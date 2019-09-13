Festival Manguinhos Gourmet chega à 17ª edição neste fim de semana. Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

O festival Manguinhos Gourmet, que é tradição em uma das praias mais charmosas da Grande Vitória, chega à 14ª edição neste sábado (21) e segue nos dias 22, 28 e 29 de setembro, das 12h às 17h. O circuito gastronômico terá degustações em 14 restaurantes, cafés e lanchonetes do balneário, além de exposições de artes plásticas e lazer para toda a família.

Your browser does not support the audio element. Manguinhos Gourmet 2019 reúne gastronomia, artes e lazer na Serra

Os endereços participantes criaram pratos especialmente para o evento e terão mesas montadas em frente aos estabelecimentos ou em seus respectivos quintais para vender as porções de degustação. As de sobremesa e de entrada custarão R$ 15 e as de prato principal R$ 20, todas individuais.

A tradicional Jardineira Gourmet vai circular pelas ruas de Manguinhos transportando os visitantes de forma gratuita entre os restaurantes, nos dois finais de semana. Um guia vai acompanhar o passeio fornecendo todas as informações sobre o festival, a cultura e a história do balneário.

Uma novidade desta edição é a feira de arte e artesanato D'Manguinhos, que terá um espaço de recreação infantil com brincadeiras, tendas de doces, artes, exposição, desfiles de moda, gastronomia, lojinhas, congo, capoeira e outras atrações voltadas para a criançada.

SERVIÇO:

14º Manguinhos Gourmet

Quando: 21, 22, 28 e 29 de setembro, das 12 às 17h, nos bares, docerias e restaurantes do balneário de Manguinhos, Serra.

Valores de degustação: R$ 15 (entrada e sobremesa) e R$ 20 (prato principal).

RESTAURANTES PARTICIPANTES:

Espaço Chico Bento

Prato do festival: espaguete Coqueiro do Mar, com creme de coco verde e camarão. Sábado e domingo, de 12h às 17h. (27) 3243-4547.

Espaguete Coqueiro do Mar do Espaço Chico Bento. Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Espaço Enseada de Manguinhos

Prato do festival: risole de carne seca com catupiry. Sábado, domingo e feriados, das 9h às 17h. (27) 3243-1413. risole de carne seca com catupiry. Sábado, domingo e feriados, das 9h às 17h. (27) 3243-1413. Instagram

Risoles de carne seca com catupiry do Espaço Enseada de Manguinhos. Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Espaço Maria Mariana

Prato do festival: Paella do Tabuleiro da Baiana: arroz, cubos de peixe, camarão e temperos. Acompanha farofa crocante de coco. De sexta a domingo, das 9h30 às 17h. (27) 98826-2441 e 3243-2441. Paella do Tabuleiro da Baiana: arroz, cubos de peixe, camarão e temperos. Acompanha farofa crocante de coco. De sexta a domingo, das 9h30 às 17h. (27) 98826-2441 e 3243-2441. Instagram

Paella do Tabuleiro da Baiana representa o Espaço Maria Mariana no festival. Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Maresia's Bar e Restaurante

Prato do festival: CamarõES: arroz de camarão no coco com camarão VM, acompanhado de purê ao molho de camarão e farofa de camarão. De terça a domingo, das 10h às 18h. (27) 99901-6448. CamarõES: arroz de camarão no coco com camarão VM, acompanhado de purê ao molho de camarão e farofa de camarão. De terça a domingo, das 10h às 18h. (27) 99901-6448. Instagram

CamarõES, prato que representa o Espaço Maresias no festival. Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Moqueca do Geraldo

Prato do festival: creme de camarão e siri, à base de aipim e inhame. Diariamente, das 10h às 18h. (27) 3243-1118. creme de camarão e siri, à base de aipim e inhame. Diariamente, das 10h às 18h. (27) 3243-1118. Instagram

