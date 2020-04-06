Zé Neto e Cristiano anunciam live para o domingo de Páscoa

Dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano participa do Baile da Santinha em Salvador Crédito: Divulgação

Com o sucesso das lives em meio à quarentena para o combate do novo coronavírus, cada vez mais artistas estão anunciando shows na web.

Após uma apresentação de sucesso da dupla sertaneja Jorge e Mateus, via YouTube, na noite deste sábado (4), com 3,1 milhão de espectadores, Zé Neto e Cristiano divulgaram nesta segunda (6) que também irão se apresentar.

"Zé Neto e Cristiano prometem emocionar os brasileiros com muita moda boa no domingo de Páscoa, 12 de abril, durante a quarentena", informou a assessoria dos músicos.

A live show será transmitida no canal oficial da dupla no YouTube, a partir das 18h.

Cantor sertanejo Gustavo Lima Crédito: Ricardo Nasi/G1

Gusttavo Lima também entrou para o time das lives e foi muito comentado nas redes sociais na última semana. Isso porque a live do sertanejo alcançou mais de 10 milhões de visualizações. "Buteco em Casa" surgiu como forma de entreter os fãs que estão em quarentena por causa do coronavírus.

O festival de música Villa Mix realizou neste domingo (5) um ato com a intenção de auxiliar pessoas afetadas pela pandemia Covid-19. A organização transmitiu o show de Jefferson Moraes e da dupla sertaneja Os Parazim. Mas o grande destaque ficou por conta de uma apresentação antiga e exclusiva do cantor Cristiano Araújo, que morreu em 2015 em um acidente de carro.