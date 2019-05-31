Festival Roda de Boteco chega à 15ª edição com novidades

Um dos festivais gastronômicos mais aguardados pelos capixabas, o Roda de Boteco dá nesta sexta-feira (30) a largada para sua 15ª edição. Até o dia 30 de junho, 39 bares e botecos espalhados por Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra oferecem petiscos especiais a R$ 32,90 (com direito à primeira cerveja de 600ml como cortesia).

Uma das novidades deste ano é primeiro concurso de caipirinha da história do festival. Os participantes foram convocados a criar uma bebida com cachaça exclusiva para o evento, que terá o valor de R$ 10 nos bares.

A escolha do melhor drinque acontecerá junto com a escolha de melhor bar, melhor boteco e melhor garçom – todos anunciados no Botecão, que acontece no Álvares Cabral, em Vitória, nos dias 5 e 6 de julho.

Outra novidade é a estreia da votação pelo aplicativo, uma alternativa à cédula distribuída nos bares. No app, é possível encontrar também o guia de bares e outras informações sobre o festival.

Nesta edição do evento gastronômico, a organização também propôs aos chefs e cozinheiros dos bares que usassem produtos do Estado que têm selo de Identificação Geográfica, o que na prática reconhece nacionalmente a exclusividade e qualidade do produto. Entre os presentes na lista estão a panela de barro de Goiabeiras, o inhame de São Bento de Urânia e as pimentas do reino e rosa do Norte do Estado.

CONFIRA OS PETISCOS PARTICIPANTES

VILA VELHA

CARANGUEJO DO ASSIS

Petisco: Show de Bola - bolinho de salmão grelhado com banana da terra.

Telefone: (27) 3289-8486

Endereço: Av. da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha

Serviço: Todos os dias das 11h à 0h.

CARANGUEJO TRÊS IRMÃOS

Petisco: Lambari frito - lambari empanado com molho.

Telefone: (27) 3020-9920

Endereço: Av. Fortaleza, 18, Itapuã, Vila Velha

Serviço: Terça a sexta das 17h à 0h. Sábado e feriados das 11h à 0h. Domingo das 11h às 17h.

CERVEJARIA BRADUS

Petisco: Pé no Rabo - pé de porco e rabada bovina cozidos no aipim manteiga.

Telefone: (27) 3208-4308

Endereço: Rua XV de Novembro, 687, Centro, Vila Velha.

Serviço: Terça das 17h à 0h. Quarta das 17h à 1h. Quinta das 17h às 2h. Sexta das 17h às 3h. Sábado das 17h às 3h.

DE PASSAGEM BEACH

Petisco: Camafeu do mar - moqueca de camarão, massa de coxinha, farinha panko e camarão.

Telefone: (27) 3535-3568

Endereço: Rua Deolindo Perim, 73, Itapuã, Vila Velha

Serviço: Terça a sexta das 18h à 0h. Sábado das 11h30 à 1h. Domingo das 11h30 às 20h30.

JP PETISCARIA

Petisco: Casadinho JP - 12 bolinhos de tilápia recheados com de camarão. Servido com geleia de pimenta e molho tártaro.

Telefone: (27) 99531-0428

Endereço: Av. Ministro Salgado Filho, 1741, Soteco, Vila Velha

Serviço: Terça a quinta das 17h à 1h. Sexta das 17h às 2h. Sábado das 11h30 às 2h. Domingo das 11h30 às 23h30.

MISTURA FINA BAR E BOTEQUIM

Petisco: Misturadin - costela ao vinho com bacon e calabresa. Farofinha na manteiga e vinagrete de feijão fradinho.

Telefone: (27) 3391-5819

Endereço: Av. Vitória Régia, 1900, Novo México, Vila Velha

Serviço: Terça a sábado das 18h às 23h30.

REGINA MARIS

Petisco: Costelete do Paulão - capeletti de inhame com cozido de costela bovina.

Telefone: (27) 3299-0897

Endereço: Av. Hugo Musso, 2327, Praia de Itapuã, Vila Velha.

