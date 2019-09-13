O festival Manguinhos Gourmet, que é tradição em uma das praias mais charmosas da Grande Vitória, chega à 14ª edição neste sábado (21) e segue nos dias 22, 28 e 29 de setembro, das 12h às 17h. O circuito gastronômico terá degustações em 14 restaurantes, cafés e lanchonetes do balneário, além de exposições de artes plásticas e lazer para toda a família.
Manguinhos Gourmet 2019 reúne gastronomia, artes e lazer na Serra
Os endereços participantes criaram pratos especialmente para o evento e terão mesas montadas em frente aos estabelecimentos ou em seus respectivos quintais para vender as porções de degustação. As de sobremesa e de entrada custarão R$ 15 e as de prato principal R$ 20, todas individuais.
A tradicional Jardineira Gourmet vai circular pelas ruas de Manguinhos transportando os visitantes de forma gratuita entre os restaurantes, nos dois finais de semana. Um guia vai acompanhar o passeio fornecendo todas as informações sobre o festival, a cultura e a história do balneário.
Uma novidade desta edição é a feira de arte e artesanato D'Manguinhos, que terá um espaço de recreação infantil com brincadeiras, tendas de doces, artes, exposição, desfiles de moda, gastronomia, lojinhas, congo, capoeira e outras atrações voltadas para a criançada.
SERVIÇO:
14º Manguinhos Gourmet
Quando: 21, 22, 28 e 29 de setembro, das 12 às 17h, nos bares, docerias e restaurantes do balneário de Manguinhos, Serra.
Valores de degustação: R$ 15 (entrada e sobremesa) e R$ 20 (prato principal).
RESTAURANTES PARTICIPANTES:
Espaço Chico Bento
Prato do festival: espaguete Coqueiro do Mar, com creme de coco verde e camarão. Sábado e domingo, de 12h às 17h. (27) 3243-4547.
Espaço Enseada de Manguinhos
Prato do festival: risole de carne seca com catupiry. Sábado, domingo e feriados, das 9h às 17h. (27) 3243-1413. Instagram.
Espaço Maria Mariana
Prato do festival: Paella do Tabuleiro da Baiana: arroz, cubos de peixe, camarão e temperos. Acompanha farofa crocante de coco. De sexta a domingo, das 9h30 às 17h. (27) 98826-2441 e 3243-2441. Instagram.
Maresia's Bar e Restaurante
Prato do festival: CamarõES: arroz de camarão no coco com camarão VM, acompanhado de purê ao molho de camarão e farofa de camarão. De terça a domingo, das 10h às 18h. (27) 99901-6448. Instagram.
Moqueca do Geraldo
Prato do festival: creme de camarão e siri, à base de aipim e inhame. Diariamente, das 10h às 18h. (27) 3243-1118. Instagram.
Restaurante Enseada de Manguinhos
Restaurante Estação Primeira de Manguinhos
Prato do festival: Bacalhau Maestrinho: lombo de bacalhau em molho de moqueca coberto com purê de batatas e parmesão (gratinado). Acompanha arroz com brócolis. De quinta a domingo, das 10h às 16h. (27) 3243-2687, 3243-4181 e 99986-2687. Instagram.
Restaurante Recanto das Estrelas
Prato do festival: risoto de frutos do mar no coco com lagosta. Diariamente, das 9h às 17h. (27) 3243- 4190 e 99845-8025. Instagram.
RM Espaço Gourmet
Prato do festival: Lagosta gratinada acompanhada de arroz de tomate. Sábado e domingo, das 12h às 17h. (27) 99713-5353 e 99985-4025.
Steak House Gourmet (anexo à Casa do Mestre Pizzaria)
Prato do festival: espeto de short rib de novilha regado ao molho chimichurri. Acompanha vinagrete e farofa. Almoço aos sábados e domingos, das 12h às 17h. Jantar de quinta a domingo, das 19h às 23h. (27) 99818-0047 e 99941-4441.
CAFÉS, BISTRÔ E LANCHES
Casa do Sorvete e Açaí
Sobremesa do festival: Taça Kinder Supreme: brigadeiro 4 leites, brownies, morango, creme de Ninho, brigadeiro belga, Kinder Bueno, sorvete de Ninho e Nutella. De terça a sexta, das 13h às 21h. Sábado, das 13h às 22h. Domingo, das 13h às 21h. (27) 99629-1897.
Delícias da Vila
Sobremesa do festival: Pão de ló à moda da casa. De terça a domingo, das 13h às 21h. (27) 99978-0725.
TaTu do Bem
Prato do festival: Bobó de Manguinhos e drinques. Sábado e domingo, das 12h às 17h. (27) 98812-9377.
Vila Tabaco – Tabacaria Charutaria & Café
Sobremesa do festival: Torta de Cappuccino. Diariamente, 8h às 20h. (27) 3243-4609 e 98885-0172.
ATELIÊS
Sábado e domingo 12h às 17h.
Ateliê Jorge Solé
Telas e gravuras. (27) 99775-2204.
Aurea Brandão
Arte em cerâmica. (27) 99570-7050.
Denise Alvim
Mosaicos. (27) 99961-4551.
Lart's Atelier e Bistrô
Artes plásticas. (27) 99943-3984
Nildete Gomes Atelier
Artes plásticas. (27) 99748-5244.