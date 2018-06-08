Relembre ganhadores e receitas de todas as edições do Roda de Boteco

O Gazeta Online decidiu resgatar todos os vencedores e, em seguida, todas as receitas que fizeram esses estabelecimentos levarem o prêmio, passo a passo. Assim, dá para se deliciar por alguns dias e relembrar os pratos que fizeram a mesa dos capixabas que curtem um tira-gosto na noite da Grande Vitória. Confira:
2018
Bar
1º lugar: Petiscaria do Jojo's (Atolada)
Boteco
1º lugar: Marangas Bar (petisco Show de Bola)
2017
Bar
1º lugar: Capella (Kizura)
Boteco
1º lugar: Bar do Zé (Peito bovino feito no feijão branco ao molho especial da casa)
2016
Bar
1º lugar: Quintal Steak Bar (Arretada na Brasa)
Boteco
1º lugar: Recanto do Feijão (Feijão fartura)
2015
Bar
1º lugar: Restaurante Moqueca (Mexido do mar)
Boteco
1º lugar: De Passagem Botequim (Popozuda)
2014
Bar
1º lugar: Restaurante Moqueca (Bobó de frutos do mar)
Boteco
1º lugar: Bar do Zé (Língua afiada)
2013
Bar
1º lugar: Bar do Ceará (Sol cearense)
Boteco
1º lugar: Bar do Getúlio (Carquejo)
2012
Bar
1º lugar: Ilha do Caranguejo (Marinete, a rainha do vinagrete)
Boteco
1º lugar: De Passagem Botequim (Swing de boteco)
2011
Bar
1º lugar: Ilha do Caranguejo (Cupixaba)
Boteco
1º lugar: Bar do Zé (Angu caipira)
2010
Bar
1º lugar: Regina Maris (Acarajé no prato)
Boteco
1º lugar: Postinho (Feijoada frita)
2009
Bar
1º lugar: Ceará Bar (Moqueca frita)
Boteco
1º lugar: Bar do Zé (Costela fina)
2008
Bar
1º lugar: Caranguejo do Assis (Batata do Assis com camarão e requeijão)
Boteco
1º lugar (empate): Bar do Getúlio (Pela-égua) e Bar do Zé (Scudiguim na seca)
2007
Bar
1º lugar: Regina Maris (Angu à baiana)
Boteco
1º lugar: Bar do Zé (Rabada)
2006
Bar
1º lugar: Coronel Picanha (Picanha nobre do avesso)
2005
Bar
1º lugar: Bar do Getúlio (Scudiguim)
AS RECEITAS
Bar do Getúlio, tricampeão Vitória (2005, 2008 e 2013)
Reduto tradicional em Vila Velha, o Bar do Getúlio faz sucesso entre os frequentadores desde 1977, com uma estufa sempre farta. Givaldo Bonna, primo de Getúlio, é quem comanda um dos botecos mais conhecidos da Grande Vitória.
Da cozinha sai uma diversidade de petiscos, como o Scudiguim, preparado no próprio bar e muito elogiado. Trata-se de um prato servido com linguiça, pele e carne de porco e, como acompanhamento, feijão branco ou torresmo. No cardápio principal são mais de 48 pratos, dentre porções e moquecas. O próprio Givaldo destaca a Carne de Sol de Porco acompanhada de aipim e a Costela do Getúlio costela de boi no bafo acompanhada de farofa e vinagrete como os pratos preferidos dos clientes. Os Caldos feijão, verde, mocotó e péla-égua também são cobiçados e servidos em cumbucas de 350ml. As batidinhas de frutas (pitanga, graviola e kiwi) com as cervejas completam o cardápio da baixa gastronomia. O Bar do Getúlio foi o primeiro a conquistar o troféu do festival Roda de Boteco em 2005. Temos 19 troféus e exibimos todos com orgulho, diz Bonna.