Creme de camarão e siri do Moqueca do Geraldo. Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Restaurante Enseada de Manguinhos

Prato do festival: Camarão da Vila: arroz cremoso com camarão, tomate gratinado e recheado com camarão pequeno, crispy de carne seca e camarão VM grelhado. Diariamente, das 11h à 0h (bar a partir das 10h). (27) 3243-1413. Instagram. Camarão da Vila: arroz cremoso com camarão, tomate gratinado e recheado com camarão pequeno, crispy de carne seca e camarão VM grelhado. Diariamente, das 11h à 0h (bar a partir das 10h). (27) 3243-1413. Site

Camarão da Vila do Restaurante Enseada de Manguinhos. Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Restaurante Estação Primeira de Manguinhos

Prato do festival: Bacalhau Maestrinho: lombo de bacalhau em molho de moqueca coberto com purê de batatas e parmesão (gratinado). Acompanha arroz com brócolis. De quinta a domingo, das 10h às 16h. (27) 3243-2687, 3243-4181 e 99986-2687. Bacalhau Maestrinho: lombo de bacalhau em molho de moqueca coberto com purê de batatas e parmesão (gratinado). Acompanha arroz com brócolis. De quinta a domingo, das 10h às 16h. (27) 3243-2687, 3243-4181 e 99986-2687. Instagram

Lombo de bacalhau em molho de moqueca do Estação Primeira de Manguinhos. Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Restaurante Recanto das Estrelas

Prato do festival: risoto de frutos do mar no coco com lagosta. Diariamente, das 9h às 17h. (27) 3243- 4190 e 99845-8025. Instagram

Risoto de frutos do mar no coco com lagosta do Recanto das Estrelas. Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

RM Espaço Gourmet

Prato do festival: Lagosta gratinada acompanhada de arroz de tomate. Sábado e domingo, das 12h às 17h. (27) 99713-5353 e 99985-4025.

Lagosta gratinada do RM Espaço Gourmet. Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Steak House Gourmet (anexo à Casa do Mestre Pizzaria)

Prato do festival: espeto de short rib de novilha regado ao molho chimichurri. Acompanha vinagrete e farofa. Almoço aos sábados e domingos, das 12h às 17h. Jantar de quinta a domingo, das 19h às 23h. (27) 99818-0047 e 99941-4441.

Espeto Gourmet do Steak House Gourmet. Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

CAFÉS, BISTRÔ E LANCHES

Casa do Sorvete e Açaí

Sobremesa do festival: Taça Kinder Supreme: brigadeiro 4 leites, brownies, morango, creme de Ninho, brigadeiro belga, Kinder Bueno, sorvete de Ninho e Nutella. De terça a sexta, das 13h às 21h. Sábado, das 13h às 22h. Domingo, das 13h às 21h. (27) 99629-1897.

Taça Kinder Supreme da Casa do Sorvete e Açaí. Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Delícias da Vila

Sobremesa do festival: Pão de ló à moda da casa. De terça a domingo, das 13h às 21h. (27) 99978-0725.

Pão de ló à moda do Delícias da Vila. Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

TaTu do Bem

Prato do festival: Bobó de Manguinhos e drinques. Sábado e domingo, das 12h às 17h. (27) 98812-9377.

Bobó e drinques do TaTu do Bem. Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Vila Tabaco – Tabacaria Charutaria & Café

Sobremesa do festival: Torta de Cappuccino. Diariamente, 8h às 20h. (27) 3243-4609 e 98885-0172.

Torta de cappuccino da Vila Tabaco. Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

ATELIÊS

Sábado e domingo 12h às 17h.

Ateliê Jorge Solé

Telas e gravuras. (27) 99775-2204.

Aurea Brandão

Arte em cerâmica. (27) 99570-7050.

Denise Alvim

Mosaicos. (27) 99961-4551.

Lart's Atelier e Bistrô

Artes plásticas. (27) 99943-3984

Nildete Gomes Atelier