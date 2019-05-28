Dia do Hambúrguer: veja onde aproveitar promoções na Grande Vitória

Conta a história que o hambúrguer foi levado para a América do Norte em meados do século 20 por imigrantes alemães que saíam, à época, do porto de Hamburgo, na Alemanha. Mas os registros também dão conta de que ainda no século XIII, herdeiros de Gengis Khan tinham a tradição de moer carnes no Império Mongol para torná-las mais mastigáveis e adicionavam leite e ovos para dar liga.

Independente da origem, o hambúrguer é tão popular que tem uma data mundial para chamar de sua, celebrada nesta terça-feira, dia 28 de maio.

O dia comemorativo inspira hamburguerias a criarem promoções diversas pela Grande Vitória. A equipe do Gazeta Online selecionou algumas delas abaixo. As opções vão de hambúrguer com carne de black angus (carne nobre) a R$ 10 a cardápios todinhos com desconto. Veja abaixo.

CONFIRA

Foodie's

Nesta terça-feira (28), a casa vai oferecer um sanduba especial por R$ 10: pão com manteiga, queijo cheddar e carne black angus. A promoção é válida para todas as unidades do Foodie's (Praia do Canto, Rua da Lama e Jardim Camburi). (27) 3207-5200.

Panda Rock Beer

Para comemorar a data, os famosos hambúrgueres da casa estarão com desconto. O Strong, por exemplo, leva dois burgers de 180g, ovo, bacon crocante, calabresa, cream chesse, queijo prato e barbecue e sai a R$ 15,99. O Barbecue chega à mesa pelo mesmo preço, com 180g de carne, linguiça de pernil no barbecue, queijo coalho, bacon crocante e cream cheese. Outra boa pedida, ainda mais acessível, é o Montana: pão brioche, 180g de carnes selecionadas, molho da casa e queijo cheddar. Este sai a R$ 9,99 nesta terça-feira (28). Rua Dom Luís Scortegagna, 6, Campo Grande, Cariacica. (27) 3084-8433.

Gol Burger

A concorrida hamburgueria terá o tradicional cheeseburger (pão, carne, queijo e molho) por R$ 10 a noite inteira, além de música ao vivo com Rodrigo CX. O especial da semana será o Deyverson: hambúrguer, queijo prato, bacon caramelizado, queijo prato empanado, maionese de bacon, alface e tomate. Rua Quinze de Novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3348.

Urbanos Burgers

Nesta terça, todos os hambúrgueres do cardápio sairão a R$ 19,90, das 11h30 às 23h30. Além disso, a casa vai fazer sua própria versão do mais clássico hambúrguer da famosa rede norte-americana: dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim (também a R$ 19,90). Rua Carlos Martins, 970, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-3384. Também na Praia da Costa, em Vila Velha. (27) 3208-7585.

Hunty's

O hambúrguer especial para comemorar a data é o Caçador Hamburgo, que fica em cartaz até o próximo domingo, dia 2 de junho: dois burgers de 150g cada, queijo prato, queijo cheddar, bacon, muçarela empanada, alface, tomate e maionese de barbecue. Além do sanduba festivo, nesta terça (28), na quarta (29) e na quinta (30), o Caçador Hamburgo chega à mesa com uma porção de batata frita com tempero da casa. Outra opção para os amantes de hambúrguer, o Caçador Dinamarquês sairá de R$ 24,90 por R$ 15 nesta terça-feira (28). Este vai à mesa com hambúrguer de 150g, queijo prato, bacon, ovo, cebola roxa, alface, tomate e molho tasty. A Hunty's fica na Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3029-2108.

Victoria Point Burguer

Nesta terça-feira, os sandubas do cardápio da casa saem com 30% de desconto (para consumo na casa). Além disso, todos os glutões que pedirem hambúrgueres no local vão ganhar batata frita grátis. No aplicativo da hamburgueria, haverá promoções especiais para o delivery. A hamburgueria fica na Rua General Câmara, Praia do Suá, Vitória. (27) 3097-0662.

Mania de Lanches

Como não abre às terças, a hamburgueria decidiu oferecer promoções nesta quarta-feira (29), quando todos os lanches saem com 20% de desconto (exceto os combos). Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, 717, Jardim Limoeiro, Serra. (27) 3099-4775.

Caçador Dinamarquês, com hambúrguer de 150g, está na promoção na Hunty's Crédito: Huntys Hamburgueria/Divulgação

Capixabão Burger

Assim como o Mania de Lanches, o Capixabão não abre às terças e adiou a comemoração para a quarta-feira (29). No local, haverá música com o DJ Dudu Rosa, além de promoção de hambúrguer (smash duplo a R$ 12), chopp (a R$ 3) e batatas fritas (R$ 2). Os valores são válidos apenas para consumo no local, que abre as portas às 19h. Avenida Getúlio Vargas, 77, Campo Grande, Cariacica. (27) 3091-3048.

Burger & Fries

Em comemoração à data, o local trouxe de volta ao cardápio alguns "queridinhos" que já não estavam mais em cartaz, como o Va Bene (burger de 180g, queijo prato, molho de tomate caseiro, parmesão, orégano e maionese caseira), o Gorgonlov (smash burger de 120g, gorgonzola, rúcula, chutney de cebola e maionese caseira), e o B&F Samba (smash burger de 120g, queijo prato, catupiry, banana frita, bacon, barbecue e maionese). Todos eles terão preço fixo: R$ 18. Fica na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 440, loja 1, Mata da Praia, Vitória. (27) 99500-8014.