria Nordeste Capixaba

Sugestão: A casa oferece churros de tapioca com recheio de doce de leite ou brigadeiro (R$ 8,50 cada), além do tradicional quentão (R$ 5 o copo). O cuscuz de tapioca é outra delícia fixa no menu da casa. O cuscuz de milho sai em versões turbinadas como o com manteiga de garrafa, queijo coalho ou carne seca (a partir de R$ 9).

Serviço: De terça a domingo, das 18h às 23h. Rua Belmiro Teixeira Pimenta, S/N, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3026-4653. Assinantes de A GAZETA têm benefícios no local.

Padaria Monza

Sugestão: Até julho, as unidades terão delícias temáticas como pé de moleque, broa e papa de milho, além de canjica, rocambole de amendoim, maçã do amor e outras opções.

Serviço: Das 6h às 21h30. Avenida Presidente Costa e Silva, 390, Morada de Camburi, Vitória. (27) 3327-9011. Também em Fradinhos, Jardim da Penha, Praia da Costa e Praia do Canto.

Monte Líbano

Sugestão: A padaria terá diversos quitutes para pegar e levar para casa, como pamonha, broinhas e pé de moleque.

Serviço: Das 6h às 21h. Av. Rio Branco, 604, Santa Lúcia, Vitória. Também na Praia do Canto, na Praia da Costa e em Jardim da Penha.

Via Gourmet

Sugestão: A partir desta semana a doceria comandada pela chef Patrícia Pinho terá minibolos nos sabores chocolate com paçoca e queijo com goiabada (R$ 12 cada); brigadeiros de maçã do amor, pé de moleque e tapioca (a partir de R$ 3,90 a unidade); verrines de curau, paçoca com nutella e tapioca; além de canjica, cachorro quente de forno e caldinho de aipim.

Serviço: Quinta a sábado, das 13h às 19h. Rua José Luís Gabeira, 81, Barro Vermelho, Vitória. (27) 98151-6505.

Restaurante Agavegan

Sugestão: Desta sexta (21) até o dia 28, o restaurante vegano terá gostosuras juninas produzidas sem qualquer ingrediente de origem animal. Entre os quitutes, estão clássicos como caldo de milho, canjica doce, canjica salgada, porção de milho, pé de moleque, bolo de aipim e quentão. Além disso, os já conhecidos bolo e milk-shake de paçoca também estão garantidos na festança.

Serviço: De domingo a quarta-feira, das 10h às 22h. Quinta a sábado, das 11h às 23h. Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. (27) 99312-8286.

Pela égua, arroz doce e broinhas são algumas das opções requisitadas para os arraiás Crédito: Vitor Jubini

Chef Vivian Christ

Sugestão: A mestre-cuca tem uma lista composta por mais de 20 comidas típicas desta época para encomenda. Entre os destaques estão os caldos de abóbora com carne seca e de feijão, além do arroz doce com leite queimado e as mini morangas recheadas com carne seca e queijo cremoso. A papa de milho e o pela égua são outras opções muito requisitadas pela clientela.

Serviço: O cardápio completo, com preços e tamanhos das porções pode ser solicitado via WhatsApp pelo número (27) 99929-4180 (também disponível para as encomendas.

AMF Buffet

Sugestão: O serviço atende toda a Grande Vitória, com pacote mais simples, para grupos menores, e também menus mais elaborados, para quem quer fazer um arraiá para mais convidados. Neste caso, o bufê oferece até barraquinha com churrasquinho. Entre os quitutes oferecidos, estão milho verde, canjica, variedades de bolos, arroz doce, salgadinhos, pastéis, curau, polenta e mais. O kit festa para dez pessoas, por exemplo, sai a R$ 200, em média.

Serviço: O bufê está disponível para atendimento em toda a Grande Vitória. (27) 99780-8924.

RECEITA: SAIBA COMO FAZER UM BOLO DE PÉ DE MOLEQUE

Bolo de pé de moleque Crédito: Primor/Divulgação

Ingredientes

1 colher de sopa de margarina

¼ de xícara de café coado forte e quente

¾ de xícara de açúcar mascavo

¼ xícara de açúcar refinado

200 ml de leite de coco

2 ovos pequenos

300 gramas de mandioca crua, ralada e escorrida

½ xícara de castanha de caju torrada e triturada

1 colher de café de cravo em pó

2 colher de chá de canela em pó

1 colher chá de erva doce em pó

½ xícara de castanha de caju inteiras, para decorar

Passo a passo

- Em uma tigela, misture o café com a margarina e mexa até derreter. Junte os açúcares (mascavo e refinado), o leite de coco, os ovos e a mandioca.

- Acrescente o restante dos ingredientes e misture bem.

- Coloque em uma fôrma redonda com cone central, medindo 18cm de diâmetro, untada com margarina e enfarinhada.

- Disponha as castanhas sobre a massa e asse no forno preaquecido, em temperatura moderada, por cerca de 50 minutos ou espete com um palito e veja se ele sai seco.

- Espere esfriar e desenforme.

Rendimento

10 a 15 fatias, dependendo do tamanho do corte.

Tempo de preparo

Uma hora, em média (depende da capacidade do seu forno).

Dificuldade da receita