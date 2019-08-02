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Abriu o jogo

Xuxa fala da depilação de Junno: "Ele raspa"

"Ele é bem raspadinho", reiterou a loira

Publicado em 02 de Agosto de 2019 às 13:18

Publicado em 

02 ago 2019 às 13:18
Crédito: Blad Meneghel
Xuxa falou um pouco mais sobre sua intimidade com Junno durante o lançamento de uma nova campanha de sua franquia de depilação a laser, lançada em São Paulo nesta semana. 
Questionada por jornalistas que estavam no local, a apresentadora abriu o jogo sobre a depilação do amado: "Não passa laser, ele se raspa. Eu não consigo imaginar o Ju chegando em um lugar e as pessoas colocando uma luvinha e pegando nas partes dele. Mas desde que o conheci ele sempre foi raspadinho. Naqueles lugar em especial ele é bem raspadinho".
A loira aproveitou o gancho para falar que não gosta de pelos nas pessoas. Segundo ela, é sujo e anti-higiênico. "Essa é minha opinião. Se a pessoa quiser para ela, beleza". 

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