SCUDIGUIM
Ingredientes: 700g de pele de porco; 300g de pá suína moída; 10g de tripa de porco; 500g de feijão-carioca; 1 maço de coentro; 1 maço de cebolinha; 1 cebola branca; 10 dentes de alho; 10 gotas de pimenta malagueta
Preparo: cozinhe a pele e, em seguida, moa. Misture a pele moída com a carne suína e tempere com o alho, cebola, cebolinha, coentro e 10 gotas de pimenta malagueta.
Com uma máquina de encher linguiça, recheie a tripa com a mistura da carne e pele de porco temperada. Cozinhe a linguiça em água fervente e o feijão em panela de pressão com 1,5 litros de água. O feijão e a linguiça devem ser cozidos separadamente. Depois de cozida, corte a linguiça em pedaços de 10cm e misture- os ao feijão já cozido. Deixe ferver. Tempere a gosto e sirva.
Rendimento: 10 porções
PELA-ÉGUA
Ingredientes: 500g de canjiquinha; 200g de linguiça calabresa; 200g de bacon picadinho; 200g de pá suína (parte superior da perna do porco); 1 maço de coentro; 6 dentes de alho; 300ml de vinagrete; Sal e colorau a gosto
Preparo: refogue a carne de porco. Agregue bacon, calabresa, alho e colorau. Acrescente a canjiquinha e 1,5 litros de água. Cozinhe por 40 minutos. Coloque o coentro e sal a gosto. Sirva com vinagrete.
Rendimento: 8 porções
CARQUEJO
Ingredientes: 500g de pá suína; 1 cebola branca; 1 maço de cebolinha; 1 maço de salsa; 8 dentes de alho; ½ copo de vinho branco; 1 tablete de caldo de carne; 1 xícara farinha de rosca; queijo muçarela
Preparo: misture a carne de porco pura moída, os temperos (1 cebola branca, 1 maço de cebolinha, 1 maço de salsa e 8 dentes de alho) e meio copo de vinho branco. Deixe descansar por duas horas e misture 1 xícara de farinha de rosca. Faça bolinhos ovais e coloque pequenos pedaços de queijo e feche por completo. Frite e sirva.
Rendimento: 25 a 30 bolinhos.
Bar do Zé, hexacampeão Vitória (2007, 2008, 2009, 2011 e 2014 e 2017)
RABADA
Ingredientes: 500g de feijão-manteiga; 4kg de rabada cortada na junta; 2 tomates picados; 3 cebolas picadas; colorau, alho e sal a gosto
Preparo: ferva o feijão com 1,5 litros de água por 10 minutos em uma panela sem pressão. Acrescente a rabada no feijão já fervido e coloque numa panela de pressão com os temperos (tomates picados, cebolas, colorau, alho e sal a gosto). Cozinhe na pressão por cerca de 30 minutos até a rabada ficar macia. Rendimento: 8 porções
SCUDIGUIM NA SECA
Ingredientes: 2kg de scudiguim; 500g de feijão-vermelho ou preto; 1kg de carne-seca dessalgada; 4 dentes de alho; 2 cebolas médias; 2 tomates picados; 1 maço de cebolinha; 1/2 maço de salsinha
Preparo: corte a carne seca dessalgada em pedaços médios, cerca de 10 centímetros. Cozinhe o feijão vermelho ou preto em panela de pressão com 1,5 litros de água por aproximadamente 20 minutos. Acrescente a carne seca e os temperos até cozinhar a carne. Coloque o escudiguim e deixe ferver sem pressão por 20 minutos. Rendimento: 6 porções
COSTELA FINA
Ingredientes: 3kg de costela de porco fresca; 500g de feijão-vermelho; 5 bananas da terra madura; 800g de linguiça calabresa defumada; 4 dentes de alho; 2 folhas de louro; 2 cebolas médias; 2 tomates
Preparo: corte a costela de porco em pedaços médios. Corte a calabresa em fatias. Frite as costelas já temperadas com alho e sal. Cozinhe o feijão-vermelho com 1,5 litros de água por 20 minutos na panela de pressão. Depois que o feijão estiver cozido, coloque tudo numa panela, acrescente a linguiça calabresa com os temperos (alho, folhas de louro, tomate e cebola). Deixe cozinhar até as costelas ficarem macias. Acrescente as bananas fatiadas no feijão e cozinhe. Sirva. Rendimento: 10 porções