Serviço: Terça a sexta das 17h à 0h. Sábado, domingo e feriado das 11h às 23h.

RESTAURANTE MOQUECA

Petisco: Escondidinho Capixaba - prato de peixe com cobertura de bobó de camarão.

Telefone: (27) 3072-6070

Endereço: Rua Humberto Pereira, 11, Itaparica, Vila Velha.

Serviço: Terça a domingo das 11h à 0h.

BAR DO GETÚLIO

Petisco: Bicotó - mocotó bovino com grão de bico, com linguiça calabresa e bacon.

Telefone: (27) 3063-0266

Endereço: Rua Antero Rosa, 95, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha

Serviço: Segunda a sexta das 17 à 0h.

BAR DOS CUMPADRES

Petisco: Frango da Vó Lourdes - frango frito com palmito, angu molinho, pimenta biquinho, salsa e cebolinha.

Telefone: (27) 99512-1769

Endereço: Rua Itacibá, 33, Lj 1, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Serviço: Terça a sexta das 17h à 0h. Sábado das 11h à 0h. Domingo das 11h às 21h.

Roda de Boteco 2019: "Mata no Peito" (Peito de boi com paio ao molho do Chef, aipim cozido e couve), do BARZITO (VILA VELHA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

BARZITO

Petisco: Mata no Peito - peito de boi com paio ao molho, aipim cozido e couve.

Telefone: (27) 99233-1818

Endereço: Rua Lúcio Barcelar, 16, Ed. Sereia, Praia da Costa, Vila Velha

Serviço: Segunda a sábado das 11h às 23h.

BAR DO ZÉ

Petisco: Angu na Seca - angu com dobradinha, carne seca e linguiça calabresa no feijão vermelho.

Telefone: (27) 3339-0601

Endereço: Rua José Machado de Paula, 151, Santos Dumont, Vila Velha.

Serviço: Segunda a sexta das 16h à 0h. Sábado das 9h às 16h.

CHURRASCÃO DO MINEIRO

Petisco: Assadim Gostosim di Minas - blend carne bovina e suína enrolado com bacon assado na brasa, creme de queijo, batata palha e queijo minas ralado.

Telefone: (27) 3319-1681

Endereço: Av. Vitória Régia, 1797, Jardim Colorado, Vila Velha

Serviço: Segunda a quinta das 18h à 0h; sexta e sábado das 18h à 1h. Domingo das 18h a 0h.

PETISCARIA DO GUGU

Petisco: Porquinho Xique - filé mignon suíno com bacon, farofa de torresmo, mini batatinhas e molho.

Telefone: (27) 99628-3253

Endereço: Av. Sérgio Cardoso, Casa, 19, Novo México, Vila Velha.

Serviço: Segunda a sexta das 18h à 0h

FAÉ BOTEQUIM

Petisco: Espia Só - linguiça suína artesanal recheada com catupiry e lasca de bacon, servida com mandioca e geleia caseira.

Telefone: (27) 3340-4955

Endereço: Av. Ministro Salgado Filho, 1565, Soteco, Vila Velha.

Serviço: 2ª a sábado das 17h às 23h59.

GOSTINHO MINEIRO

Petisco: Delícia Mineira - polenta mole com ragu de carne de sol refogada ao azeite, alho e vinho, queijo ralado couve e torresmo.

Telefone: (27) 99907-2801

Endereço: Rua Flocos, 151, Jardim Colorado, Vila Velha

Serviço: Quarta a sexta das 18h30 às 23h30. Sábado das 16h30 às 23h30. Domingo das 10h30 às 17h30.

MARANGA’S BAR

Petisco: Conversa Fiada - linguiça de porco, costelinha suína, torresminho e creme de aipim.

Telefone: (27) 99829-2808

Endereço: Av. Junior Marangoni, 46 (antiga Sérgio Cardoso), Vila Nova, Vila Velha

Serviço: Segunda a sexta das 17h às 23h30. Sábado das 10h às 18h.

PERUGGIA'S BOTEQUIM

Petisco: Costela na manteiga - creme de aipim com requeijão, coberto de cream cheese, recheio de costela desfiada ao molho barbecue.

