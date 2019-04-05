Confira onde encomendar ovos turbinados para a Páscoa

A época mais aguardada pelos chocólatras de plantão chegou! Além dos ovos de Páscoa já pendurados nos mercados da cidade, chefs e confeiteiros de mão cheia preparam versões turbinadas das doçuras. Feitos sob encomenda ou disponíveis a pronta-entrega, os ovos geralmente acompanham embalagens temáticas e recheio ou cobertura bem generosos. Os prediletos da temporada continuam sendo os feitos para comer de colher, com combinações que vão do queridinho ninho com nutella a sabores mais simples, como chocolate meio amargo.

Uma das novidades é o chocolate ruby, de coloração naturalmente rosa e sabor mais frutado, aposta da Chocolateria Brasil. Por lá, o cardápio oferece 57 opções de produtos, entre ovos grandes, miniaturas e coelhinhos.

Na Via Gourmet, outro reduto concorrido entre as formigas de plantão, os ovos ganham recheios das sobremesas geladas que fazem sucesso na casa: um deles é o ovo brulée com frutas vermelhas e merengue. Os ovos com sabores de bombons da casa também já estão entre os mais requisitados neste ano. Vale a pena provar o chocolate crispy, que tem a casquinha das duas bandas do ovo recheada com caramelo salgado.

Os cones recheados são boas opções para presentear, já que têm embalagens divertidas no formato de cenoura. Para quem gosta de provar o máximo de opções possíveis, uma dica é o mini meio ovo recheado (85g, R$ 15), disponível em sete sabores diferentes.

Onde encomendar

Doce de Maria

Opções: Os glutões podem montar o próprio ovo de colher, escolhendo o sabor da casca (chocolate ao leite, branco, meio amargo ou ao leite com flocos), o recheio (ninho com nutella, ninho com morango, oreo e paçoca, entre outros) e a cobertura. A unidade com 350g sai a R$ 48.

Serviço: Encomendas pelo (27) 99772-0907. Entregas sob consulta.

Duda Doceria

Opções: Os ovos de colher de 350g (R$ 35) são preparados nas versões ninho com nutella, ninho com brownie e pão de mel, além de oreo, coco, limão e doce de leite. Uma opção é kit mini confeiteiro, feito para a criança montar o próprio ovo. É entregue com a casca de 150g e tubos de chocolate e confeitos para que os pequenos preparem a doçura.

Serviço: Encomendas e outros sabores pelo (27) 99840-0705.

Delícias da Phefy

Opções: O ovo de 250g com seis doces gourmet sai a R$ 30, e pode ser preparado nos sabores leite ninho, doce de leite, prestígio, oreo, paçoca, nutella e beijinho com leite ninho. Já os ovos de colher saem nos mesmos sabores, mas em três tamanhos diferentes: 150g (R$ 15), 250g (R$ 25) e 500g (R$ 45).

Serviço: Encomendas pelo (27) 99633-2790.

Chocolateria Brasil

Opções: A grande novidade é o chocolate ruby, de coloração naturalmente rosa. O ovo signature, carro-chefe do menu de Páscoa, tem 600g e leva pistache caramelizado na casca, além de miniovos sortidos no interior (R$ 185). Além dele, os ovos clássicos (310g) também prometem atrair as formigas de plantão. Entre as opções, estão o ao leite, o vegano, e o chocolate zero, disponíveis nas versões ao leite e amargo. Os ovos da linha clássica custam a partir de R$ 77. Para os que preferem versões mais modestas, a boa pedida é a linha ovo petit, com opções menores que partem de R$ 12 (60g). Ovos para comer de colher, caixinhas com ovos pequenos e ovos artísticos completam a lista da casa comandada por Flávia Gama.

Serviço: Abre de terça-feira a sábado, das 11h às 19h, e no domingo, das 13h às 19h. Rua João da Silva Abreu, 971, loja 7, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783.

Via Gourmet

Opções: Famosa pelas tortas, verrines e cupcakes, a doceria mais uma vez aposta nos sabores de gostosuras mais vendidas para a linha da Páscoa. Entram em cena ovos de colher, servidos em meia casca recheada (com cerca de 400g) nas versões ninho com Nutella, brûlée, cookies com Nutella, dois amores com brownie e brigabrownie (R$ 68 cada). O meio ovo recheado de sobremesa também é uma novidade, e pode ser preparado com recheio de brigadeiro brûlée, calda de frutas vermelhas e merengue, ou com caramelo salgado, biscoito e Kit Kat. Já os ovos bombons são preparados inteiros, com as duas bandas, e inspirados nos docinhos vendidos na loja (cookies com Nutella e coco com amêndoas/ a partir de R$ 38).

Serviço: Os glutões devem fazer a encomenda direto na loja ou pelo telefone. Até a semana da Páscoa o local terá alguns ovos para pronta-entrega, mas é recomendável que o pedido seja feito com antecedência. Rua José Luís Gabeira, 81, Barro Vermelho, Vitória. (27) 98151-6505.

Casa da Bruxa

Opções: Os ovos Frankestein, Cactus e Poops prometem fazer sucesso entre os pequenos, graças ao formato incomum (custam a partir de R$ 57,90). O do Frankestein, por exemplo, é feito com chocolate tradicional e lembra um cérebro. Também é possível montar kits de doces em embalagens temáticas.

Serviço: Segunda a sexta, das 10h às 19h. Sábado, das 11h às 19h. Reta da Penha, 787, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3029-3413.

Outback

Opções: Lançou o ovo de chocolate recheado com o brownie da casa, que estará disponível nas lojas a partir de segunda-feira (8). Com 290g, a doçura sai a R$ 49 e é turbinado com nozes pecãs, creme trufado de chocolates branco e meio amargo, e finalizado com chocolate branco.

Serviço: A partir do dia 8 de abril nas unidades dos shoppings Vitória e Vila Velha. (27) 3235-7523.

Além do Doce

Opções: Os ovos de colher preparados na doceria têm cerca de 450g (R$ 65), e saem com recheios de petit gâteau, pavê de doce de leite, cookies and cream e brûlée. O ovo fudge, feito para ser cortado, pode ser pedido nos sabores maracujá com castanhas, limão siciliano, ninho com nutella, morango e cranberry e palha italiana.

Serviço: As encomendas podem ser feitas por telefone. Abre de terça a domingo, das 15h às 21h (no domingo, fecha às 20h). A. Ranulfo Barbosa dos Santos, 1065, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99971-0193.

Tem doce, Fefa?

Opções: Os ovos de colher estão disponíveis em 15 sabores diferentes e custam a partir de R$ 35 (com peso de 650g, em média). Entre os mais pedidos estão o de brigadeiro café, o de brigadeiro tradicional e o de Ninho com Nutella.

Serviço: Os pedidos e encomendas podem ser feitos pelo (27) 99282-9988.

Doçuras da Grazi

Opções: Grazielle Amorim prepara ovos de colher de 200g e 600g (a partir de R$ 20). Os sabores especiais são Ninho com Nutella, Kinder (brigadeiro de Ninho e de Nutella com pedaços de chocolate Kinder), Oreo, Ovomaltine, nozes, meio amargo e castanha. Dá para montar um kit duo, com duas bandas de cada sabor, a partir de R$ 40 (400g).

Serviço: Encomendas pelo (27) 99621-3343.