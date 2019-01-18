Polvo, peixe grelhado e caranguejo: os mais pedidos no verão capixaba

Caranguejos preparados no quiosque do Caranguejo do Assis, na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Não teve pra ninguém na temporada de verão no ano passado: o peroá, prato clássico do litoral capixaba, caiu na graça do povo em suas mais variadas versões. Agora em 2019, outros quitutes dos cardápios estão fazendo sucesso entre os frequentadores das praias de Vitória e Vila Velha, como a carne vermelha grelhada (confira na página 8), mostrando que nem só os peixes e mariscos são os protagonistas da culinária à beira-mar.

Isso não quer dizer que eles perderam o posto, pelo contrário: os frutos do mar mantêm a representatividade no ranking com delícias como arroz de marisco, polvo e camarão, enquanto entre as porções reina o gurjão de peixe fruto.

No Caranguejo do Assis, que possui o quiosque da Praia de Camburi, em Vitória, e a filial da Praia de Itaparica, em Vila Velha, o mais pedido, inclusive pelos turistas, continua sendo o caranguejo, que sai por R$ 7,50 a unidade ou R$ 35 o kit com cinco unidades.

A culinária capixaba é muito rica em sabores e isso é apreciado pelos turistas. E não é só o sabor da comida que encanta, os estabelecimentos que prestam um bom atendimento são os mais procurados. Aqui, temos um aumento de mais de 30% no fluxo de clientes nessa época do ano Dyonatan Giovanelli, sócio-proprietário do Caranguejo do Assis

“Em Vitória, o movimento está maior, principalmente à noite e a partir da quinta-feira. Mas durante todo o dia o caranguejo é o que mais sai. Em seguida, temos opções de moqueca e gurjão de peixe”, conta Tiago Metskes, gerente do quiosque da Capital.

Ele relata que as moquecas partem de R$ 140 para duas pessoas, e o polvo na manteiga – outro prato que está entre os “mais mais” do restaurante – sai entre R$ 55 e R$ 75. “Geralmente como as pessoas vêm em grupo, é muito comum pedirem mais de um prato para degustarem mais variedades”, afirma.

Tiago Metskes, gerente do quiosque do Caranguejo do Assis, na Praia de Camburi, em Vitória, mostra porção de caranguejos Crédito: Ricardo Medeiros

FALANDO EM POLVO...

No tradicional Quiosque do Alemão, na Curva da Jurema, em Vitória, quem encabeça a lista dos pratos mais pedidos é o arroz de polvo, que custa a partir de R$ 56 para duas pessoas, com tempero especial e especiarias. Apesar de não ter guarnição incluída, a porção é bem-servida para uma dupla, como explica a gerente do espaço, Andrea Brito.

“Temos recebido até turistas de fora, da Holanda e outros países da Europa principalmente, e todos eles se encantam pelo arroz de polvo”, relata, completando que esse é o prato mais pedido já há alguns verões. “Apesar disso sempre tentamos inovar na apresentação, no tempero, sem fugir da receita tradicional, que é a que todo mundo gosta”, declara.

Andrea Brito, gerente do Quiosque do Alemão, na Curva da Jurema, em Vitória, apresenta o prato arroz de polvo, o mais pedido nesta temporada de verão Crédito: Ricardo Medeiros

Segundo Andrea, o espaguete de mariscos também é uma opção bastante pedida, principalmente para crianças, que às vezes têm mais restrições no paladar. “Esse verão está bem mais frequentado que todos os outros. Em comparação com o do ano passado, então, nem se fala... Com isso vêm mais crianças, mais famílias, o que é ótimo”, avalia.

Arroz de polvo para duas pessoas preparado no Quiosque do Alemão, na Curva da Jurema, em Vitória, sai por R$ 56 Crédito: Ricardo Medeiros

GRELHADOS

Como vimos acima, os mariscos ainda dominam as comidas nos quiosques da região metropolitana. Além deles, entre os mais pedidos sempre há espaço para o bom e velho peroá. Mas nem tudo que bomba à beira-mar vem do mar.

Há quem não abra mão das carnes vermelhas, que podem vir em porções, fritas ou no espeto, como em um bom churrasco.

Segundo o proprietário do quiosque Chopp Brahma da Curva da Jurema, Fernando Silva, a aposta nas carnes foi feita quando percebeu, ao longo do ano, que muitos clientes não trocavam a carne vermelha pelos mariscos e peixes nem na frente da praia.

“A maior parte dos clientes é de gente fiel, que vem mesmo durante o ano inteiro. Então no verão, que a praia fica mais cheia e todo mundo frequenta mais o espaço, resolvi manter todos os pratos, para agregar no cardápio. Mantive os grelhados e as carnes bovinas e incluí também o peixe grelhado”, conta Fernando.