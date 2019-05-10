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Dia das Mães

Confira opções gastronômicas para comemorar o Dia das Mães

Reunimos alternativas que vão do café da manhã ao jantar

Publicado em 

09 mai 2019 às 21:50

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 21:50

Domingo, para muitos, já é o dia de reunir a família, geralmente em volta da mesa do almoço. E o próximo nos dá um motivo a mais: neste 12 de maio é celebrado mais um Dia das Mães. O segundo domingo do quinto mês do ano nos inspira a abraçar, apertar, mimar e cobrir de beijos a mulher que triunfa entre as mais importantes de nossas vidas.
Aproveitando o ensejo da data, chefs, cozinheiros e demais comandantes dos restaurantes da Grande Vitória pensaram em sugestões para a data, com pratos exclusivos para o domingo e pequenos mimos.
Uma das novidades deste ano é uma opção de café da manhã bem reforçado com a matriarca. A iniciativa é do restaurante Espera Maré, na Barra do Jucu, que funcionará pela manhã com uma mesa farta de café a partir das 7h30. O bufê traz opções de pães doces e salgados diversos, além de integrais, bolos e belisquetes.
O banquete do desjejum vai até as 10h30, inclusive com opções para quem tem restrição alimentar, como pães sem glúten e tortinhas veganas. A opção do café sai a R$ 39 por pessoa, mas a casa também abre com o cardápio regular das 11h30 às 21h.
Para as famílias que curtem frutos do mar, uma outra dica é o Caranguejo do Assis, destino certo de quem gosta do crustáceo e de outros mariscos. Por lá, o almoço começa às 12h e vai até as 16h, com bufê variado que inclui camarão à paulista, isca de frango e de peixe, filé de frango ao molho de laranja, moqueca de cação, filé braseado e arroz de camarão. O bufê sai a R$ 100 por pessoa, com as bebidas já incluídas. Crianças de 5 a 10 anos pagam metade do valor, R$ 50, com direito a brincar no playground da casa. Quer mais alternativas? Confira abaixo!
Onde comer
El Libertador
O que vai ter:Para o Dia das Mães, a sugestão será a Tropa do El Libertador, bom para compartilhar entre a família toda: ancho, chorizo e fraldinha, acompanhados por batatas na parrilla, legumes ao escabeche da casa e arroz chaufa (típico peruano), torradas de pão caseiro, chimichurri, molho huancaina e maionese de alho. O prato sai a R$ 159 e serve quatro pessoas.
Serviço:Funcionará neste domingo das 12h às 16h. Avenida Carlos Gomes de Sá, 500, loja 3, Mata da Praia, Vitória. (27) 3025-1516.
Coco Bambu
O que vai ter: O restaurante, famoso pelos pratos com frutos do mar, resolveu fazer diferente e oferece, para o Dia das Mães, o estrogonofe de filé mignon com cogumelos Paris. O prato acompanha batata palha e arroz branco, como manda a tradição, e serve bem duas pessoas por R$ 89.
Serviço: Vai abrir neste domingo das 11h30 à 0h. Rua Doutor Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100 ou 99664-9100. Assinantes de A GAZETA têm benefícios especiais no Coco Bambu Vila Velha.
Spetacollo Hortomercado
O que vai ter: O restaurante preparou um combo especial para duas pessoas, o Mãe Spetacollar. Por R$ 150, os convivas têm direito a dois bolinhos de bacalhau como entrada, espaguete ao molho de camarão (principal) e tortinha de manjar de coco (duas unidades) para fechar o banquete. O menu regular da casa também estará disponível.
Serviço: A casa abre neste domingo (12), das 11h às 16h. Hortomercado. Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Enseada do Suá, Vitória. Reservas pelo (27) 3029-0969 ou (27) 98121-0032.
Soeta
O que vai ter: A casa comandada por Bárbara Verzola e Pablo Pavón terá um menu fechado para o almoço com as matriarcas. Sai a R$ 128 por pessoa (bebidas e taxa de serviço à parte), com uma lista de couverts especiais, carnes, molhos, acompanhamentos e sobremesas à escolha dos clientes.
