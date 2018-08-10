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Menus especiais

Confira um roteiro de restaurantes para celebrar o Dia dos Pais

Opções vão da cozinha capixaba às carnes e massas

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 23:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 23:24
Todo ano a tradição se repete: o segundo domingo de agosto é sempre dia de colar nos nossos queridos pais e dedicar a atenção a eles ou às figuras que representam o posto. E, bem, é consenso que toda data especial merece um banquete à altura, com pratos que sirvam a todos os paladares (sem deixar de lado, é claro, as preferências dos patriarcas).
Aproveitando o gancho, o Prazer&Cia fez um roteiro de dar água na boca para celebrar o Dia dos Pais deste ano, comemorado no próximo domingo, dia 12.
Em nossa lista, há opções de pratos individuais e para compartilhar, incluindo alternativas de menu completo a R$ 58 por pessoa, com direito a entrada, prato principal e sobremesa. São gostosuras desde o tradicional bacalhau às massas e carnes.
Exemplo em casa
Point certo para encontros familiares, o Barzito é destino de pais e filhos (e não só) na Praia da Costa há cerca de 40 anos. E não é à toa, já que por lá a tradição foi passada de pai para filho. Fábio Paiva, que hoje comanda a maior parte dos trâmites no bar, cresceu no local e tornou-se um exímio cozinheiro assistindo ao pai, Zito Paiva, que comanda o local com Fábio.
Não tem muito segredo para essa relação, porque é baseada em muito respeito. Mais respeito do que trabalho. E percebo que meu menino, Pedro Henrique, também tem jeito para trabalhar no bar, mas ainda não influencio nisso, brinca Fábio.
O boteco fecha aos domingos, mas o mestre-cuca convida os pais e filhos a degustarem um bom petisco na casa, em comemoração antecipada. O pastel delicinha figura entre os pedidos mais atendidos, e sai nas versões carne, queijo e camarão. Outro campeão é o filé de tilápia ao alho, acompanhado por salada. O bar fica na Rua Lúcio Bacelar, 16, na Praia da Costa.
Diversidade
O pequeno Kallew, de 8 anos, comemora a data em dobro com os pais, Victor Ginelli e Henrique Kiefer. Há quase cinco anos, o casal tem a tradição de reunir a família para celebrar o Dia dos Pais  eventualmente, outros familiares de Ginelli se juntam ao trio, sempre em nome da celebração do amor.
O Kallew chegou para mudar nossas vidas. Eu olho para ele e me emociono sempre, a todo momento. Já tem cinco anos que ele chegou e essa emoção nunca passa. É impressionante. E, por mais que eu seja homossexual, fui criado em uma cultura machista, e ele me ajuda a melhorar nisso. Devemos celebrar sempre, se emociona Ginelli ao falar sobre o filho.
Desta vez, a comemoração antecipada foi no Argento Parrilla, que dará um kit churrasco como mimo especial para as 20 primeiras reservas para o domingo (12). O presente é composto por picanha, sal grosso e chimichurri, para que os convivas se aventurem no preparo da carne em casa.
Onde comer no Dia dos Pais
La Dolina: A sugestão da casa para a data é um prato farto, composto por assado de tira (corte nobre da costela traseira do boi), bife de chorizo e linguiça caseira. As carnes acompanham batatas rústicas cobertas por tomaticán mendocino (tipo de molho/guisado à base de tomate e temperos típicos argentinos) e gratin de queijo brie com cebolas na brasa. O prato serve de três a quatro pessoas, e sai a R$ 179.
Serviço: Domingo, das 11h30 às 15h30 e das 18h30 à 0h. Avenida Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, Bairro República, Vitória. (27) 3207-7944.
Enseada Mediterrâneo: No restaurante da chef Luiza Sampaio, o almoço sairá a R$ 58 por pessoa, com direito a entrada, prato principal e sobremesa. Nhoque com cogumelos e espinafre ao molho branco, bobó de camarão com palmito assado e chorizo (ou filé mignon) com risoto de cebolas douradas estão entre as estrelas do cardápio para os patriarcas.