ANGU CAIPIRA
Ingredientes: 1kg de pernil de porco moído; 500g de fubá; 300g de muçarela; 1 pacote de couve cortada; 200g de bacon; 4 dentes de alho; 2 cebolas médias; 2 tomates; 1 maço de cebolinha; ½ maço de salsinha
Preparo: cozinhe a carne com os temperos (alho, cebola, tomate, cebolinha e salsinha) e o bacon. Dissolva o fubá na água fria e, em outra panela, doure um pouco de alho no óleo e coloque 1 litro de água. Quando a água ferver, acrescente o fubá já diluído aos poucos e vá mexendo. Cozinhe o fubá até ficar no ponto de angu mole. Monte o prato com pouco de angu e carne moída, acrescente por cima a muçarela e a couve crua picada. Rendimento: 5 porções
LÍNGUA AFIADA
Ingredientes: 4 línguas bovinas; 1kg de feijão-manteiga; 500g de linguiça fina; 400g de bacon; 2 cebolas médias; 2 maços de cebolinha; 1 salsa; 5 dentes de alhos; sal a gosto; 3 folhas de louro
Preparo: coloque a língua inteira para cozinhar por 15 minutos. Corte em cubos pequenos, cozinhe o feijão-manteiga (não cozinhar muito) e reserve. Frite o bacon e a linguiça até dourar um pouco, em seguida, o alho e a cebola, também deixando dourar um pouco, acrescente o tempero verde e o louro. Coloque a língua e o feijão e cubra com água, cozinhe por 10 minutos na pressão. Pode ser acompanhada com uma farofa. Rendimento: 10 porções
PEITO BOVINO FEITO NO FEIJÃO BRANCO PREPARADO AO MOLHO ESPECIAL DA CASA
Ingredientes: 1 kg de molho de tomate; ½ litro de água; fio de azeite; 1 ½ de peito bovino; 2 colheres de sopa de alho; 3 cebolas; 2 maços de salsa; 1 pimenta dedo de moça; 500 gramas de feijão branco; 1 xícara de molho inglês; ½ xícara de suco de limão; sal a gosto
Preparo: aqueça um fio de azeite numa panela de pressão, doure 1,5 kg de peito bovino cortados em cubos, com sal e pimenta do reino a gosto mais ou menos 20 minutos. Quando a carne estiver dourada coloque alho e cebola salsa e pimenta de dedo de moça refogue por mais 10 minutos ou até os legumes dourarem. Acrescente 500 gramas de feijão branco com 1 litro e meio de água, misture tudo e tampe a panela de pressão. Retire da pressão transfira a carne com o feijão para outra panela. Junte com o molho de tomate, molho inglês, suco de limão e sal a gosto misture e tampe a panela em fervura baixa mais ou menos por 2 horas ou até que o feijão e a carne estejam cozidos e o molho encorpado. Salpique salsas e cebolinhas a gosto.
Caranguejo do Assis, campeão Vitória 2008
BATATA DO ASSIS COM CAMARÃO COM REQUEIJÃO
Ingredientes: 8 batatas inglesas grandes; 300g camarão sete barbas sem casca; 150g de requeijão cremoso Catupiry; 1 cebola picada; 2 dentes de alho; 2 colheres de sopa de cebolinha verde picada; 2 colheres de sopa de coentro verde picado; 1 colher de sopa de orégano; 1 colher de sopa de urucum; 1 colher de sopa de suco de limão; sal a gosto; queijo parmesão ralado para salpicar
Preparo: lave as batatas e cozinhe por aproximadamente 35 minutos em uma panela com água ou cozinhe na panela de pressão por aproximadamente 15 minutos(deve ficar bem macia). Prepare o recheio. Em uma tigela, regue os camarões com suco de limão e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e refogue a cebola até ficar transparente, adicione o urucum, o alho e misture, acrescente o camarão e doure. Siga adicionando a cebolinha verde, o coentro e o sal. Desligue o fogo, adicione o requeijão cremoso Catupiry, misturando bem até formar um recheio bem cremoso. Reserve.
