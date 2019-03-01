Deu fome na avenida? Saiba onde comer em Vitória durante o carnaval

28/02/2019 - Sanduba com gorgonzola, geleia de bacon com café e cebola crispy, do Urbanos Burger, é uma boa pedida para quem vai ficar na Grande Vitória durante a folia Crédito: Ricardo Medeiros

Você, folião mais animado que decidiu ficar em Vitória durante o feriadão, já deve ter preparado a fantasia, o glitter, o estandarte do bloco... Mas já pensou onde vai comer nos próximos dias?

Durante o feriado, o que não vai faltar é bloco para que as pessoas aproveitem bem a folia de Momo, mas também nos preocupamos com aqueles que preferem não se preocupar em cozinhar em casa.

Pensando nisso (e também naqueles que querem aproveitar um momento de relativa calmaria na região), a equipe do Prazer&Cia fez uma lista com 15 opções que vão funcionar no feriado. Há também alternativas para quem quer curtir a folga e dar um pulo em Santa Teresa ou em Pedra Azul, na região Serrana, por exemplo.

Parmegiana de frango com talharim na manteiga de sálvia é opção no Cafe Haus Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação

Por aqui, haverá saída para todos os paladares: dos hambúrgueres aos mariscos, várias casas decidiram atender à demanda de quem estará na Grande Vitória.

Entre as novidades está o recém-aberto Urbanos Burgers, em Vila Velha. Na região da Rua das Delícias, a casa segue a linha da matriz, em Jardim Camburi, e oferece belisquetes feitos com capricho. Vale a pena provar a costelinha e a provoleta do local para abrir o apetite. Para os mais famintos, a sugestão é um dos fartos sandubas, que variam entre R$ 20 e R$ 26.

CONFIRA OUTRAS OPÇÕES

Restaurante Cafe Haus

Como vai funcionar: Comandado pela chef Kamila Zamprogno, a tradicional casa em Santa Teresa funciona hoje, para almoço e jantar, a partir das 11h. No sábado e no domingo no mesmo horário, com música ao vivo das 13h às 16h. Na segunda e na terça para almoço, das 11h às 16h, com música ao vivo também das 13h às 16h.

Endereço: Avenida José Ruschi, 287, Centro, Santa Teresa. (27) 3259-1329.

28/02/2019 - Camarão na tapioca com sardela, do Cafe Haus, em Santa Teresa Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação

Domaine Ile de France

Como vai funcionar: O restaurante Brasserie Apogeu, dentro da pousada Domaine, terá menu especial do dia 2 ao dia 6, com entrada, prato principal e sobremesa a R$ 45 por pessoa. A casa vai funcionar no feriado inteiro, das 8h30 às 18h.

Endereço: Rodovia ES 165, km 7,5, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 3248-3124.

N1 Chicken

Como vai funcionar: Especializada em delivery de cortes de frango empanado com acompanhamentos, a franquia vai funcionar em todos os dias do feriado, com entrega das 17h45 até a meia-noite.

Como pedir: O serviço de entregas funciona em Vitória (3029-5600), Vila Velha (3029-5600), Serra (3068-8575), Cariacica (3070-7555) e Guarapari (3030-4520).

Frango do Number One Chicken pode ser entregue com polenta frita, batatinhas, aipim ou purê de aipim Crédito: Fernando Madeira

The Black Beef

Como vai funcionar: A hamburgueria artesanal tem opções de burger com costela, cortes nobres bovinos, frango e também opção vegetariana. Nesta semana, passou a funcionar também para o horário do almoço. O local vai abrir em todos os dias de folia, sempre a partir das 11h30. Hoje e amanhã, fica até as 2h. Já no domingo, na segunda, na terça e na quarta, abre das 11h30 às 23h.

Endereço: Rua Eugênio Netto, 106, Praia do Canto, Vitória.

Delícia gelada: milk shake de oreo do The Black Beef, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Rui Nagae Fotografia

Chocolateria Brasil

Como vai funcionar: As formigas de plantão terão uma boa opção para matar a vontade de doce também durante o carnaval. A chocolateria vai funcionar normalmente no sábado, das 11h às 19h, no domingo e na terça, das 13h às 19h. Fecha apenas na segunda, dia em que já não funciona.

Endereço: Rua João da Silva Abreu, 971, loja 7, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783.

Coco Bambu

Como vai funcionar: Normalmente. Amanhã, das 11h30 à 1h. No domingo, das 11h30 à 0h. Segunda e terça, das 11h30 às 15h, e das 18h à 0h. Uma das sugestões para o feriado é o Camarão Recife: porção de camarões inteiros marinados na cerveja, fritos e refogados com cebola e alho

Endereço: Shopping Praia da Costa. Rua Doutor Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100. Assinantes de A GAZETA têm vantagens no restaurante.

