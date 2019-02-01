Além de shows, Festa do Tomate trará até chope da fruta em 2019

Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, se prepara para comemorar em alto estilo a colheita de tomate. A partir desta sexta-feira (1), a cidade realiza a 33º Festa do Tomate, com direito a concurso de qualidade de tomate, eleição de rainha e princesa e shows com artistas regionais e nacionais. Entre as principais atrações a subir no palco do Centro de Eventos Tomatão, estão Bruno & Barreto, Alemão do Forró, Filipe Fantin e Bruninho & Davi.
Um novidade para este ano é a venda de chope de tomate (feito por uma cervejaria artesanal da região das montanhas) no local, além do sorteio de R$ 250 mil.
Logo no primeiro dia acontece a eleição da rainha e princesas, além do show de Bruninho & Davi. A entrada na sexta-feira durante o dia é franca. A partir das 19h, é cobrada entrada de R$ 20.
Os principais shows acontecem no sábado, quando Bruno & Barreto, Zoom Box e Bruna Viola se apresentam. A entrada, a partir das 20h, custará R$ 50.
O domingo é destinado a programação de shows locais, com Alemão do Forró e Felipe Fantin garantidos, além das premiações dos tomates e o sorteio de R$ 250 mil. Neste dia, a entrada é gratuita durante todo o evento.
Além de ouvir boa música, comida não vai faltar na festa. O cardápio está recheado de comidas típicas que tem como principal ingrediente o tomate. Entre eles o tomate recheado, churrasco de tomate e tomate na chapa. Os pratos são feito na cozinha do Tomatão por cozinheiras voluntárias e vendidos para os visitantes.
De acordo com a organização, são esperadas 40 mil pessoas nos três dias de evento. O dinheiro arrecadado durante a festa será revestido para entidades filantrópicas e melhoria no Centro de Eventos Tomatão. Confira abaixo a programação:
33ª Festa do Tomate
Quando: de sexta (1) a domingo (3)
Onde: Centro de Eventos Tomatão - Av. Nelson Mieis, Venda Nova do Imigrante
Sexta-feira (1)
8h às 12h: Recebimento dos frutos que participarão do Concurso de Qualidade Tomate de Mesa Espírito Santo 2019
19h: Abertura dos portões
20h30: Abertura oficial da 33ª Festa do Tomate
21h: Eleição da rainha e princesas
23h: Show nacional com Bruninho & Davi
2h: Encerramento
Entrada: Gratuita durante o dia. R$ 20 à noite; à venda na portaria
Sábado (2)
8h: Tratorada/Encontro dos agricultores no Centro de Eventos
10h: Celebração em ação de graças às colheitas
Exposição e avaliação dos frutos que participação do concurso
Música ao vivo com Raione & Mateus
11h: Treino livre - Motocross 2019
16h: Pausa técnica
20h: Abertura dos portões
22h: Show nacional com Bruna Viola
0h: Show com Zoom Boox
1h30: Show nacional com Bruno & Barreto
3h: Encerramento
Entrada: Gratuito durante o dia. R$ 50 (inteira) à noite
Pontos de Venda: no site superticket e na Drogaria Bem Estar (Alto Caxixe); Loja Império (Afonso Cláudio e Brejetuba); Espaço Original (Guarapari); Tanea Modas (Venda Nova do Imigrante e Castelo); Loja Bella Morena (Conceição do Castelo); Papelaria Tia Terezinha (Marechal Floriano); Mavericks (Shopping Mestre Álvaro, Shopping Vitória e Shopping Vila Velha); Sabor Café (Cachoeiro de Itapemirim); Loja 2 Amigos (Ibatiba); Shopping Moxuara (Cariacica); Farmácia Pedra Azul (Pedra Azul); Martha Modas (Vargem Alta).
Domingo (3)
7h: Treino livre - Motocross 2019
9h: Oficina culinária da Casa do Tomate (Chef Ari Cardoso)
Abertura oficial do Campeonato Capixaba de Motocross 2019
10h: Almoço típico ao som de Vagner & Edmar
12h: Palco Livre - artistas da terra
15h: Grupo Tonni Boni
16h: Entrega da premiação do Motocross 2019
16h30: Entrega da premiação do Concurso de Qualidade Tomate de Mesa ES 2019
1º lugar: 3 mil + certificado e troféu
2º lugar: 2 mil + certificado e troféu
3º lugar: 1 mil + certificado e troféu
17h: Sorteio Fechado de R$ 250 mil em dinheiro
1º prêmio - R$ 50 mil
2º prêmio - R$ 200 mil
18h: Show com Alemão do Forró
20h: Show de encerramento com Filipe Fantin
Entrada gratuita o dia todo