Após cozinhar as batatas, deixe esfriar para manusear. Corte uma tampa da batata no sentido de seu comprimento e cave cada batata com cuidado utilizando uma colher como auxílio. Depois, regue azeite e sal e preencha com o recheio, polvilhando queijo parmesão ralado. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C, em uma forma untada, por aproximadamente 30 minutos ou até que esteja levemente dourado. Rendimento: 8 porções
Ceará Bar, bicampeão Vitória (2009 e 2013)
MOQUECA FRITA
Ingredientes: 500g filé de pescada picado (sem espinho); 2 cebolas médias picadas; 3 tomates picados; 220g de farinha de tapioca; 20ml de azeite; 3 dentes de alho; 1 tablete de caldo de peixe; 3 ovos; colorau, sal, tempero verde (coentro, cebolinha) a gosto; farinha de rosca para empanar; óleo para fritar
Preparo: em uma panela, em fogo médio, adicione o azeite e o alho até dourar. Coloque o colorau e a cebola, deixando fritar por cerca de dois minutos. Em seguida, acrescente o tomate e o peixe já temperado com sal. Refogue por dez minutos, adicione o tablete de caldo de peixe dissolvido em 200ml de água quente. Salpique o coentro e a cebolinha verde e deixe ferver. Aos poucos, vá polvilhando a farinha de tapioca até engrossar, sempre mexendo. Separe uma assadeira, despeje a mistura feita com a tapioca e deixe esfriar. Leve à geladeira por duas horas. Depois de frio, corte em cubos no tamanho que desejar, passe os cubos na farinha de rosca, nos ovos batidos misturados com 50ml de água e novamente na farinha de rosca. Frite os cubos imersos no óleo com temperatura média e sirva. Rendimento: dez unidades
SOL CEARENSE
Ingredientes: carne de Sol; 1,1kg de alcatra; 200ml de manteiga de garrafa; sal a gosto; salada de feijão; 500g de feijão-fradinho; 1 cebola média picada em cubos; 2 tomates cortados em cubos, sem pele e sem sementes; ¼ de xícara de chá de cheiro-verde picado; 6 colheres de sopa de azeite de oliva
Preparo: abra a carne como manta (corte longitudinais de aproximadamente 10cm). Salgue moderadamente toda a carne. Deixe descansar por oito horas na parte de baixo da geladeira para que a carne solte todo o liquido. Passe uma camada de manteiga de garrafa na carne e leve à churrasqueira por aproximadamente 20 minutos. Deixe apenas dourar por fora.
