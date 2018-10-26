Abóbora faz bonito à mesa em diversas formas de preparo

Conhecido ao redor do mundo como uma data tipicamente norte-americana, o Halloween, ou simplesmente Dia das Bruxas, surgiu, na verdade, no Reino Unido. Segundo registros, a data teve origem naquele país entre 1500 e 1800, como um evento pagão celta que tinha como objetivo celebrar o fim do verão no hemisfério norte. Hoje em dia, o 31 de outubro é celebrado em diversos lugares do globo, e por aqui não é diferente, já que os brasileiros não precisam de pretextos para pensar em festas e afins.

A celebração tem como um dos principais símbolos a abóbora, mas você já se perguntou o motivo? Explicamos: na Irlanda, existia o hábito de acenderem velas dentro de nabos durante a celebração. Depois de levado aos Estados Unidos, o costume foi adaptado por imigrantes, que perceberam que a abóbora era bem mais abundante na América.

Aproveitando justamente a proximidade do Halloween, comemorado na próxima quarta-feira, a equipe do Prazer&Cia levantou algumas opções de pratos preparados com a abóbora, um dos legumes mais versáteis e queridos da cozinha brasileira.

Na onda saudável, há um espaço cativo pro legume de polpa laranja. Franquia carioca recém-chegada a Vitória, onde abriu unidade no Day by Day, na Praia do Canto, a Casa Graviola tem algumas alternativas que se encaixam na proposta: uma aposta entre a clientela é o hambúrguer feito com abóbora e quinoa, finalizado com um barbecue vegano. Outra sugestão é o frango orgânico ao molho pesto, que chega à mesa com arroz negro e abóbora assada.

Do mar para a mesa, os camarões do Coco Bambu foram parar dentro da abóbora inteira. O prato é preparado com molho especial, pimentões, cebola, tomates e cheiro verde. É ideal para duas pessoas comerem bem, e chega à mesa acompanhado por arroz de brócolis e batatas feitas no vapor.

Destino certo para os veganos em Jardim da Penha, Vitória, a Muuu Comedoria tem dois pratos que estão entre os mais requisitados pelo público da casa: um deles é o ravióli com massa de produção própria, preparado com cabotiá (também conhecida como abóbora japonesa), nozes frescas e tofu defumado orgânico. A massa é finalizada com molho pomodoro de produção artesanal.

O outro é o trio árabe, que leva à mesa quibe de abóbora recheado com shiitake orgânico e especiarias árabes, homus tradicional e babaganoush com limão siciliano. O trio é escoltado por torradas crocantes de ciabatta.

Em Jardim Camburi, uma boa é o t-bone de porco servido no Urbanos. O corte exclusivo da casa inclui o lombo e o filé mignon suínos, e divide espaço com abóboras orgânicas assadas, que combinam muito bem com o sabor da carne.

Onde comer

Casa Graviola

O que tem: Recém-inaugurado, o recanto tem pratos coloridos e saborosos, como o frango orgânico com pesto de manjericão, abóbora assada e arroz negro (R$ 42). Uma boa pedida na casa, que é uma franquia carioca, é o hambúrguer de abóbora com quinoa, finalizado com um barbecue vegano.

Serviço: Diariamente, das 11h30 às 22h. Shopping Day by Day. Rua Elesbão Linhares, 41, Praia do Canto, Vitória.

Muuu Comedoria

O que tem: A casa vegana tem dois pratos que fazem sucesso: um deles é o ravióli de tofu defumado (R$ 42): massa de produção própria, preparada com cabotiá, nozes frescas e tofu defumado orgânico, finalizado com molho ao pomodoro da casa; e o trio árabe (R$ 35): quibe de abóbora recheado com shiitake orgânico e especiarias árabes diversas, homus e babaganoush com limão siciliano. O trio acompanha torradas crocantes de ciabatta.

Serviço: Terça e quarta, das 17h às 22h. Quinta a sábado, das 17h às 23h. Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3022-0255.

Coco Bambu

O que tem: A abóbora entra em cena em um prato para duas pessoas. Chega à mesa inteira, assada com molho especial, pimentões, cebola, tomate e cheiro-verde. A alquimia acompanha arroz de brócolis e batatas no vapor, e sai a R$ 180.

Serviço: Segunda a quinta-feira, das 11h30 às 15h, e das 18h à 0h. Sexta e sábado, das 11h30 à 1h. Domingo, das 11h30 à 0h. Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100. Assinantes de A GAZETA têm benefícios especiais.

Grappino Rangobar

O que tem: Num dos endereços mais boêmios do Centro da cidade, entra em cena um escondidinho. Uma das opções é com abóbora, e o recheio fica à escolha dos glutões: rabada, carne seca, frango, camarão, carne hot (apimentada) ou vegetariano (com tomates, palmitos e alcaparras).

Serviço: Segunda a sexta-feira, das 18 à 0 horas. Sábado, das 18h à 1h. Rua Gama Rosa, número 128, Centro, Vitória. (27) 3029-5567.

Zattar Culinária Libanesa

O que tem: Destino certo dos amantes da gastronomia árabe, o restaurante oferece o quibe com massa à base de abóbora. O recheio é com ervilha, alho-poró, cenoura e queijo cottage. O prato vai à mesa com espaguete de pupunha (R$ 35,90).

Serviço: Diariamente, das 10h às 22h. Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3317-1009.

Da Dani Panificação

O que tem: O pão de abóbora com chia é um dos mais concorridos. É feito com farinha de arroz integral, abóbora doce, semente de chia, óleo de coco e sal rosa.

Serviço: A produção artesanal é de Vila Velha, mas os pontos de venda são sob consulta, no telefone (27) 99610-9112.

Raiz do Canto

O que tem: À frente da cozinha do gastropub, a chef Luiza Daher incrementou a tábua de fraldinha (R$ 66) da casa com abóbora assada com casca. O prato leva legumes grelhados, farofa e vinagrete.