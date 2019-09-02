Itaúnas recebe festival gastronômico com maior beiju do mundo

Arroz de mariscos será servido em porções individuais no restaurante Mafuá Crédito: Ari Oliveira/divulgação

De 6 a 29 de setembro, a capital nacional do forró pé-de-serra vai se render à gastronomia com a 4ª edição do Festival Itaúnas & Sabores, em Conceição da Barra. Durante este mês, mais de 20 endereços da Vila de Itaúnas, entre restaurantes, bares e docerias, terão itens especiais no cardápio, a preços que variam entre R$ 5 e R$ 35. As porções serão individuais para que o público possa provar mais de um prato, petisco ou sobremesa.

Até o dia 29, sempre nos finais de semana, atrações culturais completam a programação gratuita, que será aberta oficialmente, neste sábado (7), com o 1º Encontro dos Beijuzeiros e a preparação do maior beiju do mundo. A iguaria, feita da goma de mandioca, é uma tradição das comunidades quilombolas da região.

Beiju produzido no Norte do Espírito Santo Crédito: Divulgação/ Governo do Espírito Santo

O encontro é uma atração inédita no festival, que nas duas primeiras edições teve aulas-show com chefs capíxabas. "A ideia desta vez é promover e se aproximar da cultura local, convidando os beijuzeiros para expor seus produtos e contar sobre todo o processo, desde o plantio da mandioca até a preparação do beiju", explica a comerciante e produtora de cerveja artesanal Raquel Barbosa, uma das organizadoras do festival.

Além dos beijuzeiros da comunidade quilombola Angelim I, grupos de jongo, de ticumbi, de reis de boi e de capoeira vão se apresentar na Praça da Igreja, que nas noites de sábado e domingo terá música brasileira, a partir das 20h.

SERVIÇO:

Festival Itaúnas & Sabores 2019

Dias 6,7 e 8/09 e em todos os finais de semana de setembro.

Programação cultural:

06/09

20h: Música na Praça da Igreja.

07/09

16h: Abertura do festival com o 1º Encontro de Beijuzeiros preparando o maior beiju do mundo, na Praça da Igreja.

17h às 23h: Gastrobeer, evento de comida de boteco e chope artesanal local, no Restaurante Sapucaia. Evento pago: R$ 95 por pessoa, com open bar de cervejas artesanais locais e open food de petiscos, ao som de vinil. Mais informações: (27) 99909-8562.

20h: Música na Praça da Igreja.

21h: MPB com Marcelo Barraca e Karlo Dalla, no Botequim Arte Vida.

22h: Forró pé-de-serra no Café Brasil.

14/09

16h: Apresentação de folclore local.

20h: Música na Praça da Igreja.

22h: Forró pé-de-serra no Café Brasil.

21/09

16h: Apresentação de folclore local.

20h: Música na Praça da Igreja.

22h: Forró pé-de-serra no Café Brasil.

Casquinha de siri gratinada é a opção no Bar da Ana durante o festival Crédito: Edson Mafra/Divulgação

CIRCUITO GASTRONÔMICO

Açaí Irerê

Açaí com cupuaçu (R$ 15). (27) 99842-3552.

Restaurante Mafuá

Arroz de mariscos preparado com camarões, mexilhões e lula em anéis (R$ 35/individual). (27) 3762-5285.

Barraca Sal da Terra

Bolinho de aipim com recheio de camarão ou queijo (R$ 30 a porção com 5 unidades). (27) 99881-1294.

Padoka do Klebinho

Bolo de tapioca com leite de coco e leite condensado (R$ 5 a fatia). (27) 99954-8161.

Lobo do Mar

Camarão na laranja (camarões VM cozidos e acompanhados de maionese de laranja, servidos na própria fruta (R$ 35/individual). (27) 99985-5835.

Cizinho Restaurante

Casquinha de camarão gratinada (R$ 28/individual). (27) 99715-7947.

Bar da Ana

Casquinha de siri gratinada (R$ 17/individual). (27) 3762-5261.

Restaurante Dona Pedrolina

Escondidinho de camarão (R$ 30/individual). (27) 99915-3379.

Pousada Cambucá

Espaguete à bolonhesa (R$ 18/individual). (27) 99663-3912.

Estalagem Vila Tânia

Filé de budião ao molho de mostarda com arroz de coco (R$ 32/individual). (27) 99600-7484.

Barraca do Itamar

Fruta-pão frita com queijo e bacon (R$ 23 a porção). (27) 99825-8830.

Lumberjack

Hambúrguer Lumberjack (pão, 150g de carne, cheddar, bacon, picles e maionese, acompanhado por fritas/R$ 28). (27) 99936-3813.

Recanto do Eneas

Isca de peixe com arroz e salada (R$ 30, individual). (27) 99732-6658.

A Casa di Berê

Quibe de pernil recheado com cream cheese e acompanhado de molho barbecue (R$ 15/individual). (27) 99986-1228.

Oficina 1 Express Pizzaria

3 Margueritas - pizzas marguerita (tradicional, com alho e ao pesto) assadas em forno à lenha (R$ 32,90). (27) 98111-9159.

Botequim Arte Vida

Mini Tapioca recheada com hambúrguer de berinjela, queijo, cebola caramelizada, tomate, alface e molhos caseiros (R$ 13/individual). (27) 99892-6330.

La Piada

Mixturinha (piadipizza com recheio de linguiça artesanal, queijo, tomate e manjericão/R$ 20). (27) 99653-9541.

Pizzaria Oásis

Pizza broto de carne seca com aipim assada no forno à lenha (R$ 30). (27) 98126-0211.

Restaurante Dona Tereza

Posta de robalo ao molho de açafrão acompanhada de arroz com couve, purê de mandioca e salada (R$ 30). (27) 99975-3938.

Pague Menos Restaurante

Robalo grelhado ao creme de açaí acompanhado de arroz, alface e tomate (R$ 35, individual). (27) 99707-6047.

Fioretto Sorveteria

Taça Suave Bahia (cocada mole e quente com 1 bola de sorvete salpicada com coco/R$ 18). (27) 99904-9255.

Pizzaria Cazuá

Taco Pizza Camarão (massa fina e crocante recheada com molho de tomate, muçarela, camarões, cream cheese e temperos verdes/R$ 20). (27) 99948-0795.

Café Brasil

Gin tônica (R$ 17). (27) 99722-2634.

Sapucaia Cerveja Artesanal e Tortuga Beer

Gastrobeer, evento com petiscos de boteco harmonizados com cervejas artesanais de Itaúnas (R$ 95 por pessoa, com petiscos e bebidas inclusos), no dia 07/09, das 17h às 23h. (27) 99909-8562.