Salada de feijão-fradinho: em uma panela aberta, coloque o feijão e água suficiente para cobrir e sal a gosto. Cozinhe o feijão por cerca de 10 a 15 minutos até ficar al dente. A seguir, escorra a água e jogue água fria para interromper o cozimento. Misture a cebola, o tomate e o cheiro-verde. Prepare a salada, misturando azeite aos poucos. Montagem do prato: coloque o feijão-fradinho, a salada e a carne fatiada ao lado, adicionando 50ml de manteiga de garrafa em cima da carne de sol. Rendimento: quatro porções
Coronel Picanha, campeão Vitória 2006
PICANHA NOBRE DO AVESSO
Ingredientes: 500g de picanha; 100g de queijo cabacinha; 100g de bacon refogado; sal grosso, sal fino e óleo
Preparo: corte um pedaço, a partir da extremidade mais fina da picanha, de aproximadamente 500g. Faça um corte de mais ou menos dois dedos de largura, na extremidade maior, porém, não faça o corte até a extremidade da peça (o corte servirá como uma tampa para fechar a picanha). Em seguida, faça um corte ao meio da picanha, sem romper as laterais da peça. Abra a peça e vire a picanha ao avesso. Recheie com queijo cabacinha picado e o bacon refogado. Feche a picanha prendendo a tampa com palitos de dente. Tempere apenas por fora com o sal, o alho e o óleo. Enrole a picanha em papel alumínio e leve à churrasqueira por 15 minutos. Retire o papel-alumínio até que ela asse e fique ao ponto. Corte-a em fatias finas e sirva. Rendimento: 2 porções
De Passagem, bicampeão Vitória 2012 e 2015
SWING DE BOTECO
Ingredientes: 48g de linguiça de pernil defumada; 50g de pele fresca suína; 30g de feijão carioca cozido; 100g de polenta mole cozida; 120g de alho amassado; 12g de caldo de carne; pimenta-do-reino e pimenta-biquinho a gosto
Preparo: tempere a pele fresca suína com caldo de carne, alho e a pimenta-do-reino. Em seguida, enrole a pele na linguiça de pernil defumada e amarre com barbante. Coloque a pele amarrada com a linguiça no feijão para cozinhar por aproximadamente 10 minutos. Coloque no prato a polenta e, por cima, a pele com o feijão e, para finalizar, decore com a pimenta-biquinho.
Rendimento: 1 porção
POPOZUDA
Ingredientes da rabada: 350g de rabo bovino; 25g de alho batido; 85g de tomate; 40g de cebola; 1 pitada de caldo de carne; tempero verde; agrião; queijo muçarela ralada a gosto
Ingredientes da polenta: 500 ml de água; 100g de fubá da roça; 6g de alho batido; 1 pitada de caldo de galinha; cebolinha verde a gosto
Preparo: para a rabada - temperar o rabo bovino com alho e caldo de carne. Aquecer a panela de pressão, dourar o alho no óleo, acrescentar o colorau e o rabo. Colocar o tempero verde, cebola e o tomate e mexer, depois acrescentar a água e deixar na pressão.
Para a polenta levar ao fogo em panela normal e dourar o alho no óleo, em seguida acrescentar a água e os demais ingredientes e mexer até ferver, abaixando o fogo e cozinhar até fica uma consistência grossa. Para servir colocar a polenta numa vasilha, salpicar com o queijo e depois a rabada, por último o agrião e as pimentas biquinhos.
Ilha do Caranguejo, bicampeão Vitória (2011 e 2012)
CUPXABA
Ingredientes: 100g de siri desfiado; 100g de sururu; 200g de bacalhau desfiado e dessalgado; 100g de camarão médio sem casca; 100g de palmito; 1kg de batata cozida; 5 ovos; 1 cebola grande; 2 tomates grandes sem pele e sem semente; 5 dentes de alho picadinho; farinha de rosca e ovos para empanar; coentro, azeite, sal e pimenta a gosto; geleia de pimenta para acompanhar
Preparo da massa: lave o sururu em água corrente e reserve. Em uma panela, coloque um pouco de azeite para dourar os dentes de alho. Em seguida, acrescente a cebola picada, os tomates picados e deixe até quase desmanchar. Coloque o coentro picado, sal e pimenta a gosto. Em seguida, os frutos do mar, deixando cozinhar por cerca de cinco a dez minutos. Retire o excesso de caldo para a massa não ficar muito molhada. Passe as batatas já cozidas por um espremedor e reserve. Acrescente os ovos e o palmito. Coloque as batatas amassadas aos poucos, mexa tudo até conseguir consistência de bolinho.
