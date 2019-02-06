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Até Aparecida

Zé Neto, da dupla com Cristiano, faz romaria para pagar promessa

Assessoria afirma que um veterinário acompanha o cavalo do artista no trajeto

Publicado em 

06 fev 2019 às 20:53

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 20:53

06/02/2019 - Zé Neto, da dupla com Cristiano, em romaria a Aparecida para pagar promessa Crédito: Instagram/zenetoecristiano
O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, está prestes a terminar uma romaria a Aparecida como forma de cumprir uma promessa a Nossa Senhora Aparecida. Segundo sua assessoria, o artista começou a viagem a cavalo na sexta-feira (1º) e deve chegar ao destino nesta quarta (6). 
Em um vídeo, o músico agradeceu os fãs durante o percurso. "Peço a Deus, e pode ter certeza que vou rezar pela Nossa Senhora Aparecida e agradecer cada um de vocês", diz ele, que completa 29 anos neste sábado (9). 
Natalia Toscano, esposa de Neto, foi ao encontro do marido acompanhada do filho, José Filho, de 1 ano e 6 meses, já ao fim do percurso. "Obrigada Deus, que Nossa Senhora Aparecida nos cubra com seu Manto Protetor", disse. 
A assessoria do cantor afirma que um veterinário realiza o trajeto com Zé Neto, e que os animais descansam, são alimentados e hidratados adequadamente. Veja o vídeo da saída.
A promessa não foi revelada. A dupla está de férias, mas deve lançar o clipe de "Cheiro de Terra", uma moda de viola em parceria com Daniel, nesta sexta (8). A faixa faz parte do EP "Acústico de Novo", lançado em janeiro. 
O Caminho da Fé é uma tradicional rota de peregrinos até Aparecida do Norte (SP) criada há 15 anos. O trajeto, que corta municípios paulistas e mineiros, foi inspirado no caminho de Santiago de Compostela, na Espanha.
Em 2018, Zé Neto e Cristiano lideraram os rankings dos artistas mais ouvidos no Brasil nas principais plataformas de streaming musical, Spotify e Deezer. A dupla sertaneja também figurou em primeiro lugar na lista do Spotify de álbuns mais reproduzidos no país, com "Esquece o Mundo Lá Fora".

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