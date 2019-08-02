Xuxa fala da depilação de Junno: "Ele raspa"

Questionada por jornalistas que estavam no local, a apresentadora abriu o jogo sobre ado amado: "Não passa laser, ele se raspa. Eu não consigo imaginar o Ju chegando em um lugar e as pessoas colocando uma luvinha e pegando nas partes dele. Mas desde que o conheci ele sempre foi raspadinho. Naqueles lugar em especial ele é bem raspadinho".