Montagem: utilize formas de cupcake para moldar os bolinhos. Depois, empane os bolinhos passando pelo ovo ligeiramente batido e pela farinha de rosca. Frite em óleo bem quente. Use um camarão para decorar e sirva acompanhado de geleia de pimenta. Rendimento: 15 unidades
MARINETE, A RAINHA DO VINAGRETE
Ingredientes: 2 cebolas roxas; 2 tomates pequenos; 50g de camarão médio descascado; 50g de sururu; 50g de polvo; 50g de lula; 50g de kani; 50g de peixe branco; suco de 2 limões; azeite, cebolinha verde, sal, páprica picante e outros temperos a gosto; 3 pães ou torradas
Preparo: ferva todos os mariscos na água e sal por cinco minutos. Corte a cebola roxa em tiras bem finas. Retire a pele e a semente do tomate e corte em cubos pequenos. Pique a cebolinha. Em umavasilha, misture a cebola, o tomate, o azeite, o sal, a páprica, a cebolinha. Tempere a seu gosto. Acrescente todos os mariscos e misture bem. Acrescente o suco dos limões e mexa novamente. Deixe na geladeira por 30 minutos. Sirva com pão fatiado ou torrada. Rendimento: 5 porções
Postinho, campeão Vitória (2010)
FEIJOADA FRITA
Ingredientes: 1 panela de pressão de 5l de feijoada completa (costelinha, pé, rabo e orelha de porco, feijão preto); 1kg de farinha de mandioca crua; 1 molho de couve; 2 xícaras de bacon; 1 xícara de polvilho azedo
Preparo: retire todos os ossos da feijoada completa (costelinha, pé, rabo e orelha de porco) e bata no liquidificador. Coloque em um recipiente, acrescente a farinha de mandioca aos poucos e misture. Adicione cerca de uma xícara de polvilho para dar liga à massa e reserve. Refogue o bacon e, depois de corado, acrescente a couve picada fininha e mexa. Pegue um punhado da massa, abra na palma da mão e recheie com a mistura de couve e bacon. Feche os bolinhos. Frite em óleo quente. Coloque cerca de 15 bolinhos em uma vasilha e sirva com torresmo. Rendimento: 6 porções
Regina Maris, bicampeão Vitória (2007 e 2010)
ANGU À BAIANA
Ingredientes: 100g de fígado suíno; 100g de rim suíno; 100g de coração suíno; 100g de língua suína; 500g de tomate; 300g de cebola; 50g pimentão verde picado; 50g de alho picado; 40g de colorau; 80g de banha de porco; 15g de cominho; 20g de pimenta-do-reino moída; 10g de folha de louro; 200ml de caldo de carne; 1 maço de cebolinha; 1 maço de coentro; sal a gosto;
Ingredientes do Angu: 500ml de água; 25g de alho picado; 1 colher de sopa de manteiga; 15ml de óleo; 70g de fubá de milho; sal a gosto
Preparo: corte o fígado, o rim, a língua suína e o coração em cubos pequenos e fervente. Corte o tomate e a cebola em cubos. Frite o alho em banha, acrescente a cebola e doure. Junte o tomate, o pimentão, colorau, cominho, folha de louro, caldo de carne e refogue. Acrescente os miúdos. Deixe cozinhar em fogo brando até engrossar o caldo, prove o sal e salpique a cebolinha e o coentro picado.
Preparo do Angu: em uma panela de barro, acrescente o óleo e frite o alho até dourar, acrescente a água e deixe ferver, dissolva o fubá em um pouco de água e adicione à água fervente. Mexa até engrossar em fogo brando, tampe e deixe cozinhar, coloque a manteiga e prove o sal. Em uma panelinha de barro, despeje o angu e sobreponha o miúdo, decorando com uma pimenta-de-cheiro e cebolinha picada. Rendimento: 4 porções
ACARAJÉ NO PRATO
Ingredientes (massa): 1kg de feijão-fradinho quebrado; 2l de azeite de dendê; sal a gosto; cebola
Vatapá: 15 unidades de pão francês dormido; 500ml de leite de coco; 300ml de azeite de dendê; 200g de amendoim torrado e moído; 200g de castanha de caju torrada e moída; 200g de camarão seco e moído; 50g de gengibre ralado; 30g de alho picado; 30ml de óleo de soja; 1 cebola; 1 pimentão verde; sal a gosto
Caruru: 2kg de quiabo; 500ml de leite de coco; 300ml de azeite de dendê; 200g de amendoim torrado e moído; 200g de castanha de caju torrada e moída; 200g de camarão seco e moído; 50g de gengibre ralado; 30g de alho picado; 100ml de óleo de soja; 50g de farinha de mandioca molhada; 1 pimentão vermelho; 1 cebola; sal a gosto
Preparo (massa): coloque o feijão de molho em água por seis horas. Retire as cascas e moa em um multiprocessador com a cebola e o sal. Bata a massa em recipiente com colher grande até formar bolhas. Molde a massa na colher e frite em azeite quente.