Serviço: O restaurante abrirá para o almoço. Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-4433.
Caranguejo do Assis
O que vai ter: O bar e restaurante terá um evento para comemorar a data. Das 12h às 16h, haverá bufê completo com opções de frutos do mar e carnes que vão da entrada à sobremesa, incluindo camarão à paulista, isca de peixe e frango, filé de frango ao molho de laranja, moqueca de cação, filé braseado, arroz de camarão. Pudim de leite e torta de limão integram a lista dos comes. As bebidas também estão incluídas no bufê, que custará R$ 100 por pessoa. Para crianças de 5 a 10 anos, sai pela metade do valor, R$ 50, e dá direito à entrada no playground com equipe de monitores.
Serviço: Funciona no domingo das 11 à 0h. Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486. 
Alcides Carnes Y Tragos
O que vai ter: A Parrillada Maternal é a boa pedida para a data. Serve até quatro pessoas e leva à mesa ancho, picanha, chorizo e linguiça, além de legumes na brasa e batatas fritas
(R$ 189,90).
Serviço: As duas unidades abrem no domingo a partir das 12h. Rua Inácio Higino, 200, Praia do Canto, Vila Velha. (27) 3062-1696. Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. (27) 3020-5944.
Espera Maré
O que vai ter: Reduto concorrido pelos que gostam de combinar o almoço a uma boa vista, o restaurante neste ano terá uma novidade para as mamães. Em parceria com a pâtissière e boulanger Claudia Cardoso, a casa vai oferecer um café da manhã turbinado das 7h30 às 10h30, a R$ 39 por pessoa, com direito a pão doce com geleia de maracujá, pão colonial com creme de coco, cuca alemã, brioches, bolos diversos, casadinhos, tortinhas veganas, além de frios, café, chás, leite, sucos, iogurtes, frutas e mais. Haverá também o sorteio de um almoço.
Serviço: O café será servido das 7h30 às 10h30. Das 11h30 às 21h, a casa funciona com o cardápio regular, que inclui clássicos da cozinha capixaba. Rua Ana Penha Barcelos, 166, Barra do Jucu, Vila Velha. Reservas pelo (27) 3260-1359 ou (27) 99901-5653.
Peppe Restaurante
O que vai ter: O chef Vinícius Cavalcante incluiu novidades no menu da casa há poucos dias. Para o almoço das mães, há opções como o curry de camarão (camarões grelhados ao curry acompanhados por risoto de limão taiti, purê de banana da terra e crocante de pastel/
R$ 83, individual) e o ravióli del plin de ossobuco (ravióli recheado com ragu de ossobuco, servido com fonduta de parmesão e molho roti).
Serviço: Vai abrir a partir das 12h no domingo. Shopping Day by Day. Rua Elesbão Linhares, 15, lojas 20 e 21, Praia do Canto, Vitória. (27) 3029-6828.
Rico Caipira
O que vai ter: O restaurante do local, que é uma boa pedida para quem tem crianças pequenas e gostam de agroturismo, serve pratos como frango caipira, costelinha e filé de tilápia. A costelinha de porco, por exemplo, é preparada como manda a tradição, e armazenada na lata. Os clientes que forem almoçar, têm direito a utilizar o parquinho, o redário e o banho de bica, além de visitar a fazendinha.
Serviço: O restaurante funciona das 10h às 15h. O restante do local, com atividades recreativas como maria fumaça, salão de jogos e casa da árvore, funciona sempre aos sábados, domingos e feriados, das 11h às 17h. Avenida Jaguarussu, s/n, Morada da Barra, Vila Velha (a seis quilômetros da Rodovia do Sol). (27) 3244-4404.
Chocolateria Brasil
O que vai ter: A chef Flávia Gama preparou chocolates especiais em formato de coração. A caixa com quatro unidades custa R$ 65. A mesma versão, mas com quatro corações de chocolate ruby, o chocolate naturalmente rosa, sai a R$ 80. Outra sugestão para agradar às mamães é a caixinha com cinco chocolates com recheios variados em formato de sakura, a flor de cerejeira (R$ 65).
Serviço: Sexta e sábado, das 11h às 19h. Domingo, das 13h às 19h. Rua João da Silva Abreu, 971, loja 7, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783.

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