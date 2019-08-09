Festival do Pastel e Caldo de Cana movimenta Ibiraçu

Reconhecida como a cidade do pastel e do caldo de cana no Espírito Santo, Ibiraçu realiza seu primeiro festival gastronômico deste nicho neste fim de semana. De sexta-feira (9) a domingo (11), a cidade, que já conta com uma "parada obrigatória" para os viajantes que trafegam pela BR 101 pararem e degustarem um pastel e aquele caldo de cana docinho, recebe na Rua dos Correios uma estrutura com palco, barraquinhas e stands para oficinas.
Ao todo, sete restaurantes e lanchonetes vão servir a dupla que faz sucesso nas feiras e estradas, em versões inéditas, e pratos especiais para o I Festival Pastel & Caldo de Cana. Um exemplo é o Parada Ibiraçu, que vai oferecer o Pastel Colorido em duas versões. A primeira é um massa de pimenta com recheio de moqueca de camarão e a segunda é uma massa de cebola e salda com alho poró e bacon. O pastel duplo sai a R$ 8 e, se o cliente quiser tomar aquele caldo, ele será vendido a R$ 4.
Além dele, estarão presentes lanchonetes, como a Califórnia e Rota 101, e os restaurante da Lorrane, Lagoa do Vale, Agro Estância Lombardi e os Conti defumados. O Restaurante da Lorrane vai oferecer um self-service com direito a arroz, feijão tropeiro, salada, moqueca de piramutaba, pirão e bolinho de carne recheado com queijo. Isso tudo por R$ 16.
Os estabelecimentos irão oferecer as iguarias não só no evento realizado na Rua dos Correios, mas em suas lojas próprias, formando um circuito gastronômico. Neste caso, somam o Senhor Bacon e o Dezó Burguer e Bar ao número de locais participantes.
FESTIVAL DO PASTEL E CALDO DE CANA
Quando: de sexta (9) a domingo (11)
Onde: Rua dos Correios, Ibiraçu
Entrada franca
Restaurantes participantes do circuito: Parada Ibiraçu, Califórnia, Rota 101, Restaurante da Lorrane, Lagoa do Vale, Agro Estância Lombardi, Conti defumados, Senhor Bacon e o Dezó Burguer e Bar
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (09)
18h: Abertura das lanchonetes, restaurantes, cervejaria e espaço kids
ESPAÇO AO VIVO
18h: Parrilla e Fogo de Chão com Chef Naninho Rodrigues; Burger Artesanal (chef Vitor)
19h: Aula Show com a Dona Ivonilde Maioli Rosalém e as pastelarias de Ibiraçu
20h: Aula Show com Chef Clóvis Lima - embaixador da Gastronomia do Ceará
PALCO ACÚSTICO
18h: Apresentação da Banda Marcial de Ibiraçu - BAMIBI
19h: Orquestra Dedilharcos - Instituto Preservarte
21h: Piano Rock com Yara Strey e Coral Encantar de Coqueiral
SÁBADO (10)
4h às 12h: Feira da Agricultura Familiar (Mercado Municial
16h: Abertura das lanchonetes, restaurantes e cervejaria
ESPAÇO AO VIVO
16h: Parrilla e Fogo de Chão com Chef Naninho Rodrigues; Burger Artesanal (chef Vitor)
18h: Aula Show - Os Segredos da Carne da Brasa, com Chefe Naninho BBQ
18h30: Aula show com chef Felipe Maia
19h20: Aula show dom chef Matheus Souza
20h: Aula show de gastronomia com o chef Alessandro Eller
PALCO ACÚSTICO
22h: SHOW com Ferna Jazz Trio - Clássicos do Rock
DOMINGO (11)
16h: Abertura das lanchonetes, restaurantes, cervejaria e espaço kids
16h: Cozinha Kids - Aula show de gastronomia para crianças
ESPAÇO AO VIVO
16h: Parrilla e Fogo de Chão com Chef Naninho Rodrigues; Burger Artesanal (chef Vitor)
PALCO ACÚSTICO
17h: Moda de viola com Mineirinho e Gabriel