Preparo (vatapá): corte a cebola e o pimentão em cubos. Ensope o pão no leite e bata no liquidificador. Frite o alho e junte a cebola e o pimentão, refogue o tempero e coloque o creme de pão que foi batido no liquidificador, leve ao fogo e mexa até soltar da panela. Junte o amendoim, a castanha, o camarão e o dendê ao creme de pão. Acrescente o leite de coco e deixe no fogo por mais cinco minutos e desligue.
Preparo (caruru): corte a cebola e o pimentão em cubos. Corte o quiabo sem semente. Frite o alho e junte a cebola e o pimentão, refogue e acrescente o quiabo. Frite até diminuir a baba, acrescente sal e água aos poucos, até cozinhar. Acrescente o amendoim, a castanha, o camarão, o dendê, o leite de coco, o gengibre e a farinha molhada. Misture e deixe cozinhando em fogo brando por dez minutos.
Finalização: coloque três acarajés no prato, o vatapá e o caruru e sirva. Acompanhamentos: tomate, cebola e coentros picados. Molho de camarão com azeite de dendê e camarão frito. Rendimento: 5 porções
Restaurante Moqueca, bicampeão Vitória (2014 e 2015)
BOBÓ DE FRUTOS DO MAR
Ingredientes: 8 camarões pequenos com casca; 100g de aipim; 50g de camarão sem casca; 50g de caranguejo; 50g de siri; 50g de sururu; 50 g de polvo; 2 colheres de sopa de azeite; 2 dentes de alho; 2 tomates; 1 cebola média; coentro e cebolinha a gosto; 1 colher de chá de colorau
Preparo: cozinhe o aipim, bata no liquidificador com um pouco de água. Em outra panela, doure o alho no azeite, misture metade do colorau, da cebola, do tomate, do coentro e da cebolinha. Acrescente um pouco do camarão e deixe cozinhar por cinco minutos. Misture o creme de aipim, deixe ferver formando um bobó e reserve. Em outra panela, doure alho no azeite. Misture o restante do colorau, da cebola, do tomate, do coentro e da cebolinha. Junte o restante do camarão, o sururu, o caranguejo, o polvo e o siri e cozinhe por mais cinco minutos, formando, assim, uma moquequinha. Para montar, coloque, num recipiente, o bobó de camarão e cubra com a moquequinha, decorando com os camarões fritos no azeite. Rendimento: 1 porção
MEXIDO DO MAR
Ingredientes: 50g de camarão; 50g de sururu; 50g de siri; 50g de polvo; 50g de lula; 150g de arroz cozido; 2 colher de sopa de azeite; 2 dentes de alho amassado; 1 colher de chá de colorau; 1 cebola branca pequena; 2 tomates pequenos; 1 feixe de cebolinha e coentro; pimenta biquinho
Modo de preparo: aqueça em uma panela o óleo, acrescente o alho e deixe dourar, coloque o colorau e logo depois a cebola e o tomate, deixe ferver por 2 minutos, formando um molho suculento. Depois acrescente todos os mariscos e deixe cozinhar por 10 minutos. Junte o arroz cozido, a cebolinha e o coentro a esta mistura. Sirva na panela de barro e decore com pimenta biquinho.
