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Cerveja low carb, bandas e karaokê para animar o verão em Vila Velha

Festival da bebida vai reunir 12 cervejarias, 14 atrações e um karaokê para os visitantes

Publicado em 

07 jan 2019 às 20:14

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 20:14

Cervejaria Barba Ruiva vai participar do Degusta Sunset Crédito: Fabrinio Fachinetti/Divulgação
Com o calor que está fazendo, nada melhor que uma boa cerveja gelada para refrescar. Para complementar o momento de saborear a loira gelada, nada melhor que uma boa música. É o que promete a próxima edição do Degusta, que acontece entre os dias 10 e 13 e volta para um replay de 17 a 20 de janeiro, no Shopping Vila Velha.
Nesta edição de verão, o evento promete reunir 12 cervejarias artesanais, stands vendendo petiscos e 14 bandas que vão se apresentar no palco principal. A novidade é um karaokê, com direito a banda, para o público soltar a voz e se sentir um popstar, além de oferecer uma cerveja low carb.
O produto será oferecido por uma cervejaria carioca. Nesse primeiro momento, será comercializada apenas em lata, ainda não tem chopp dela. Durante o Festival o publico poderá consumir ela bem geladinha no evento ou se preferir levar para casa em temperatura ambiente.
Para o consumo das cervejas é necessário adquirir um eco copo do evento no valor de R$10 que além de ser colecionável ajuda a diminuir em até 70% o lixo do evento. De acordo com a organização, o copo pode ser devolvido no final do evento e o dinheiro ressarcido. 
Serviço:
Degusta Sunset
Quando: 10 a 13 e 17 a 20 de janeiro
Local: Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha
Horários: 17 à s 24h (quinta-feira); 17h à 1h (sexta-feira); 15h à 1h (sábado); 15h às 24h (domingo)
Entrada Gratuita
Opções: R$ 10 a R$ 60
CERVEJARIAS: Backer (MG); Barba Ruiva (ES); Besten (RJ); Bigstep (ES); Cervejaria ES (ES); Kingbier (ES); Mestre Cervejeiro (Franquia); Noi (RJ); Piabier (ES); Top Beer (ES); Trarko (ES); Trindade (ES)
PETISCOS: Alcides (Ancho Uruguaio e empanada); Argento Parrilla (Costela bovina , Fraldinha na parrilla e Hamburguesa); Bamboo (Gelato na chapa); Mandando Brasa (Baby beef, Steaksheak, Sholdersteak e Picanha); Mr Frango (Franguinho frito, calabresa e fritas); Nomad (Costelinha BBQ e Brisquet); O Senhor dos Pastéis (Pastéis); Rigonito (Costela Angus e Buguer de Wagyu); Sergius (Hamburguer); Te quiero churros (Churros e sorvete)
Banda Karaokê:
Quinta: das 18h às 20h
Sexta: das 17h30 as 18h30
Sábado: das 16h30 às 18h30
Domingo: das 16h as 18h
Bandas primeira semana:
10/01 às 21h - Banda Casaca
11/01 às 20h - The Singles
11/01 às 22h - Duets
12/01 às 20h - Ligação Direta
12/01 às 22h - Sheep& Parafina
13/01 às 18h - Três no Samba
13/01 às 20h - Tacape
Bandas segunda semana:
17/01 às 21h - Diego Kalifa e Marcos Bifão
18/01 às 20h - The Crew
18/01 às 22h - Cláudio Bocca
19/01 às 20h - Usados e Semi Novos
19/01 às 22h - Dona Fran
20/01 às 18h - Samba de Quintal
20/01 às 20h - Fixer
 

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