Telefone: (27) 99741-4984

Endereço: Rua Maria Niero da Silva, Glória, Vila Velha

Serviço: Segunda a sábado das 18h à 0h.

Roda de Boteco 2019: Ninho da Vaca (Purê de batata temperado com manteiga, rabada com linguiça defumada, queijo flambado tempero verde), da PETISCARIA DO JOJO'S (VILA VELHA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

PETISCARIA DO JOJO'S

Petisco: Ninho da Vaca - purê de batata, rabada com linguiça defumada, queijo flambado.

Telefone: (27) 99940-3782/ 3075-3711

Endereço: Rua Aristides Lobo, Cristóvão Colombo, Vila Velha

Serviço: Segunda a sexta das 18h à 0h. Sábado das 17h30 às 23h30.

RECANTO DO FEIJÃO

Petisco: Cuscuztela - costela frita refogada no feijão, cuscuz salgado com bacon e cebola.

Telefone: (27) 3339-0948

Endereço: Av. Sérgio Cardoso, 1109, Guaranhuns, Vila Velha

Serviço: Terça a domingo das 17h à 0h.

VITÓRIA

CEARÁ BAR

Petisco: Camarão na seca - carne seca desfiada e camarão.

Telefone: (27) 99933-7953

Endereço: Av. Paulino Muller, 916, Jucutuquara, Vitória

Serviço: Segunda a sexta das 17h30 à 0h. Sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h às 18h.

KABÉCO'S

Petisco: Porpetinha à Moda Retrô - doze porpetas de carne temperada à moda do chef e recheadas com creme de alho poró e bacon.

Telefone: (27) 3227-7083

Endereço: Av. Rio Branco, 404, Lj 1/ 2, Santa Lúcia, Vitória

Serviço: Segunda a quarta das 18h à 0h. Quinta a sábado das 18h às 3h.

MISTURA'S BAR

Petisco: Mistura’s - carne de sol grelhada, aipim cozido na manteiga, queijo gratinado, tomate, cebola e pimentão.

Telefone: (27) 3327-2684

Endereço: Rua Presidente Rodrigues Alves, 150, Bairro República, Vitória

Serviço: Terça a sexta das 17h à 0h. Sábado das 11h às 0h20. Domingo das 11h às 18h20.

MOQUEKA PRIME

Petisco: Paella Nordestina - bacon, charque, linguiça, lombo e costelinha suína, feijão fradinho, vagem, abóbora verde e pimentão.

Telefone: (27) 3376-8040

Endereço: Av. Dante Michelini, 1500, Quiosque 4, Jardim da Penha, Vitória

Serviço: Terça a sábado das 9h às 23h. Domingo das 9h às 18h.

POLÉ BAR E RESTAURANTE - BAR FECHADO E FORA DA DISPUTA

Petisco: Schnitzel - bife de porco à milanesa com fritas, e molho de mostarda e mel.

RESTAURANTE IBIZA

Petisco: Arancine Jurema - inspirado no arroz Jurema servido na Curva da Jurema.

Telefone: (27) 98880-2561

Endereço: Rua José Miranda Machado, sn, Quiosque 12, Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória

Serviço: Todos os dias das 09h às 18h.

Roda de Boteco 2019: Bicotó (tradicional carne de mocotó bovina, harmonizada ao grão de bico, com linguiça calabresa e bacon), do BAR DO SORRISO (VITÓRIA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

BAR DO SORRISO

Petisco: Bolinho Sorriso - bolinhas de arroz muito bem temperadinhas, acompanhadas com molho azedo.

Telefone: (27) 99706-4555

Endereço: Av. Herwan Modenesi Wanderlei, 180, Lj 5, Jardim Camburi, Vitória.

Serviço: Terça a sexta das 17h às 1h. Sábados e domingos das 11h às 23h.

REGINA MARIS DA ILHA

Petisco: Saradinha de Camburi - caponata de sardinha e berinjela com torradas.

Telefone: (27) 2142-3113

Endereço: Av. Dante Michelini, 1080, Quiosque 3, Jardim da Penha, Vitória

Serviço: Todos os dias das 11h às 23h.