Recanto do Feijão, campeão (2016)
FEIJÃO FARTURA
Ingredientes: 200 gramas de costela suína; 50 gramas de linguicinha de porco Saudali; 50 de feijão vermelho; 2 rodelas de batata doce; 50 gramas de mamão verde picado; sal a gosto; colorau a gosto; cebolinha verde picada; 8 unidades de pimenta de bico; água para cozinhar
Modo de preparo: pré-frite a costela e a linguiça. Pique o tomate, o pimentão e a cebola. Reserve. Na panela de pressão coloque a água, junte os ingredientes picados, a costela e deixe cozinhar. Enquanto isso corte em cubos o mamão, a batata doce em rodelas e cozinhe em panelas separadas. Reserve. Em outra panela acrescente o feijão pré-cozido e a linguicinha, finalize o cozimento e junte aos demais ingredientes e está pronto. Para decorar pimenta biquinho, a batata doce e o mamão.
Quintal Steak Bar, campeão (2016)
ARRETADA NA BRASA
Ingredientes: 300g de carne de sol; manteiga de garrafa a gosto; farofa a gosto; vinagrete a gosto ; molho chimichurri a gosto
Modo de preparo: faça os cortes na carne de sol, acrescente manteiga de garrafa e deixe curtir durante 24 horas. Leve para a brasa e sirva com farofa, vinagrete e molho chimichurri.
Capella, campeão (2017)
KIZURA
Ingredientes: 40g de muçarela; 7 unidades de camarão VM; 210g de filé de tilápia; 200g de farinha de rosca; 150g de farinha de trigo
1º molho para empanar: 2 colheres de sopa de alho; 300ml de água; 1 colher de sopa de sal; 1 limão
2º molho: 100ml de leite; 1 ovo; 30 ml; 1 colher de chá de caldo de peixe
Molho especial: 100 ml de leite; 10g de alcaparras; 1 colher de chá de caldo de peixe; 2 limões; 50ml de óleo; 1 talo de coentro; 10g de cenoura
Modo de preparo: envolva o camarão em uma fatia de muçarela e em seguida na tilápia, prenda com um palito deixando o rabo de fora. Mergulhe no molho, deixe descansar por 2 minutos, passe no trigo, mergulhe novamente no 2º molho e empane farinha de rosca, frite em óleo moderado a quente. Reserve. Preparo do molho 1 e 2 e misture tudo; preparo do molho especial (servir): bata tudo no liquidificador, exceto o óleo e a cenoura, acrescente óleo em fio até o ponto de uma pasta, adicione a cenoura e bata muito bem. Sirva junto com o camarão.
Petiscaria do Jojo's, campeão (2018)
ATOLADA
Ingredientes: 300gr de fubá; 200gr de linguiça; 150gr de carne de sol; 50gr de requeijão cremoso; 1 dose de cachaça; salsinha e cebolinha a gosto
Modo de preparo: ferva a água, tempere e coloque o fubá mexer até ficar homogêneo. Frite a linguiça e deixe doura, coloque a carne de sol na frigideira jogue a cachaça e deixe flamba. Creme: coloque cebola, salsa e o requeijão cremoso e tempere com o caldo de rabada misture.
Marangas, campeão (2018)
PETISCO SHOW DE BOLA
Ingredientes: 800g de peixe (peroá); 400g de batata; 50g de algo amassado; 1 maço de coentro; 1 ovo; ½ xícara de azeite e sal a gosto
Modo de preparo: cozinhar e desfiar o peixe. Cozinhar e desfiar as batatas. Em uma panela coloque o azeite e frite o alho, acrescente o peixe, coentro, batata amassada, ovo e o sal a gosto. Após colocar todos os ingredientes, misture bem até uma massa bem consistente. Molde os bolinhos e congele por 5 horas. Em seguida frite em óleo bem quente até que fique dourados. Dica: frite os bolinhos congelados.