Serviço: Abre especialmente neste domingo, a partir das 12h. Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho, 180, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3324-0184. Reservas pelo telefone ou pelo site enseadarestaurante.com.br.
Aleixo: Por lá, o chef Jonathan Nery preparou dois pratos para os convivas compartilharem. Um deles é o churrasco, que chega à mesa com picanha argentina, legumes da estação, arroz biro-biro, farofa de bacon com banana, queijo coalho e linguiça caipira (R$ 145, para dois comerem bem). A outra opção é para quem não abre mão dos frutos do mar: paella à marisqueira com camarões VG (R$ 160, para dois). A sobremesa é cortesia: afogatto de Nutella com gelato de uísque.
Serviço: Domingo, das 12h às 16h. Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400.
Paella à marisqueira é opção para o almoço de domingo Crédito: Aleixo/Divulgação
Della Bistrô: A chef Cleuza Costa preparou menu especial para a data, com três entradas, cinco opções de pratos principais e três sobremesas. Vale a pena provar o ceviche para abrir o apetite. Para matar a fome, vai bem o medalhão de filé com risoto de queijo canastra e bacon. O pudim de leite com pêras caramelizadas e amêndoas fecha o almoço com chave de ouro.
Serviço: Domingo, das 12h às 16h. Avenida Hugo Musso, 249, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3201-9951.
Terra à Vista: Aberta há pouco tempo na Serra, a casa mescla a gastronomia capixaba com a nordestina. No menu, há desde a tradicional moqueca até a paella valenciana, além de cortes especiais de carnes. Na data especial, o pai de cada mesa ganhará qualquer sobremesa do cardápio. A tarde será embalada por música ao vivo até as 17h.
Serviço: No domingo, abre às 11h, com reservas até as 11h30. Shopping Mestre Álvaro. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. (27) 3010-3290. Assinantes de A GAZETA têm vantagens no restaurante.
Caponata Gastrobar: A partir deste domingo, o restaurante passa a funcionar aos fins de semana para almoço. Para o Dia dos Pais, o chef Ari Cardoso montou um menu especial. Na lista de entradinhas, há opções como polenta assada e dadinho de tapioca. Entre os principais, lombo de tilápia, picanha da casa e risoto de camarão se destacam.
Serviço: Domingo, a partir das 12h. Rua Henrique Moscoso, 607, loja 9, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3020-8448.
Bacalhauzinho: A posta de bacalhau do Porto confitada em azeite é a exclusividade do restaurante para a data. É preparado por imersão em azeite com fogo baixo, sem que se chegue à temperatura de fritura. O prato é servido com camarões grandes grelhados e acompanha legumes (também grelhados) e arroz de brócolis. Sai a R$ 199,90, para dois comerem bem. A sugestão para entrada é o tradicional bolinho de bacalhau da casa.
Serviço: Domingo, das 11h às 17h. Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, 312, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3207-3800.
Argento Parrilla: Na casa argentina, as 20 primeiras reservas dos pais ganharão um mimo especial: um kit churrasco com picanha, sal grosso e chimichurri, para ser usado em casa. Para o almoço, vale a pena apostar em algum dos cortes especiais de carne, como chorizo,
bife ancho argentino e prime rib.
Serviço: Domingo, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 22h. Shopping Vitória. Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3324-6033. Assinantes de A GAZETA têm vantagens no restaurante.
Hotel Senac Ilha do Boi: O bufê terá música ao vivo especialmente para a data, e sai a R$ 125 por pessoa, incluindo entradas, pratos principais e sobremesas, além de água, refrigerante, suco e cerveja. O menu vai da cozinha brasileira à gastronomia oriental.
Serviço: Domingo, das 12h às 16h. Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória. (27) 3345-0111.
Café Teugrano: A cafeteria criou um combo especial de café para a comemoração do Dia dos Pais: café latte (espresso com leite vaporizado), queijo quente, bolo de laranja, ovos mexidos com bacon e suco de laranja. Sai a R$ 41 e ficará disponível durante todo o domingo.
Serviço: Domingo, das 8h às 20h. Rua Joaquim Lírio, 455, Praia do Canto, Vitória. (27) 3029-0406.

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