28/02/2019 - Camarão Recife, do Coco Bambu, é marinado na cerveja, frito e refogado com cebola e alho Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação

Argento Parrilla

Como vai funcionar: A casa servirá alquimias da cozinha argentina normalmente durante o feriadão, sempre das 11h às 16h e das 17h30 às 22h.

Endereço: Shopping Vitória. Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3324-6033. Assinantes de A GAZETA têm vantagens no restaurante.

Caranguejo do Assis

Como vai funcionar: Um dos destinos prediletos dos amantes de frutos do mar, o restaurante vai funcionar normalmente, assim como o quiosque da Praia de Camburi. As unidades abrem sempre às 11h. O quiosque funciona até as 23h. Já o restaurante em Vila Velha segue até um pouco mais tarde, às 0h30.

Endereço: Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.

28/09/2018 - Moqueca capixaba do Caranguejo do Assis Crédito: Bruno Coelho

Outback

Como vai funcionar: As unidades funcionarão amanhã das 12h à 0h. No domingo, das 12h às 22h30. Na segunda, na terça e na quarta-feira, o atendimento será das 12h às 23h. Uma boa pedida para os dias de folia é o menu Aussie Fit Style, uma novidade da casa. A lista é composta por pratos com ingredientes mais leves e combinações saborosas. Uma das opções é o Tamarind Chicken, frango grelhado sobre chama aberta, coberto com redução de tamarindo com textura semelhante à do barbecue. A carne é servida com macarrão de tapioca e molho à base de leite de coco com curry.

Endereço: Shoppings Vitória e Vila Velha. (27) 3235-7253.

Urbanos Burger

Como vai funcionar: Tanto a matriz, em Jardim Camburi, quanto a nova unidade, recém-inaugurada na Praia da Costa, irão funcionar normalmente: sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 18h30 às 23h30. O menu canela-verde segue a linha da casa, com belisquetes para dividir, como a porção de croquetes e a de coxinha de frango defumado na casa, além de sandubas como o queridinho Delirium: blend da casa, gorgonzola, geleia de bacon com café e cebola crispy.

Endereço: Rua Carlos Martins, 970, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-3384. Também na Rua Inácio Higino, 301, Praia da Costa, Vila Velha.

Sweet Jalapeño, do Urbanos Burger Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

Cia do Caranguejo

Como vai funcionar: O restaurante especializado em frutos do mar vai abrir neste sábado, das 11h30 à 0h. No domingo apenas para almoço. Fecha na segunda e volta a abrir na terça-feira, das 17h30 à 0h, com rodada dupla de caranguejo. Na quarta, funciona normalmente, das 17h30 à 0h.

Endereço: Avenida Desembargador. Dermeval Lyrio, 55, Mata da Praia, Vitória. (27) 3024-3230.

Grappino Rangobar

Como vai funcionar: Vai fechar apenas na terça e na quarta-feira. No sábado, funcionará das 18h à 1h com o “Baile de Máscaras Vai Que Gama”. Por R$ 20, os foliões têm acesso ao Grappino (DJ Cabelo e Malacaxeta), ao Doca 183 (DuBalaio) e Casa de Bamba (Banda Sassarico). No domingo e na segunda, abre das 16h às 22h.

Endereço: Rua Gama Rosa, 128, Centro, Vitória. (27) 3029-5567.

Aloha

Como vai funcionar: A casa de açaís, sucos, saladas, sanduíches, massas e grelhados vai abrir em todos os dias da folia, das 11h30 à 0h.

Endereço: Avenida Desembargador Dermeval Lyrio, 121, loja 4, Mata da Praia, Vitória. (27) 3026-1885.

Los Chicos

Como vai funcionar: Vai fechar apenas na segunda-feira, quando já não funciona normalmente. Neste sábado, no domingo e na terça, abrirá das 18h30 às 23h30. A casa tem novidades no cardápio, como o Señor Barriga (porção de barriguinha de porco defumada crocante, com mini tortilha de trigo, salsa de jalapeño e picles de cebola roxa), e a Cheese Steak Quesadilla (tortilha de trigo, fraldinha ou filé mignon, molho chimichurri, mix de queijos cheddar e muçarela, pimentão vermelho assado e cebola caramelizada. Acompanha pico de gallo, guacamole e sour cream.

Endereço: Avenida Desembargador Demerval Lyrio, 56, Mata da Praia, Vitória. (27) 3207-7147. Assinantes de A GAZETA têm vantagens no estabelecimento (exceto para bebidas).

28/02/2019 - Cheese Steak Quesadilla, do Los Chicos, é boa sugestão em Vitória para os apreciadores da gastronomia mexicana Crédito: Ubirajara Pinto/Divulgação

Ilha do Caranguejo

Como vai funcionar: Vai funcionar normalmente, das 11h à 0h, inclusive na segunda-feira, quando costuma estar fechado. Entre as boas pedidas para os dias de folia estão a porção de pastelzinho de camarão, além do bobó e do camarão paulistinha. Moquecas e porções de caranguejo também fazem bonito à mesa.