Cerveja low carb, bandas e karaokê para animar o verão em Vila Velha

Cervejaria Barba Ruiva vai participar do Degusta Sunset Crédito: Fabrinio Fachinetti/Divulgação

Com o calor que está fazendo, nada melhor que uma boa cerveja gelada para refrescar. Para complementar o momento de saborear a loira gelada, nada melhor que uma boa música. É o que promete a próxima edição do Degusta, que acontece entre os dias 10 e 13 e volta para um replay de 17 a 20 de janeiro, no Shopping Vila Velha.

Nesta edição de verão, o evento promete reunir 12 cervejarias artesanais, stands vendendo petiscos e 14 bandas que vão se apresentar no palco principal. A novidade é um karaokê, com direito a banda, para o público soltar a voz e se sentir um popstar, além de oferecer uma cerveja low carb.

O produto será oferecido por uma cervejaria carioca. Nesse primeiro momento, será comercializada apenas em lata, ainda não tem chopp dela. Durante o Festival o publico poderá consumir ela bem geladinha no evento ou se preferir levar para casa em temperatura ambiente.

Para o consumo das cervejas é necessário adquirir um eco copo do evento no valor de R$10 que além de ser colecionável ajuda a diminuir em até 70% o lixo do evento. De acordo com a organização, o copo pode ser devolvido no final do evento e o dinheiro ressarcido.

Serviço:

Degusta Sunset

Quando: 10 a 13 e 17 a 20 de janeiro

Local: Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha

Horários: 17 à s 24h (quinta-feira); 17h à 1h (sexta-feira); 15h à 1h (sábado); 15h às 24h (domingo)

Entrada Gratuita

Opções: R$ 10 a R$ 60

CERVEJARIAS: Backer (MG); Barba Ruiva (ES); Besten (RJ); Bigstep (ES); Cervejaria ES (ES); Kingbier (ES); Mestre Cervejeiro (Franquia); Noi (RJ); Piabier (ES); Top Beer (ES); Trarko (ES); Trindade (ES)

PETISCOS: Alcides (Ancho Uruguaio e empanada); Argento Parrilla (Costela bovina , Fraldinha na parrilla e Hamburguesa); Bamboo (Gelato na chapa); Mandando Brasa (Baby beef, Steaksheak, Sholdersteak e Picanha); Mr Frango (Franguinho frito, calabresa e fritas); Nomad (Costelinha BBQ e Brisquet); O Senhor dos Pastéis (Pastéis); Rigonito (Costela Angus e Buguer de Wagyu); Sergius (Hamburguer); Te quiero churros (Churros e sorvete)

Banda Karaokê:

Quinta: das 18h às 20h

Sexta: das 17h30 as 18h30

Sábado: das 16h30 às 18h30

Domingo: das 16h as 18h

Bandas primeira semana:

10/01 às 21h - Banda Casaca

11/01 às 20h - The Singles

11/01 às 22h - Duets

12/01 às 20h - Ligação Direta

12/01 às 22h - Sheep& Parafina

13/01 às 18h - Três no Samba

13/01 às 20h - Tacape

Bandas segunda semana:

17/01 às 21h - Diego Kalifa e Marcos Bifão

18/01 às 20h - The Crew

18/01 às 22h - Cláudio Bocca

19/01 às 20h - Usados e Semi Novos

19/01 às 22h - Dona Fran

20/01 às 18h - Samba de Quintal

20/01 às 20h - Fixer