Além de shows, Festa do Tomate trará até chope da fruta em 2019

Bruno e Barreto Crédito: Divulgação

Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, se prepara para comemorar em alto estilo a colheita de tomate. A partir desta sexta-feira (1), a cidade realiza a 33º Festa do Tomate, com direito a concurso de qualidade de tomate, eleição de rainha e princesa e shows com artistas regionais e nacionais. Entre as principais atrações a subir no palco do Centro de Eventos Tomatão, estão Bruno & Barreto, Alemão do Forró, Filipe Fantin e Bruninho & Davi.

Um novidade para este ano é a venda de chope de tomate (feito por uma cervejaria artesanal da região das montanhas) no local, além do sorteio de R$ 250 mil.

Logo no primeiro dia acontece a eleição da rainha e princesas, além do show de Bruninho & Davi. A entrada na sexta-feira durante o dia é franca. A partir das 19h, é cobrada entrada de R$ 20.

Os principais shows acontecem no sábado, quando Bruno & Barreto, Zoom Box e Bruna Viola se apresentam. A entrada, a partir das 20h, custará R$ 50.

O domingo é destinado a programação de shows locais, com Alemão do Forró e Felipe Fantin garantidos, além das premiações dos tomates e o sorteio de R$ 250 mil. Neste dia, a entrada é gratuita durante todo o evento.

Além de ouvir boa música, comida não vai faltar na festa. O cardápio está recheado de comidas típicas que tem como principal ingrediente o tomate. Entre eles o tomate recheado, churrasco de tomate e tomate na chapa. Os pratos são feito na cozinha do Tomatão por cozinheiras voluntárias e vendidos para os visitantes.

De acordo com a organização, são esperadas 40 mil pessoas nos três dias de evento. O dinheiro arrecadado durante a festa será revestido para entidades filantrópicas e melhoria no Centro de Eventos Tomatão. Confira abaixo a programação:

33ª Festa do Tomate

Quando: de sexta (1) a domingo (3)

Onde: Centro de Eventos Tomatão - Av. Nelson Mieis, Venda Nova do Imigrante

Sexta-feira (1)

8h às 12h: Recebimento dos frutos que participarão do Concurso de Qualidade Tomate de Mesa Espírito Santo 2019

19h: Abertura dos portões

20h30: Abertura oficial da 33ª Festa do Tomate

21h: Eleição da rainha e princesas

23h: Show nacional com Bruninho & Davi

2h: Encerramento

Entrada: Gratuita durante o dia. R$ 20 à noite; à venda na portaria

Sábado (2)

8h: Tratorada/Encontro dos agricultores no Centro de Eventos

10h: Celebração em ação de graças às colheitas

Exposição e avaliação dos frutos que participação do concurso

Música ao vivo com Raione & Mateus

11h: Treino livre - Motocross 2019

16h: Pausa técnica

20h: Abertura dos portões

22h: Show nacional com Bruna Viola

0h: Show com Zoom Boox

1h30: Show nacional com Bruno & Barreto

3h: Encerramento

Entrada: Gratuito durante o dia. R$ 50 (inteira) à noite

Pontos de Venda: no no site superticket e na Drogaria Bem Estar (Alto Caxixe); Loja Império (Afonso Cláudio e Brejetuba); Espaço Original (Guarapari); Tanea Modas (Venda Nova do Imigrante e Castelo); Loja Bella Morena (Conceição do Castelo); Papelaria Tia Terezinha (Marechal Floriano); Mavericks (Shopping Mestre Álvaro, Shopping Vitória e Shopping Vila Velha); Sabor Café (Cachoeiro de Itapemirim); Loja 2 Amigos (Ibatiba); Shopping Moxuara (Cariacica); Farmácia Pedra Azul (Pedra Azul); Martha Modas (Vargem Alta).

Domingo (3)

7h: Treino livre - Motocross 2019

9h: Oficina culinária da Casa do Tomate (Chef Ari Cardoso)

Abertura oficial do Campeonato Capixaba de Motocross 2019

10h: Almoço típico ao som de Vagner & Edmar

12h: Palco Livre - artistas da terra

15h: Grupo Tonni Boni

16h: Entrega da premiação do Motocross 2019

16h30: Entrega da premiação do Concurso de Qualidade Tomate de Mesa ES 2019

1º lugar: 3 mil + certificado e troféu

2º lugar: 2 mil + certificado e troféu

3º lugar: 1 mil + certificado e troféu

17h: Sorteio Fechado de R$ 250 mil em dinheiro

1º prêmio - R$ 50 mil

2º prêmio - R$ 200 mil

18h: Show com Alemão do Forró

20h: Show de encerramento com Filipe Fantin