EMPÓRIO BOHEMIO

Petisco: Croquete de Cupim - croquetes de cupim no bafo, com cheiro verde e molho da casa.

Telefone: (27) 3022-2810

Endereço: Rua Saul de Navarro, 368, Lj 6, Praia do Canto, Vitória

Serviço: Terça a sexta das 12h à 0h. Sábado das 10h à 0h. Domingo das 10h às 18h

NININHO E VANESSA

Petisco: Porquinho Embriagado - filé mignon suíno na cerveja, assado, farofa à moda da casa e molho branco a base de limão.

Telefone: (27) 3227-4027

Endereço: Av. César Hilal, 322, Bento Ferreira, Vitória

Serviço: Segunda a sexta das 16h à 0h. Sábado e domingo das 11h30 às 21h.

SABOR DA CACHAÇA

Petisco: O macaco foi à feira e não sabia o que comprar - bolinhos de banana da terra com carne seca, recheados com queijo coalho.

Telefone: (27) 3227-7734

Endereço: Av. Dante Michelini, 775, Lj 3A, Jardim da Penha, Vitória.

Serviço: Terça a sexta das 16h à 0h. Sábado e domingo das 14h à 0h.

SMASH BEER

Petisco: Raquetada no Joelho - joelho de porco defumado com batatinha, calabresa, repolho refogado, farofa de soja e geleia de pimenta.

Telefone: (27) 99789-0886

Endereço: Av. Engenheiro Charles Bitran, 420, Jardim Camburi, Vitória.

Serviço: Terça a sábado das 17h à 0h. Domingo das 12h às 18h.

T-BONE BOTEQUIM

Petisco: Polenta cremosa com pescoço de peru.

Telefone: (27) 3207-9962

Endereço: Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Shopping Cruzeiro Mall, Vitória.

Serviço: Terça a sábado das 18h à 0h. Domingo das 12h às 17h.

TÔ NA ROÇA

Petisco: Bolinho da Tia Cida - bolinho crocante de linguiça rechado com catupiry (com molho da casa e batatinha chips).

Telefone: (27) 99751-5250

Endereço: Rua Carlos Gomes Lucas, 147, Lj 2, Jardim Camburi, Vitória.

Serviço: Todos os dias das 18h às 23h30.

QUIOSQUE GAIVOTA

Petisco: Sabores da Maré - doze bolinhos recheados com aratu, caranguejo, siri e camarão.

Telefone: (27) 99933-1942

Endereço: Av. Dante Michelini, Quiosque 2, Jardim da Penha, Vitória

Serviço: Terça a sábado das 9h às 23h. Domingo e segunda das 9h às 18h

CARIACICA

ATACAMA FOOD & BEER

Petisco: Costela Raiz - costelinha suína ensopada com pirão e legumes cozidos.

Telefone: (27) 99885-3475

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 51, Campo Grande, Cariacica

Serviço: Terça a quinta das 18h à 0h. Sexta e sábado das 18h às 2h.

DONA ROSA BAR

Petisco: Cheese da Rosa - bolinho de queijo crocante com molho picante de mostarda com BBQ.

Telefone: (27) 99513-6021

Endereço: Rua Hilda Rhor, 366, Morada de Santa Fé, Cariacica

Serviço: Terça a sábado das 18h à 0h30.

BARRERITO BOTEQUIM

Petisco: Bolinho Caipira - recheio de pernil de porco e queijo do reino, empanado com macarrão fidelinho.

Telefone: (27) 99810-4312

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 673, Campo Grande, Cariacica.

Serviço: Segunda a sexta das 16h à 0h. Sábado das 12h às 20h.

SERRA

PETISCO DAS MENINAS

Petisco: Tesouro das Meninas - seis corpinhos de peroá servidos no abacaxi com creme de banana da terra e borda de camarão.

Telefone: (27) 99998-3223

Endereço: Av. Braúna, 253, Colina de Laranjeiras, Serra

Serviço: Segunda a sábado das 18h à 0h